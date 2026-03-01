Pod pouliční lampou pandemie: literatura pomáhá chápat neviditelné nepřátele
VIrové nákazy v krátkém přehled
A právě tato neviditelnost: kombinace nebezpečí, tajemství a neuchopitelnosti je důvodem, proč se k nim v literatuře i filmu stále vracíme. Příběhy o epidemiích nám umožňují prožívat kontrolovaný strach, tedy zakoušet ohrožení v bezpečí domova z pohodlí svého křesla či gauče. Nabízejí také touhu po pochopení: skrze narativy se snažíme uchopit složitou realitu biologie, náhody a evoluce. A v neposlední řadě fungují jako mentální příprava – způsob, jak si představit, co by se mohlo stát, kdyby se příroda rozhodla udeřit znovu.
V češtině máme k dispozici překvapivě bohatou paletu knih, které tuto fascinaci rozvíjejí. Richard Preston je v tomto ohledu nepřehlédnutelný: jeho slavná Horká zóna patří k základním textům literatury o virových hrozbách, zatímco thriller Případ Kobra Databáze knih ukazuje, jak tenká je hranice mezi vědeckým poznáním a zneužitím biologie jako zbraně. První z nich non-fiction, druhá už čistá fikce. Vedle literatury faktu existuje i silná tradice fikce, která často předběhla realitu. Michael Crichton ve své Kmen Andromeda představil model mimozemského patogenu, který se stal inspirací pro generace epidemiologů. Stephen King ve Svědectví (The Stand) vytvořil apokalyptickou fresku o viru, který zdecimuje lidstvo. A moderní thriller Terryho Hayese Já, poutník přidává do mozaiky motiv bioterorismu – chladně promyšleného útoku, který využívá slabin globálního systému. Mohli bychom pokračovat. V přehledech literatury najdete prostě stovky podobných příběhů, dobrých i těch totálně stupidních...
Určitě také není bez zajímavosti, že jedním z prvních doložených případů, kdy byly využity biologické zbraně je obléhání Karlštejna husity v roce 1422. Podle dobových zpráv a moderních rekonstrukcí husité začali na hrad vystřelovat sudy naplněné: lidskými a zvířecími výkaly,hnijícími zbytky jídla, mršinami zvířat, dalším odpadem, který v létě rychle zapáchal a rozkládal se.
Podobných příběhů bychom našli celou řadu.
Dopady virů na lidstvo: od starověkých katastrof k Patogenu X
Dopady virů na globální populaci se v průběhu dějin dramaticky proměňovaly. V minulosti byly viry schopny vyhladit celé civilizace, protože lidé neměli imunitu ani znalosti, jak se bránit. Pravé neštovice zabily jen ve 20. století 300–500 milionů lidí a při kolonizaci Ameriky způsobily pokles domorodé populace až o 90 %. Španělská chřipka (1918–1920) nakazila třetinu tehdejšího lidstva a zabila 17–100 milionů lidí – především mladé dospělé, což z ní činí jednu z nejzáhadnějších pandemií historie. S příchodem moderní medicíny se situace změnila. Vymýcení neštovic v roce 1980 je považováno za největší triumf veřejného zdravotnictví. Role českého mikrobiologa e epidemiologa Zdeňka Ježka se zatím třeba ani do českých učebnic přírodopisu či biologie nedostala, přestože tato osobnost byla dvakrát nominována na Nobelovu cenu míru. Neumíme si prostě našich lidí vážit.
Vzteklina, kdysi téměř jistý rozsudek smrti, je dnes díky očkování plně preventabilní.
V moderní éře (1996–2023) však čelíme novým výzvám. Globalizace, urbanizace a klimatické změny vedly k nárůstu počtu epidemií – bylo jich hlášeno přes 3 000, nejčastěji chřipka, ebola a MERS. Objevují se viry s extrémně vysokou smrtností: Marburg až 76 %, Ebola kolem 63 %, MERS-CoV přibližně 34 %. Technologie sice umožňují rychlejší detekci ohnisek, ale zároveň usnadňují šíření patogenů po světě.
Dnes se pozornost přesouvá k tzv. Patogenu X – hypotetickému viru, který by mohl způsobit další globální pandemii. WHO proto sleduje více než 30 prioritních patogenů a zaměřuje se na celé virové rodiny, nikoli jen jednotlivé druhy.
Dějiny virových nemocí připomínají pohyb pod pouliční lampou. Dlouho jsme viděli jen to, co bylo přímo osvětlené – pandemie, které už udeřily. Moderní věda se však snaží posvítit i do temných koutů, kde se skrývají viry, které teprve čekají na svou příležitost. A právě literatura – od Prestona po Hayese – nám pomáhá tyto kouty chápat, představovat si je a nebát se jich víc, než je nutné. Nebo právě naopak...
Notebook LLM
Milan Hausner
Křehkost propojeného světa – od prvních civilizací k digitálnímu otroctví
Historie lidstva je historií závislostí. Není to dějinná náhoda, ale základní hybná síla civilizace. Každá epocha, každá kultura, každá říše stála a padala podle toho, jak dokázala spravovat klíčové zdroje a jak byla zranitelná.
Milan Hausner
Padouch ekologem...proč by měli milovat green deal
Představte si to. Temná ulice, půlnoc, kradete fakt drahé auto. Máte kuklu, páčidlo, srdce vám buší jako o závod. A najednou: ticho. Žádné houkání, žádné „Stát!! policie!“ Nic.
Milan Hausner
Vepsáno v malé relikvii
Relikvie, které člověk schovává na poličce, mají většinou pramalou věcnou cenu, zato tu osobní nevyčíslitelnou. Jedna skoro cetka a stojí za ní tato nostalgická vzpomínka a příběh s otevřeným koncem.
Milan Hausner
Kdo s koho. Spádovost jako poslední zoufalství politiků
O tom, že svoboda volby končí tam, kde začíná rozpočet a kde chybějí argumenty: Vzdělání je svoboda. Alespoň to tak pěkně zní v projevech politiků, než dojde na lámání chleba.
Milan Hausner
Honzíkova cesta (evropským) vzděláním
Včera po docela živé diskuzi (a moc za ni děkuji) jsem si včera v noci prošel evropské modely vzdělání, abych si sám ujasnil, jak to ve skutečnosti s povinnou školní docházkou a povinným vzděláváním je...
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících
Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality...
Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření
Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...
Místo korupce procesní chyba? Soud skupiny kolem exprimátora Charváta překvapil
První tři dny soudního procesu s bývalým vedením pardubického Rozvojového fondu zatím nepřinesly...
Novými jihočeskými památkami jsou cihlová škola i vodojem navržený Kotěrou
Národní památkový ústav (NPÚ) představil pět jihočeských objektů, které se ve druhé polovině...
V CHKO Soutok připravují plán péče, na co se při ochraně přírody zaměřit
Správa chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok připravuje plán péče, který určuje, na co se při...
Letos v únoru na silnicích v Olomouckém kraji zemřeli tři lidé, loni dva
Při dopravních nehodách na silnicích v Olomouckém kraji v únoru zemřeli tři lidé. Ve druhém měsíci...
Stavební pozemek pro bydlení, 1239 m2 - Otmíče
Otmíče, okres Beroun
3 799 000 Kč
- Počet článků 377
- Celková karma 9,41
- Průměrná čtenost 202x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.