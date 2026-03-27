Plat je věcí veřejnou… aneb co bude, až opravdu bude…
... ale rozhodně neodejdete s pocitem, že jste se nenajedli do sytosti. Hlavní surovinou, kterou dnes budeme kriticky, leč s láskou degustovat, je totiž návrh ministerstva práce a sociálních věcí. Ten návrh, který by se na první, nezasvěcený pohled mohl jevit jako rozumný: povinnost firem zveřejňovat nabízenou mzdu nebo její rozpětí už v pracovním inzerátu a s navazujícím dezertem v plné transparentnosti platů.
Začněme tedy něčím lehkým, takovým předkrmem, který voní selským rozumem.
- Předkrm: Ta prvotní, svůdná vůně logiky
Ano, musíme uznat, že prvotní aroma je lákavé. Představte si tu krásu: výběrové řízení, které nekončí po osmi kolech zjištěním, že vám firma nabízí plat hluboko pod úrovní vašich očekávání i pod hranicí vaší důstojnosti. To přece není výběrové řízení, to je mnohachodová gastrošou, na jejímž konci zjistíte, že jste si celou dobu vařili sami a ještě si máte umýt nádobí. Transparentnost! Jasná nabídka! Rovné šance! Kdo by tomu nezatleskal? Vždyť jde přece o to, aby uchazeč, ten slabší v tomto mocenském souboji, konečně dostal do ruky kartu, se kterou může hrát. Aby nebyl nucen skákat přes devatero ohňů a na konci zjistil, že oheň nebyl ani tak kvůli prověření dovedností, jako spíš pro firmu, která si jen chtěla zadarmo nechat vypracovat projekt. Na papíře to vypadá jako férový tah. Ale víte, jak to chodí: někdy to, co voní po másle, může být po másle, ale taky to může být třeba kvalitní margarín s vůní másla.
A právě v tenhle moment přichází na řadu hlavní chod. A ten už tak voňavý není.
- Hlavní chod: Realita, jak ji neznáte (a jak nám ji vláda chce zkazit)
Usedáme tedy k hlavnímu chodu. Co se stane, když se tenhle „dobrý nápad“ setká s realitou? Nastane příslovečná apokalypsa.
Pojďme si ty apokalyptické vize rozebrat jako jednotlivá sousta.
- První sousto: Vzpoura na lodi. Představte si tu hrůzu! Starší, osvědčení zaměstnanci, kteří celé roky dřou jako koně a mají plat, který jim byl kdysi nastaven, najednou otevřou internet a uvidí inzerát na „jejich“ pozici s o pár tisíc vyšší nabídkou. Okamžitě vypukne panika, revoluce a hození vidlí do strojovny. Že by snad měli něco, co nováček nemá? Třeba jistotu, letité vztahy, flexibilní úvazek, možnost chodit na home office, kdy se jim zachce, nebo firemní auto i na dovolenou? Ale kdepak. Lidé jsou přece jednoduché bytosti, které se řídí jen jedním číslem. Že by si měli spočítat celkovou hodnotu svého pracovního balíčku? To je přece otrava. Mnohem jednodušší je rovnou začít balit kufry.
- Druhé sousto: Nemožnost ocenit neocenitelné. A jak, proboha, chcete vyčíslit to, co se vyčíslit nedá? Jak do tabulky vložíte, že Zdeněk sice občas nestíhá deadliny, ale zase vypráví nejlepší vtipy na poradách? Že paní Milada má sice občas „svůj den“, ale nosí výbornou bábovku? A co teprve specifické situace uchazečů! Jeden bude muset dojíždět přes půl republiky, druhý platit soukromou školku, třetí se vyplácet z konkurenční doložky. To jsou přece náklady, které by měl uchazeč polknout a ještě být vděčný. A firma je přece nemůže zohlednit v základní nabídce. Vždyť by to bylo moc složité. Uchazeč přece musí chtít především tu úžasnou firemní kulturu a skvělý kolektiv, ne?
- Třetí sousto: Vyzrazení kolalokového receptu. A teď pozor, tohle je opravdu silná káva. Mzdy jsou přece přísně střežené obchodní tajemství! Odrážejí strategii řízení lidských zdrojů, finanční situaci podniku a bůhvíco ještě. Kdyby konkurence zjistila, že platíme naše lidi 80 tisíc, okamžitě by je začala lovit za 81. Kdyby zjistila, že platíme 50 tisíc, dělala by si z nás legraci. Naše výhoda by byla ta tam. Představa, že bychom měli konkurentům ukázat své karty, je naprosto naivní. Fakticky se tedy dočkáme přesného opaku: místo otevřenosti přijde totální stažení se do podzemí. Všechny lukrativní nabídky poputují výhradně přes lovce lebek a tajné schůzky v zaprášených nebo lesknoucích se hospodách. Kde, to máte jedno. Rozhodně ne veřejně. Firmy se dobrovolně připraví o spoustu talentů, které by jinak oslovily, ale aspoň si uchovají svou vznešenou neprůhlednost.
- Čtvrté sousto: Byrokratický guláš s knedlíkem navíc. A kdo zaplatí účet za tenhle gurmánský zážitek? No přece my všichni! Manažeři místo vedení lidí stráví hodiny přemýšlením, jak do inzerátu napsat rozpětí 20 000 – 120 000 Kč, aby to nikoho nezavazovalo, a přitom to splňovalo zákon. HR oddělení se utopí v papírech a zdůvodňování, proč pan Novák dostal nakonec 75 tisíc, když v inzerátu bylo 60–80. A úředníci si spokojeně mnou ruce, protože se otevírá nové odvětví kontrol a pokut. Byrokracie kvete, výkonnost klesá, všichni jsou nešťastní. A k tomu všemu ještě dostaneme do ruky hůl potížistům a vyděračům, kteří můžou každý nesoulad v odměňování zneužívat. A ta slavná anonymita oznamovatelů? V malých městech ji stejně nikdo neudrží. Úředníci jsou taky jen lidi, občas si u piva pokecají. Systémová podlost si vždycky cestu najde.
- Dezert: A ta proplacenost? To je teprve mazec!
A dostáváme se k dezertu, který je pomyslnou třešničkou na celém tom argumentačním dortu. Kdybychom náhodou přežili hlavní chod, dorazí nás sladká tečka v podobě nutnosti vysvětlovat, proč má vlastně kdo kolik. Představte si tu idylu, kdyby se platy prodiskutovávaly otevřeně!
Najednou byste museli Karličce vysvětlit, proč má o tisícovku méně než Franta. Že Franta je prostě rychlejší, spolehlivější, milejší a jeho práce má prostě vyšší hodnotu. To by bylo diskusí! To by bylo dohadování! A co hůř, vedlo by to k onomu pověstnému „násilnému rovnání“, průměrování a ztrátě motivace pro ty nejlepší. Všichni by chtěli stejně, ačkoliv každý dělá jinak. Vždyť nikdo nepracuje stejně! Pokud teda nestojí u pásu. A na takových pozicích je plat jasný předem.
Ale jakmile do hry vstoupí mozek, zkušenosti, přístup, chování ke kolegům, spolehlivost, dochvilnost – to všechno jsou „těžko hodnotitelné parametry“. A přesně proto je lepší je nehodnotit veřejně, ale nechat je zahaleny tajemstvím, aby si každý mohl tiše myslet, že na tom asi je tak nějak podobně.
- Závěrečná, hořkosladká tečka na závěr:
Celý tenhle humbuk kolem transparentnosti odměňování je jen další snaha Evropské unie a českých úředníčků zavést nám tu starou známou regulaci. Copak nechápou, že hodnota odměny je naprosto individuální? Že pro jednoho je hlavní výplata, pro druhého home office, pro třetího dobrý kolektiv a pro čtvrtého zajímavé projekty? Jak chcete tahle individua srovnávat?
Všechno to povede akorát k jedinému: k papírům navíc, k nesmyslným diskusím, k tlaku na vykazování a k další byrokratické zátěži a k budování rozvinuté socialistické společnosti s vizí komunismu. A přitom je docela dobře doloženo, že lidi neodcházejí z práce kvůli penězům, ale kvůli blbým šéfům. Tak proč místo dalších regulí neposílit flexibilitu? Proč nedát firmám větší volnost v tom, koho přijmout a s kým se férově rozloučit? To by ekonomiku nakoplo mnohem víc než nějaký násilný egalitarismus.
Ne, vážení strávníci. Tahle večeře s názvem „transparentní odměňování“ sice voněla jako dobrý nápad, ale po důkladné degustaci musíme konstatovat: je to prostě další administrativní nesmysl. A když k tomu připočteme tu povinnost vše proplácet a zdůvodňovat, je z toho rovnou kravina proplacená, nacpaná kaloriemi navíc v podobě zbytečné evropštiny a s pachutí státní kontroly na jazyku.
Dobrou chuť.
Milan Hausner
Modla, kněží a poddaní tam dole
„AI umí psát, kreslit i rozhodovat. Právo ale zůstává pozadu: definice vágní, odpovědnost mlhavá. Když technologie běží sprint, paragrafy kulhají na obě nohy.
Milan Hausner
TV 2026: Když televize konečně zjistila, že není jen pro babičky
Pamatujete si tu idylickou dobu, kdy byla televize synonymem pro „reklamu na prací prášek mezi telenovelou a večerníčkem“? Babička u obrazovky, děda u té druhé obrazovky (té s akciovými kurzy) ...
Milan Hausner
Jako kočka a pes: Sphinx randí s labradorem (V).
Rande typického pejskaře s labradorem s netypickou kočičí paničkou, kde hraje prim kočičí egyptská královna. Může takové rande vůbec dobře dopadnout?
Milan Hausner
Troubové u televize, moulové na hřišti
Zpověď fotbalového znalce, který prohlédl, ale stejně každou sobotu sedí u obrazovky s pivem a čučí na fotbal a jen očekává, kdy se podobná extempore odehrají i v hokeji...
Milan Hausner
Nový šampion klimatické politiky. F-35
Zatímco v Evropě se s vážnými tvářemi v kravatách a na kolech dohadujeme o tom, zda si tepelné čerpadlo instalovat v letošním nebo příštím roce, někde na Blízkém východě se psala úplně jiná klimatická zpráva.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.