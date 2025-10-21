Pisálkové na prahu chrámu moci
Před časem jsem napsal blog, proč nebudu psát blogy o politice. A v jistém smyslu to dodržím. V posledních 50 blozích je jich víc než pětatřicet zaměřených na politické téma či téma podobné. Rovných sedmdesát procent = to už prostě není náhoda..
Proč je ten internetový prostor zavalen blogy, tweety, statusy a videi o politice, jako bychom se všichni náhle proměnili v analytiky z Ústavu politologických studií či jiných podobných institucí? Tady je pár možných důvodů, a třeba v diskuzi přidáte nějaké další..
Politika je nejdelší reality show na světě
Tady máme před očima nekončící seriál s desítkami hereckých hvězd, s napětím, intrikami, skandály a (často velmi špatnými) replikami. A co je pro nás nejlepší? Neplatíme předplatné (vlastně ano, daněmi). Každodenní politické dění poskytuje nepřetržitý proud „obsahu“. Jednoho dne je to „tajný dokument“, druhého „urážka na Twitteru“ a třetího „trapná fotka z dovolené“. Pro běžného člověka je psát o politice jako psát recenzi na nekonečné, absurdní a mírně deprimující divadlo. A kdo by odolal?
Každý je expert (nebo se jím aspoň cítí)
Politika je jeden z mála oborů, kde formální kvalifikaci nepotřebujete. Abyste mohli psát o kvantové fyzice, musíte jí celkem rozumět. Abyste mohli napsat blogpost o tom, proč je současný ministr „naprosté nemehlo“, stačí vám jedna zpráva na Novinkách a váš osobitý názor. A je úplně jedno, jak se jmenujete či jaký politický směr zastáváte. Politika je demokratizována. Stala se veřejnou debatou, kde je laický názor ceněn stejně jako – a často i výše než – názor odborníka. Blog je pak dokonalým pódiem pro tento hlas.
Ventil naší frustrace aneb Terapie zdarma
Když vás naštve špatná cesta, nadávate. Když vás naštve špatná vláda, napíšete blog. Když vás naštvou nepřátelé vlády, tak napíšete blogy hned dva. Je to nesmírně účinný způsob, jak ventilovat pocit bezmoci. Ten pocit, když se vám podaří vystihnout sílu kolektivního vzteku v jednom trefném bonmotu... to je čistší než meditace. A navíc získáte potvrzení od ostatních čtenářů v podobě lajků a komentářů typu „Přesně tak!“. Je to okamžité uspokojení a pocit, že v tom nejste sami. Ať už to vidíte z jedné nebo druhé strany.
„Řekni mi, koho volíš, a já ti řeknu, kdo jsi.“
V postmoderní době, kdy se tradiční identity (náboženství, profese) rozpadají, se politická příslušnost stává novým módním doplňkem. To, koho kritizujete a koho naopak chválíte, o vás mnohé vypovídá. Váš blog se stává vaší vizitkou. Je to způsob, jak veřejně performovat svůj morální kodex, svůj vkus a svou příslušnost k určitému „táboru“. Je to společenská signalizace v digitálním věku.
Digitální ágora: Kde se z komentáře stává manifest
Dřív jste si o politice poklábosili v hospodě se třemi lidmi. Dnes o ní můžete „poklábosit“ na internetu s tisíci lidmi najednou. Internet se stal obřím náměstím, kde se odehrává veškerá veřejná diskuse. A blog je na tomto náměstí projevem na improvizovaném popravčím špalku. Umožňuje vám promluvit k davu, aniž byste museli mít řečnické schopnosti Démosthéna. Stačí umět kliknout na „nahrát“. Jestli vás za příspěvek pověsí nebo naopak pomocí jeřábu vytáhnou nahoru, je už otázkou osudu a případě politického větru, odkud fouká.
Algoritmy milují drama
Platformy jako Facebook, Twitter nebo YouTube jsou živěny zapojením – čím víc reakcí (lajků, komentářů, sdílení, karmou), tím víc se obsah šíří. A nic nevyvolá silnější reakce než politika a morální panika. Algoritmy nevědomě přednostně šíří obsah, který lidi rozděluje a burcuje jejich emoce. Psát klidný, racionální, nuancovaný blog o daňové reformě je sociální sebevražda. Psát ostře vyhraněný, emocionální text o tom, jak „tahle strana ničí naši zemi“, je cesta k virální slávě. A opět to platí na obě strany.
Politické blogování jako moderní lidová tvořivost
Nakonec tedy tolik blogů o politice není jen proto, že by nás politika tak nesmírně zajímala. Je to proto, že se z politiky stal nekonečný zdroj příběhů, identit a emocí. Je to kolektivní, neřízené a často chaotické drama, do kterého může vstoupit úplně kdokoli a hrát jednu z rolí: hrdinu, šaška, mudrce nebo soudce, rozumbradu i troubu...
Je to možná trochu smutné, ale zároveň je to fascinující doklad doby. Každý se stal svým vlastním médiem. A protože politika se dotýká všech, je logické, že se všichni cítíme být oprávněni o ní také všem vyprávět.
Až příště uvidíte další politický blog, nezoufejte. Jen přihlížíte jedné z nejstarších lidských činností – předávání příběhů o moci a společenství – která jen našla svůj úplně nový, digitální kabát, ale která provází naše dějiny od nepaměti. Tak tomu vždy bylo, je a bude...Pohádky jsou pro každého...
Milan Hausner
Další články autora
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.