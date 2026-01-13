Pískoviště jako předpolí moci
O rozkopaných bábovičkách, kariérních kyblíčcích a velkých dětech v malém světě. A kdo se na pískovišti naučil základní instinkty, ten má v politice náskok. Ne díky moudrosti, ale díky tomu, že už dávno pochopil, že moc není nic jiného než hra o písek, pozornost a teritorium.
První lekce: Majetek je jen tak pevný, jak pevně u něj stojíš.
Dítě, které si postaví hrad, ví, že jeho vlastnictví končí tam, kde začíná cizí podrážka. Politici to vědí také — jen místo bot používají tiskovky, statusy a koaliční smlouvy. Všechno je to jen písek, který drží pohromadě, dokud se ostatní tváří, že drží pohromadě.
A když se přestanou tvářit?
Hrad se sesype. Program se rozpadne. Koalice se rozfouká jako suchý písek.
Politická moc je vlastně jen bábovička, kterou všichni obcházejí a říkají: „Ano, to je tvoje.“ Dokud se nenajde někdo, kdo řekne: „A co když není?“ a šlápne.
Druhá lekce: Síla je rychlá, diplomacie pomalá — a obojí je potřeba.
Na pískovišti existují dva typy hráčů: ti, kteří kopou, a ti, kteří smlouvají.
Politici jen přidali kravaty a powerpointy, ale princip zůstal stejný.
Kopnutí je jednoduché: skandál, obvinění, výpad v debatě.
Smlouvání je složitější: výměna funkcí, tichá dohoda, společná tiskovka.
A stejně jako u dětí, i v politice platí: Ten, kdo jen kope, je tyran.
Ten, kdo jen smlouvá, je oběť. Ten, kdo umí obojí, je lídr.
Ironie?
U dětí se agresivní kopálisté posílají domů. V politice se jim často tleská.
Třetí lekce: Paměť je krátká, omluva zbytečná.
Pískoviště se každý den srovná do roviny. Politika se srovná po každém skandálu. Dítě přijde druhý den a říká: „Tohle jsem nestavěl já.“
Politik přijde po dvou týdnech a říká: „Tohle jsem neřekl já.“
A voliči? Stejně jako děti po odpoledním spánku — zmatení, ale připravení začít znovu. Paměť pískoviště je krátká, paměť voličů ještě kratší.
Kdo to pochopí, ten nikdy neprohraje definitivně.
Jen čeká na další várku písku.
Čtvrtá lekce: Vnější dohled je nutný, ale ne všemocný.
Rodiče na pískovišti představují zákony, soudy, ústavu. Mají dohlížet, aby si děti neubližovaly. Ale stejně jako rodiče, i instituce často jen sedí na lavičce, koukají do mobilu a doufají, že se děti nějak domluví.
A děti toho využívají. Testují hranice. Zkouší, co projde.
A když už je to moc, přijde okřiknutí:
„Tak dost!“ Ale jen málokdy opravdový trest.
Politici to vědí. A tak hrabou, kopou, přetahují se o kyblíčky — a doufají, že rodiče mají dneska špatný signál.
Pátá lekce: Písek je jen prostředek. Důležité je, kdo se na něj dívá.
Dítě staví hrad, aby se pochlubilo rodičům. Politik staví projekt, aby se pochlubil voličům. Nejde o kvalitu hradu. Nejde o stabilitu. Nejde o funkčnost.
Jde o to, aby se u toho udělala fotka. Aby se řeklo: „Podívejte, jak krásně staví.“ A když se hrad rozpadne?
Nevadí. Důležité je, že se to stalo až po fotce.
Závěr: Politika je pískoviště s dražšími lopatičkami a bagry.
Politik je dítě, které se naučilo nebrečet, ale místo toho svolat tiskovku.
Dítě, které pochopilo, že když mu někdo rozkope hrad, má dvě možnosti:
- rozkopat mu to zpátky, nebo postavit větší a říct, že ten druhý jen závidí.
A my, voliči, stojíme kolem jako rodiče: unavení, pobavení, občas zoufalí, ale pořád doufající, že jednou někdo postaví něco, co vydrží déle než do příštího deště.
A možná je to ta největší iluze dospělosti: že věříme, že děti na pískovišti jednou začnou stavět katedrály.
Milan Hausner
Inšalláh v horských oázách
Slunce nad tuniskými pískovcovými útesy nebylo hvězdou, byl to kat. Žhnulo do bělostných skal a vyprahlých údolí tak nemilosrdně, že se vzduch chvěl jako nad výhní.
Milan Hausner
Kámoš, všude kam se podíváš
Už jsou tady, čekají jen na nás, až si je pustíme... do ledničky, do vysavače, ale také na náš pracovní stůl... i snídani nám doporučí... ale zatím neuvaří.. ZATÍM...však ono na to ale dojde...
Milan Hausner
O Smolíčkovi a home office
Tak po letech růstu home office, tu máme zbrusu nový fenomén: jmenuje se týmová synergie v kanceláři ...panečku, to jsou změny!
Milan Hausner
Ráj pro přestupníky - ty mladé, ale i ty přestárlé IV.
Nůž v aktovce už není problém – problém je, kdo smí vědět, že tam je. Kouření za školou je méně rizikové než špatně vyplněný souhlas se zpracováním údajů. Varovat kolegy o přestupku lze jen v metaforách.
Milan Hausner
Česká debata o duševním zdraví dětí... Hlavně máme tiskovky
Dnes vyšel další z nekonečných vyjádření k duševnímu zdraví dětí. Aniž bych chtěl tuto věc jakkoli znevažovat, dávám do úvahy jen tento mírně jeduplný komentář. Moc slov totiž umořilo osla.
- Počet článků 283
- Celková karma 8,51
- Průměrná čtenost 206x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.