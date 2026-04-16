Pohádka o zázračných trubkách a svěcené vodě

Bylo, nebylo, za sedmi kopci, sedmi uzavírkami a jednou páčkou v neznámém spirituálním stavu, která se tvářila, že ví, co dělá, leželo království. Místo obyčejné vody tam proudila ta svěcená...

Svěcená voda byla především určena pro duševní obrodu a pověstný klid, na to ta obyčejná by byla příliš jednoduchá a příliš levná.
Svěcená voda měla jediný úkol: držet lidi v duševní nirváně, aby se neptali na věci, které by mohly být nepříjemné. Všude se vědělo, že nirvána není žádný mystický dar — nirvána je prostě stav, kdy teče to, co má téct, a neteče to, co nemá. Moderní doba dokonce na tu nirvánu vypsala technickou normu, protože i klid musí být dnes auditovatelný.

A ta páčka: ta visela mezi „požehnat“ a „zadržet“, mezi „teče“ a „neteče“, mezi „ano“ a „možná“. Technici ji obcházeli obloukem, protože nikdo nechtěl být ten, kdo způsobí duchovní havárii.

O proudění svěcené vody se staral sbor techniků v reflexních vestách, kteří vydávali věstník „Teče – neteče – už zase teče, ale není to voda, je to požehnání“. Čím déle ho psali, tím více tomu sami věřili.

Jenže v království byl jeden problém: svatý Ventil, patron všech uzávěrů. Ten měl souseda, kterého bytostně nesnášel.
Ten od vedle byl starý bručoun, co brblal do kropáče, pouštěl dechovku a nechával svěcenou vodu protékat až moc, jako by to byla jeho osobní svátost. A co bylo nejhorší — ani koláče neposílal, přestože mu je jeho choť pekla každý týden a žádala ho, ať se podělí.
„Za mých mladých let tekla ta voda pořádně!“ frflal.
Svatý Ventil se urazil tak hluboce, že by to šlo zapsat jako geologická vrstva: „Dokud tenhle nezmizí, u mě neteče ani kapka!“

A tak páčku uzavřel. Tak pevně, že i technici uznale pokývali hlavou, protože takhle důkladně se nezavíralo už roky. Občas tekla, občas netekla, ale teď už přestala téct úplně.
Lidé kroutili kohoutky, kropili si čela vlastními slzami a technici svolali tři kulaté stoly, jeden webinář a dvě krizové modlitby o „tekutém požehnání v podmínkách sousedského napětí“. O alkoholu to ale nebylo.

Nakonec se ten starý bručoun sbalil, vzal kropáč, konve, dechovku; a odešel tam, kde může brblat na oblaka, která mu to nevrátí.

A na jeho místo nastoupil nový soused jménem Lidubyt. Lidubyt byl lidový, otevřený, přátelský. Místo plotu zasadil kvítek, místo stížnosti nabídl koláč. A protože byl opravdu lidový, nabídl ho klidně i na dluh.
Nejen to, koláč přimázl marmeládou, aby svatý Ventil nemusel nic řešit.
Často také poslouchal zahraniční podcast, který mu doporučil sám svatý Ventil — pořad o globální cirkulaci dobra..

Svatý Ventil samozřejmě takové změně nevěřil. Ale pak prostě přišel koláč. Ten na dluh, namazaný marmeládou, podaný s úsměvem a bez podmínek. A v tu chvíli se stalo něco, co se ve zdejším království nestalo od prvního požehnání: Uvěřil v koláč — a skrze koláč i v Lidubytovu dobrou vůli. A protože víra v koláč je silnější než víra v jakýkoli těsnicí kroužek, svatý Ventil povolil. Doslova. A v tu chvíli se stal zázrak!
Trubky zabublaly, kohoutky se zachvěly a svěcená voda se rozlila po celém království i za jeho hranice.
Tekla proudem, tekla střídmě, tekla tak akorát, jako by nikdy nepřestala.

A lidé znovu poznali, že duševní nirvána není osoba, ale stav potrubí.
Že svěcená voda vždycky sloužila k tomu, aby se člověk nadechl, uklidnil a přestal řešit, co řešit nemusí. A že v moderní době má nirvána dokonce technickou normu, protože i klid musí být dnes měřitelný.
Podle ní je nirvána stav, kdy: tlak je stabilní, hlava je prázdná, soused snesitelný a potrubí nehučí. Splní‑li se všechny čtyři body, může být nirvána zapsána do revizní zprávy jako „splněno“, i kdyby to byla polopravda.

A protože dobré sousedství vydrží víc než jakékoliv těsnění, svěcená voda teče dodnes. Tedy pokud právě neteče.
A tak žili šťastně či spíš dostatečně stabilně až do...

Autor: Milan Hausner | čtvrtek 16.4.2026 11:21 | karma článku: 0 | přečteno: 27x

Milan Hausner

Milan Hausner

  • Počet článků 459
  • Celková karma 9,46
  • Průměrná čtenost 207x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

