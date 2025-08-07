Plačící dítě v rodině chatbot nespasí = děti jako pěšáci osudu
tento článek plynule navazuje mé eseje minulé a v mnohém z nich vychází.
Vážení kolegové, milí rodiče – dovolte mi i v dobách AI připomenout něco zcela jiného: do školy chodí a doma se učí ... děti. A tyto děti se musí učit v prostředí, které je bezpečné a obohacující. Nejen za katedrou, ale i ve svém pokoji doma či u stolu v kuchyni.
Vy všichni za klávesnicemi, kteří tvoříte chytré texty (včetně mne) jste jaksi zapomněli, že smějící se či plačící dítě vaše vznešené diskuse vůbec nezajímají.
Dnešní doba je poznamenaná téměř nemilosrdnou válkou „všichni proti všem“ – rodiče proti rodičům, rodiče versus učitelé nebo samotné školy, proti ředitelům, politikům, neziskovkám a vzdělávacím institucím. K této smršti přidejte směsici skutečných odborníků na digitální vzdělání a ještě pestřejší směsku samoprozvaných guruů, kteří „vědí, co je pro děti nejlepší“, přestože často žádné děti nemají. Základní problém ve vzdělávání nespočívá v externích nástrojích, včetně AI – spočívá právě v úsměvu a empatii průvodců dětí od jejich narození až k dospělosti. Doma i ve škole a společnosti.
Pokud k tomu připočteme měnící se vnímání rodiny: mámy, které už nepotřebuje tátu, mediální zkratky vykreslující učitele jako hysterické či přehnaně dramatické, opilé rodiče, agresivní byznysmeny, kteří své děti prosazují za každou cenu, a úředníky sesazující ředitele škol na politický rozkaz… není divu, jakou pověst má dnešní školství a rodina jako taková. Vše jsou to jen divadelní kulisy pro boj o rozpočet či o přehazování různě velkých balíků z jednoho pytle do druhého na...doplňte si sami.
Připomínám tedy znovu a důrazně: Základ jakéhokoli dobrého vzdělání je vždy rodina a její vnitřní rovnováha.
Psychický stav každého člena rodiny totiž nese s sebou mozaiku neurotických vzorců. Rodiče často nevědomky kladou své nevyřešené partnerské napětí na obětní oltář vlastních ambicí, nejistot a zklamání. A v této nevyhlášené válce se děti stávají pouhými pěšáky osudu. Schopnost dítěte odolávat tlaku je ovlivněna věkem, stylem vazby, vývojem osobnosti a omezenou životní zkušeností. V takových podmínkách dítě prostě nemůže naplnit představy rodičů zvláště když ty jsou jen obrazem jejich neuspokojivých ambicí.. Rodiče svým dětem často podsouvají očekávání, která přesahují jejich schopnosti, talent a vyspělost. Očekávají v nich dospělého důvěrníka, náhradního partnera, zdroj nesplněných snů, tlumočníka rodinných konfliktů, spojence či dokonce špicla v nepřátelském ležení. Dítě se tak stává nejen zbraní, ale i snadno manipulovatelným cílem. Rodina je první a nejdůležitější třídou, v níž se dítě učí. Matka a otec jsou klíčoví učitelé. Pokud jsou však rodiče zklamáni jeden z druhého a neumějí si tyto pocity zpracovat, stávají se doslova šílenými pedagogy. Dítě vnímá svět skrze ně – jeho hodnoty, postoje a sebeobraz se filtrují přes tuto rodinnou čočku. A pokud rodiče žijí spíše svými fantaziemi než realitou, dítěti nabízejí zkreslenou představu o světě. Ani ta nejchytřejší „umělá konzerva“ to nedokáže napravit. Klidně může být přátelská až patolízalská, pořád ale jen tlachá a tlachá...
Ve své praxi slýchávám rodiče téměř denně odmítat svou odpovědnost za problémy svého dítěte...genetika, babička, vítr severák... Cokoliv, jen ne jejich zodpovědnost. A teď k tomu pohodlně přihodíme generativní AI, aby naše výmluvy zněly sakra moderně. A věřte, že rodiče dnes do kabinetů tato prohlášení opravdu přinášejí...
Rodiče se málokdy zamyslí nad tím, že potíže jejich dětí mohou odrážet jejich vlastní chování, postoje a výchovný styl. Digitalizace na tom nic nezměnila. Stejné to bylo v pravěké jeskyni, středověkém paláci i chalupě v dávné vesnici. A bude to stejné i v kanceláři mrakodrapu – pokud vůbec v té době rodiče budou ještě svým dětem rozumět a neoutsourcují výchovu robotické chůvě. Přesněji řečeno. Jestli je tedy ještě budou mít vůbec...
Pokud je domácí emoční klima stabilní a pečovatelé (ano, uznávám nový pojem rodiny) žijí v harmonii, děti snesou téměř jakýkoliv výchovný styl – přísný i liberální, náročný i odměňující. Děti mají neuvěřitelnou odolnost, pokud rostou v empatickém rodinném prostředí. Ale je-li domov plný nepřátelství, zmatečných příkazů a neustálého chaosu, selhají jakékoli školní strategie. Ani AI a ani terapeutické chatboty to nezachrání. Ať bude to sebelepší. Žádný terapeutický plast nemůže prostě vnímat nonverbální znaky dětského žalu... Znám už takové případy, kdy rodič se rozhodl nastrčit chatbota, aby desetileté slečně nahradil prosté večerní povídání před usnutím. Sám se pak v obýváku věnoval chatu s... to raději ani psát nebudu.
Současná společnost zalévá rodiny krupobitím protichůdných očekávání: kariéra, peníze, identita, politika, válka… a navíc nás bombarduje nekonečnými podněty z obrazovek, jako bychom potřebovali nějakého externího Sokrata, který odpoví na vše. Rodičovská mysl už nevydrží moc navíc, co nepřináší okamžitou radost. Vzdělávání není zábavní park, i když přináší situace jako na horské dráze. Je součástí naší historie – místem, kde se sice potkáváme se stresem, ale také poznáním světa, především však sebe sama. Ocitli jsme se v mediální vichřici, která přeformátovala naše životní hodnoty. A jsou tu vůbec ještě nějaké? K tomu bleskurychlé šíření informací, virtuální život, narůstající odcizení a život „na kliknutí“. Dnešní svět je protkán neviditelným, ale všude přítomným psychologickým napětím. Přesto sociologické studie ukazují, že skutečné vnější pohromy – přírodní katastrofy, ekonomické krize či politické otřesy – rodiny často stmelí. Horší a zákeřnější stres číhá uvnitř rodiny. Válka, která drtí jednotku zevnitř. To platí v politice a v rodině obzvlášť.
Kořen mnoha problémů dětí leží přímo v rodičích, kteří nutí své potomky vyladit se podle jejich snů a fantazií, kdy rodiče prostě ignorují skutečné potřeby a silné stránky dítěte.
Může s tím škola něco udělat? Ano, skrze trpělivou a citlivou diplomacii učitelů, poradců, ředitelů a školních psychologů. Jedině oni mohou rodiče dovést k vlastnímu uvědomění a ochotě spolupracovat – bez laciného pocitu viny a ostudy. A jsme zpět u tradičních hodnot. Ale kdo dnes ve škole ještě má čas na tyto základní pilíře? Z vlastní zkušenosti se obávám, že málokdo. A AI v takovém kontextu může škodit daleko víc, než pomáhat.
Nebudu tady snášet tak typické rady, které přinášejí psychologové a celá řada rádoby poradců, kteří sice zdánlivě řeší problémy dětí a rodiny, ale v podstatě se zabývají jediným...se nějak uživit. Nejsou všichni takoví, ale určitě byste sami našli příklady i těch druhých. V co ale věřím, je nezbytnost jisté korekce digitálně umělého světa, který všechny tyto tendence jen prohlubuje. A tohle píšu já, ten, který život si neuměl školu bez interaktivní tabule a software představit!!
Škola opravdu může sehrát roli jistého korektora...už zase ty regulace, namítnete...Ti, kteří pochopí, kam mířím, už ví a ti, kterým nic nedochází, tím není v dnešním divokém světě nejspíš pomoci... Škola se může stát pevnou oporou pro děti i rodiče pouze tehdy, když se vrátí k základnímu poslání: poskytovat bezpečné zázemí, pečovat o emoční stabilitu a podporovat růst skrze skutečný dialog pochopení a empatii. Teprve na takovém základu může technologie – včetně AI – fungovat jako užitečný doplněk, nikoli jako falešný spasitel.
Milan Hausner
Rodičovsko učitelský manuál jak přežít ředitelskou důtku
Záchodová kabinka. Místo, kde se střetává puberta s nikotinovým opojením. Žák deváté třídy si připaluje cigaretu, zatímco škola doufá, že se jí podaří vychovat budoucího nositele Nobelovy ceny
Milan Hausner
Z banky rovnou do Indie
Ne, cestovat nikam nebudeme. Tahle historka mne stála jen trochu nervů a halekání. Podtitulek by mohl znít, jak nás dokáže AI dokonale zblbnout!!
Milan Hausner
Když AI (výjimečně) nekecá
Podívat se na rodinné vazby přes AI, zkusil jistě každý. Dnes k tomu máme spoustu možností, a výsledky vůbec nejsou shodné.
Milan Hausner
AI táhne na Jiráska
Jak se tak sune doba digitální, rozdíly mezi generacemi jsou čím dál patrnější — obzvlášť ve vztahu k umělé inteligenci a jejím výtvorům. Hezké čtení. :)
Milan Hausner
Moje první miliarda aneb jak učit finanční gramotnost
Poslední dobou všichni hořekujeme nad úrovní finanční gramotnosti žáků či spíše skoro celé společnosti. A řešení je tak prosté. Nechme učit odborníky.
|Další články autora
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...
Tak vypadá vila v Praze za čtvrt miliardy. Zbavuje se jí známý podnikatel
Realitní kancelář Svoboda & Williams inzeruje na svém webu vilu z roku 1906 na pražských...
Kamčatku postihlo zemětřesení o síle 8,8, patří mezi největší v historii
Jedno z deseti nejsilnějších zemětřesení měřené historie v noci zasáhlo oblast u pobřeží ruského...
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...
Chceme vojenskou kontrolu nad celým Pásmem Gazy, řekl Netanjahu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu řekl, že Izrael má v plánu převzít vojenskou kontrolu nad...
Komplikace před Prahou. Na D1 se po nehodě kamionů vysypaly přepravky s pivem
Ve čtvrtek před dvanáctou hodinou došlo na 3,5. kilometru dálnice D1 ve směru do Prahy k dopravní...
ANALÝZA: Trump kráčí do Putinovy pasti, schůzka křísí vzpomínky na fiasko s Kimem
Premium Do dvou týdnů by se měla uskutečnit schůzka Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Zatímco Rusové se...
Ústavní soud odmítl stížnost Lichtenštejnů ve sporu o zámky v Lednici a Valticích
Ústavní soud odmítl stížnost Lichtenštejnů ve sporu o někdejší rodový majetek na Břeclavsku včetně...
Prodej pozemků o výměře ve Dvoře Králové nad Labem
Do Polí, Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
3 175 610 Kč
- Počet článků 12
- Celková karma 7,92
- Průměrná čtenost 394x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)