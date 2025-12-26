Pohádkový dědeček slibuje do Nového roku
První předsevzetí, co je vlastně realitou: Grok, který halucinuje míň než kdokoli po třetím svařáku
Studie prokázala, že Muskův AI chatbot Grok má „pouze“ 8% míru halucinací. Pro srovnání, jeho konkurenti halucinují v asi 35-38 % případů, což znamená, že pokud se zeptáte ChatGPT na recept na bramborový salát, existuje slušná šance, že vám doporučí osmažit Měsíc na másle s kapkou citronu. Ten rozdíl je ovšem dost patrný, k tomuto fenoménu se ještě vrátím.
Grok tedy zůstává nohama na zemi. Když mu položíte otázku, s velkou pravděpodobností nevymyslí, že Napoleon Bonaparte vyhrál Tour de France roku 1812 na koloběžce. To je v digitálním věku, kdy 65 % firem sdílí svá tajemství s těmito digitálními upíry opravdu dobrý výsledek. V minulém článku se někteří diskutéři se mnou přeli, že AI přizná chybu a přišlo jim to tak lidské. Ehm... To snad radši pošlu Teslu samotnou na nákup...
Gemini na základě zdrojového článku (viz pod článkem)
Předsevzetí druhé: Vánoční jízda (bez řidiče, bez starostí)
Štědrý večer. Voní jehličí, kapr a… silikon? Elon Musk a ředitel AI Tesly Ashok Elluswamy se nespoléhají na Santova sobí spřežení. Oni si dali „vánoční projížďku“ Austinem v Robotaxi, které nemělo v sedadle řidiče. Prázdné řidičské sedadlo! To je ten okamžik, kdy vaše stará Octavia s najetými 300 000 km vypadá najednou jako exponát z muzea.
Musk tweetuje o „perfektní jízdě“, Elluswamy přidává video z zadních sedadel. Scéna připomíná sci-fi film, kde hlavní hrdinové klidně popíjejí kávu, zatímco auto samo řeší dopravní zácpu a cyklisty. A my si tady lámeme hlavu, jestli nám na parkovišti nerozbili zrcátko. Musk slibuje, že za pár týdnů to bude bez dozoru úplně. Zbývá jen vyřešit, kdo bude v robotaxiku pouštět koledy a kdo bude reptat, že jede moc rychle. Možná další verze Groka.
Předsevzetí třetí: Internet z vesmíru pro všechny (ano, opravdu pro všechny)
Mezitím Muskova společnost SpaceX hlásí: Starlink má přes 9 milionů aktivních zákazníků. To je jako kdyby celé Rakousko plus Slovinsko sedělo na internetu, který jim chrlí z oblohy tisícovky malých satelitů. Přibývají tempem přes 20 000 nových uživatelů denně. Představte si to: zatímco vy denně bojujete s tím, abyste v MHD našli místo k sezení, Starlink každý den usadí do své digitální „místnosti“ celé menší město.
Tento růst je tak zběsilý, že se spekuluje o možné budoucí nabídce akcií této firmy s astronomickým oceněním. Elon Musk se tak možná stane prvním člověkem, který vydělá bilion dolarů na tom, že lidem na samotě u lesa pustí Netflix plynuleji. Poetické.
Vítejte v budoucnosti, je mírně surrealistická
Takže tady to máme. Vánoce 2025. Máme AI, která lže míň než průměrný politik, auta, která nás vozí, aniž bychom se museli s nikým dělit o volant, a internet, který padá z nebe jako božská mana. A všechno to řídí jeden pán s poněkud výstředními názory a ještě výstřednějším smyslem pro humor.
Je to trochu šílené? Rozhodně. Funguje to? Částečně, překvapivě často a čím dál víc.
Elon Musk nám tak pod stromeček nedal uhlazený, dokonalý produkt. Dal nám něco lepšího: živou, dýchající, občas krkolomnou, ale neuvěřitelně ambiciózní skeč. A my jsme její nedobrovolní, ale fascinovaní diváci i účastníci.
Grok jako spolujezdec v robotaxi, připojený přes Starlink, který nám bude vyprávět vtipy s mírou halucinací menší než 8 %? Tak to nás v Novém roce čekají docela věci. Taková bude realita:
A my se u toho možná, ale zblázníme...ale jen trochu...
Gemini ai – OBRÁZKY
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.