Petržel nebo mrkev? Fotosyntéza či rovnou zemědělská reforma?
Od „žák popíše fotosyntézu“ k modernímu vzdělávacímu cíli: „analyzuje dopady klimatických změn na fotosyntézu různých rostlin a navrhne možná řešení pro zemědělství “
Učitelé měli tabuli, křídu, a nervy složené z neuronových sítí — ale těch biologických, ne digitálních. A pak… přišla AI. Zejména ta přetváří školu v moderní… ehm… instituci v oblasti cílů a očekávaných výstupů učení :)
Školství nabralo zásadní obrat: od nudného opakování definic rovnou k budování reforem a změně světa kolem nás. Místo „popíše proces fotosyntézy“ teď máme „analyzuje dopady klimatických změn na fotosyntézu různých rostlin a navrhne možná řešení pro zemědělství“. No jasně. Protože desetileté dítě, které si sice ještě plete mrkev s petrželí, je ideální kandidát na navrhování globální zemědělské politiky. Pravda ovšem je, že v doporučení není věková kohorta, takže to nejspíš schytám, že takto sofistikovaný úkol je přece plánován pro deváťáky, a já tu píšu cosi málem o batolatech. Jenže on tam není věk žádný... Mea culpa. …
Škola: pokrokový vizionář nebo poslední bašta zdravého rozumu?
Vzdělávací instituce se teď musí rozhodnout: buď se stanou laboratoří pro budoucí aktivisty globálního zeleného štěstí nebo se pokusí chránit to poslední, co zbylo ze základního vzdělávání — schopnost napsat souvislou větu bez pomoci ChatGPT. (další nástroje si dosaď sám). Ať už se rozhodnou jakkoliv, jedno je jisté: každé doporučení, které se tváří jako „inovativní“, má cenu zhruba jako plastová medaile za účast — hezky se třpytí, ale když ji hodíš do vody, potopí se stejně rychle jako motivace učitele po třetím školním webináři o „transformaci výuky“.
Když k tomu přidáme programování, ve kterém si robůtci hrajou na krvinky a peláší žílou do srdce a tepnou pryč, děti jásají, jak ten robot pěkně jede. Jen v tom procesu někam zapadlo, proč tam ty krvinky vůbec jsou, protože to máte úplně stejné, jako s tou zelenou fotosyntézou.
Základní vědomosti se rovnou předpokládají. Nebo ta vědomost je pro stávající autority jen čistě okrajovou záležitostí? Dozvěděl jsem se, že je to prý ale přece jen nezbytnost.... Jenže jak se jí ty děti dozvědí, když rovnou oráme lány, no vlastně ne... teď spíš vysazujeme meze… Nevím. Každopádně by ale mělo takové doporučení mít logický smysl, a ne připomínat politický dekret jedné strany vedle druhé. Pan Velčovský před dvěma lety napsal (parafrázováno): „Kompetence jsou jen moderním zaklínadlem, a základem školy jsou znalosti a dovednosti.“ Definice zdravého rozumu!
Generovaná doporučení zní tak sofistikovaně, že se nikdo neodváží zeptat, jestli dávají smysl a jestli se dají v praktickém životě školy vůbec použít.
V diskuzích i tady na blogu si rodiče stěžují, a mají pravdu, že škola neučí žáky používat umělou inteligenci smysluplně a k tomu, k čemu je opravdu užitečná. Od toho tam prý jsme. A já naprosto souhlasím… Tím jsou analýzy a rozbory pro vlastní myšlenkové pochody. Analýza vstupních podmínek fotosyntézy, grafické nástroje pro malování grafu, ale také analyzátor a projektant žákovské snahy vysadit pár stromů, aby se všem lépe dýchalo, je přece všem mnohem bližší a také pochopitelnější pro to dítě než hektarový výnos soji bez hnojiv. Vznešený cíl doporučení tak bude jistojistě naplněn, a to mnohem lépe než obecnými řečmi o amazonském pralese, které bude muset učitel tak jako tak ověřit, protože i v této oblasti AI lže, jako když tiskne, když tvrdí, že tam žijí Pygmejové… Vyzkoušejte si to sami a uvidíte…
Divadlo pokroku
Nedopusťme, ať se vzdělávání změní v divadlo, kde se hraje na pokrok, zatímco základní gramotnost tiše pláče v rohu. A někde v zákulisí se možná připravuje další scénář — tentokrát o tom, jak žák pomocí AI navrhne etický rámec pro kolonizaci Marsu. Ale nebojme se…
Stromy zůstanou stát a CO2 bude dál otravovat ovzduší...
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.