Pohádka o zázračných trubkách a svěcené vodě
Svěcená voda byla především určena pro duševní obrodu a pověstný klid, na to ta obyčejná by byla příliš jednoduchá a příliš levná.
Svěcená voda měla jediný úkol: držet lidi v duševní nirváně, aby se neptali na věci, které by mohly být nepříjemné. Všude se vědělo, že nirvána není žádný mystický dar — nirvána je prostě stav, kdy teče to, co má téct, a neteče to, co nemá. Moderní doba dokonce na tu nirvánu vypsala technickou normu, protože i klid musí být dnes auditovatelný.
A ta páčka: ta visela mezi „požehnat“ a „zadržet“, mezi „teče“ a „neteče“, mezi „ano“ a „možná“. Technici ji obcházeli obloukem, protože nikdo nechtěl být ten, kdo způsobí duchovní havárii.
O proudění svěcené vody se staral sbor techniků v reflexních vestách, kteří vydávali věstník „Teče – neteče – už zase teče, ale není to voda, je to požehnání“. Čím déle ho psali, tím více tomu sami věřili.
Jenže v království byl jeden problém: svatý Ventil, patron všech uzávěrů. Ten měl souseda, kterého bytostně nesnášel.
Ten od vedle byl starý bručoun, co brblal do kropáče, pouštěl dechovku a nechával svěcenou vodu protékat až moc, jako by to byla jeho osobní svátost. A co bylo nejhorší — ani koláče neposílal, přestože mu je jeho choť pekla každý týden a žádala ho, ať se podělí.
„Za mých mladých let tekla ta voda pořádně!“ frflal.
Svatý Ventil se urazil tak hluboce, že by to šlo zapsat jako geologická vrstva: „Dokud tenhle nezmizí, u mě neteče ani kapka!“
A tak páčku uzavřel. Tak pevně, že i technici uznale pokývali hlavou, protože takhle důkladně se nezavíralo už roky. Občas tekla, občas netekla, ale teď už přestala téct úplně.
Lidé kroutili kohoutky, kropili si čela vlastními slzami a technici svolali tři kulaté stoly, jeden webinář a dvě krizové modlitby o „tekutém požehnání v podmínkách sousedského napětí“. O alkoholu to ale nebylo.
Nakonec se ten starý bručoun sbalil, vzal kropáč, konve, dechovku; a odešel tam, kde může brblat na oblaka, která mu to nevrátí.
A na jeho místo nastoupil nový soused jménem Lidubyt. Lidubyt byl lidový, otevřený, přátelský. Místo plotu zasadil kvítek, místo stížnosti nabídl koláč. A protože byl opravdu lidový, nabídl ho klidně i na dluh.
Nejen to, koláč přimázl marmeládou, aby svatý Ventil nemusel nic řešit.
Často také poslouchal zahraniční podcast, který mu doporučil sám svatý Ventil — pořad o globální cirkulaci dobra..
Svatý Ventil samozřejmě takové změně nevěřil. Ale pak prostě přišel koláč. Ten na dluh, namazaný marmeládou, podaný s úsměvem a bez podmínek. A v tu chvíli se stalo něco, co se ve zdejším království nestalo od prvního požehnání: Uvěřil v koláč — a skrze koláč i v Lidubytovu dobrou vůli. A protože víra v koláč je silnější než víra v jakýkoli těsnicí kroužek, svatý Ventil povolil. Doslova. A v tu chvíli se stal zázrak!
Trubky zabublaly, kohoutky se zachvěly a svěcená voda se rozlila po celém království i za jeho hranice.
Tekla proudem, tekla střídmě, tekla tak akorát, jako by nikdy nepřestala.
A lidé znovu poznali, že duševní nirvána není osoba, ale stav potrubí.
Že svěcená voda vždycky sloužila k tomu, aby se člověk nadechl, uklidnil a přestal řešit, co řešit nemusí. A že v moderní době má nirvána dokonce technickou normu, protože i klid musí být dnes měřitelný.
Podle ní je nirvána stav, kdy: tlak je stabilní, hlava je prázdná, soused snesitelný a potrubí nehučí. Splní‑li se všechny čtyři body, může být nirvána zapsána do revizní zprávy jako „splněno“, i kdyby to byla polopravda.
A protože dobré sousedství vydrží víc než jakékoliv těsnění, svěcená voda teče dodnes. Tedy pokud právě neteče.
A tak žili šťastně či spíš dostatečně stabilně až do...
Milan Hausner
Ticho, a poslední kelímek od jogurtu
Domácí práce byly vždycky směnný obchod. Ona vynese koš a koupí si nové lodičky. Ty uklidíš koupelnu a koupíš si motorku. A i když si nic nekoupíš, alespoň...tedy...možná dostaneš pochvalu...
Milan Hausner
NaaS - Nerovnost jako služba = jednotná přijímací zkouška
Byznys s přijímacími zkouškami je dnes něco jako globální farmaceutický průmysl, jen místo léků prodává naději. Takže vlastně mnohdy totéž co šarlatán.
Milan Hausner
Manufaktura průměrnosti
Možná trochu studená diagnóza systému, který se tváří jako moderní, vědecký a inkluzivní – a přitom je to pořád stejná průměrná manufaktura jako před x lety ... jen s novým logem a ideologickými hesly.
Milan Hausner
Červená karta z druhé strany, té mediální
Disciplinární komise posvětila červenou kartu. Úmysl nejde prokázat. Jenže když o tom celém přemýšlím, napadají mne úplně jiné souvislosti.
Milan Hausner
Dva světy jednoho vojáka (umělá inteligence proměňuje tvář ukrajinské války)
Mladý muž v khaki uniformě sedí na zadním sedadle auta. Za okny se mihá pustá východoukrajinská krajina, jeho oči jsou zarudlé a tvář zkřivená strachem. „Pomozte, nechci umřít. Je mi teprve třiadvacet,“ říká ukrajinsky...
|Další články autora
- Počet článků 459
- Celková karma 9,46
- Průměrná čtenost 207x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.