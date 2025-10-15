Pohled z výšky a taky trošku zblízka – tentokrát na AI
V září vyšly dvě zajímavé zprávy hodnotící využití AI ve školách. Zdánlivě nesouvisející dokumenty ale přinášejí při hlubším pohledu do jejich střev mnohé podněty, které by měly zvážit i nastupující řady politiků.
Ono totiž opravdu není všechno zlato, co se třpytí...
Umělá inteligence si našla cestu do školních lavic rychleji než školní řád stihne aktualizovat definici „podvodu“. Podle zprávy TALIS jsme v používání AI nad průměrem OECD, z čehož lze opravdu mít oprávněnou radost. Zde je nepochybně vidět široké úsilí metodických útvarů ministerstva, NPI a AI dětem, kdy toto soustředěné úsilí skutečně nadešlo odezvu. Celá řada iniciativ pak tento rozvoj podporuje. Jeden kolega na LinkedIn trefně poznamenal, že na formulaci otázek se vlastně ani nedá odopovědět jinak než ano.
Posledního září vyšla výzkumná zpráva RAND hodnotící využívání AI v amerických školách. Pohled na tento nástroj však jde v některých ohledech poněkud hlouběji než jsou zatím pohledy naše.
AI využívá
- 54 % studentů a 53 % učitelů angličtiny, matematiky a přírodních věd
- 61 % středoškoláků vs. 41 % žáků základních škol
- Nárůst o více než 15 procentních bodů oproti předchozím letům
A přesto se zdá, že AI je i v amerických školách spíš hostem než členem pedagogického sboru. Po svých zkušenostech na mnoha školách musím s touto větou, byť ne jako validním benchmarkem souhlasit i pro naše podmínky.
- 61 % rodičů, 55 % středoškoláků a 48 % žáků základních škol se obává, že AI škodí schopnosti samostatně přemýšlet. Přímo příznačné je, že jen 22 % vedoucích školních obvodů sdílí tuto obavu. Není to v lecčems podobné naší situaci? Já horlivě přikyvuji. Jakpak to máme u našich politiků? Nejspíš to bude úplně stejné.
- Rozpor mezi vnímáním rizik je zarážející. Je to důvěra v technologii, nebo rezignace na pedagogickou kontrolu? Co je cílem vzdělávání? Kdo tento rozpor a kdy vlastně vyřeší?
Pravidla bez pravidel
- 51 % studentů se bojí falešného obvinění z podvodu s AI
- 77 % rodičů říká, že „záleží na kontextu“ – což je sice pravda, ale zároveň toto konstatování znamená jediné: pedagogický labyrint a nepřehledné bludiště
- Jen 34 % učitelů zná pravidla týkající se AI a akademické integrity
Kontext se tak stává novým školním předmětem – bohužel bez jakýchkoli závazných pravidel. Proto jsem si dovolil od parafrázovat ve svém minulém článku manifest paní učitelky. Odkaz na něj je o něco níže v tomto článku. Podle mého jednoduchou formou vlastně velmi názorně definuje, v čem spočívá kontradikce možností AI s jejich rizikovostí.
Učitelé bez podpory či s širokou podporou?
- 50 % amerických učitelů nedostalo žádné školení o práci s AI
- Pouze 35 % školních obvodů poskytuje studentům jakékoli školení
Tady je v české kotlině situace veskrze jiná. Možností metodické podpory je opravdu požehnaně, stačí si jen vybrat, mít peníze na profesionální vzdělávání a hlavně mít pro něj prostor a čas. V této oblasti jsme bezesporu americké školství předskočili mílovými kroky.
- Jen 19 % amerických studentů uvedlo, že jim učitelé poskytli nějaké vedení
- 80 % amerických studentů nedostalo žádné poučení, , jak AI používat
V této oblasti nemáme vůbec žádná srovnatelná data. Z mých opět spíše náhodných aktivit a hovorů s žáky se domnívám, že situace bude velmi podobná. Ucelený koncept nejspíše nemůže ani existovat, každý učitel bude k využití AI přistupovat rozdílně na základě svého pochopení i intuice a samozřejmě i školské politiky. A ta systémově bohužel na našich školách neexistuje.... neexistuje ale ani v té proslavené Americe, kde i slavná Trumpova AI inciativa vzdělávání přehlíží daleko víc než princ přehlížel Popelku.
Politiky v mlze
- Jen 45 % amerických ředitelů škol uvedlo, že jejich škola má nějakou politiku k využívání AI. Když položím při svých školeních ochrany osobních údajů tuto otázku v našich školách i s ohledem na AI ACT, dostávám příznivou odpověď tak jednu z deseti.
- A i tam, kde existuje, ji učitelé často neznají. I tento postulát mohu beze zbytku potvrdit.
AI se tak pohybuje v šedé zóně – mezi nadějí na inovaci a rizikem dezinterpretace. AI může být skvělým pomocníkem – pokud víme, jak ji používat, kdy ji nepoužívat, a jak o ní mluvit.
Kantorka z mého manifestu to vystihla přesně: „Klidně piš dál, ale nepleť se – v téhle třídě vyučuji děti, a ne tebe.“
Zpráva RAND volá po tomtéž: jasné směrnice, školení a hlavně strategické interní politiky. I u nás zatím jde všude spíše o náplavové vlny plné chaosu. Takové přístupy bychom měli cílně usměrňovat, nikoli proto, že AI je hrozba, ale protože bez pravidel se i dobrý nástroj může stát nástrahou. A podobné přístupy v souladu s etickým kodexem a ochranou osobních údajů nezletilých i ve světle data mining nemohou zůstat stranou. % sebevražd spojených s AI a sociálními sítěmi povážlivě stoupá...
Nadějí je, že se nad českým školství v této oblasti snad blýská na lepší časy. SNAD
Milan Hausner
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.