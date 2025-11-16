Petice za osvobození žákovských večerů aneb Rovnost v nevědomosti
K napsání této petice mne vede pár vět v článku, který reprintovalo Pedagogické info. A pak jsem zkouknul i video s podcastem.
Přiznávám, že už dlouho jsem neslyšel a nečetl něco tak tragikomického jak tyto příspěvky. V době, kdy vzdělávání představuje celoživotní úděl, děti mají encyklopedie v kapse, jsou prostě některá tvrzení jejich autorky přinejmenším zábavná.
Ač už na konci svého života jsem na jejich základě pochopil, jak jsem byl celý můj život pomýlený, když jsem za základ vzdělání právě považoval systematičnost a důslednost provázející školní docházku. To víte, kompetence... ty se přece získávají... jen od 8 do 14 hodin.
Dovolte mi tedy vám předložit petici.
Vážení rodiče, učitelé a další strůjci dětských traumat zvaných „domácí úkoly“,
s lítostí musíme konstatovat, že jste zcela minuli podstatu moderního vzdělávání. Zatímco Evropská unie nás žene kupředu k občanským kompetencím, vy nás brzdíte archaickými požadavky na „osvojení si látky“ a „samostatnou práci“. Je na čase nastoupit na cestu pokroku a radikálně zreformovat náš přístup. A tady je návod, jak na to.
1. Zrušme domácí úkoly – pilíř tyranie Domácí úkol je jasný nástroj útlaku. Likviduje volný čas, jenž by měl být posvátně vyhrazen pasivní konzumaci TikToků a počítačovým hrám. Jak má mládež pochopit hodnotu demokratické participace, když ji doma čeká pracovní list o dělení slov? Přímá úměra je jasná: čím méně úkolů, tím více času na prozkoumávání Evropského portálu pro mládež. Logické, ne?
2. Projekty? Spíš prokletí! Skupinový projekt je jen lstivě zakuklený domácí úkol, který navíc vyžaduje otravnou koordinaci s vrstevníky. To přeci odporuje duchu individuálního pohodlí. Místo abychom žáky nutili řešit fake news nebo klimatické změny, nabídněme jim raději klidné vyplňování křížovek během výuky. Občanské kompetence se přeci nejlépe osvojí v naprostém duševním klidu, bez termínů a totálně beze stresu. Edutainment je tak moderní slovo, dejme mu nový rozměr EUtainment.
3. Vzdělávací propast jako výhoda Proč se snažit o rovné příležitosti, když můžeme mít vzrušující propast? Žáci, kteří nemají doma klid na práci, podporu, nebo dokonce internet, jsou živoucím důkazem systémové nerovnosti. A co je evropštějšího než přiznat existenci problémů a elegantně je ignorovat? Odstraněním domácí přípravy tuto propast milosrdně zakryjeme. Všichni budou stejně nic neumět – a v tom je ta pravá rovnost!
4. Jak dosáhnout občanských kompetencí EU bez námahy? Evropská unie přece nechce přetížené občany s kvanty znalostí. Chce občany kompetentní. A k tomu stačí tak málo:
- Multilingualismus: Slovíčka z anglického songu v rádiu stačí. „Hello“, „bye“, „LOL, WOW, OMG“.
- Digitální kompetence: Schopnost otevřít 15 záložek v prohlížeči a najít odpověď na test za 2 minuty je vrcholem digitální gramotnosti.
- Kritické myšlení: Kriticky myslí ten, kdo dokáže o hodině odporovat učiteli s odkazem na „jiný názor“.
- Aktivní občanství: Stačí jednou ročně nasdílet mem s tematikou voleb. To je angažmá par excellence!
Revoluce začíná prázdným úkolníčkem, nezáleží, zda je papírový nebo digitální
Přestaňme tedy plýtvat energii na přípravu do života. Ponechme žákům jejich svatý večerní klid. Jedině tak, bez zatěžující znalosti faktů a bez otravných dovedností jako je vytrvalost nebo systematičnost, vychováme generaci opravdu svobodných evropských občanů. Občanů, kteří budou dokonale připraveni na svět, jenž od nich nebude chtít vůbec nic.
S přáním příjemně stráveného večera (bez domácích úkolů),
Vaše prozíravě líná příští generace
PS: Paní kolegyně na pedagogickém infu doplnila: „ Úplný okamžitý a úplný zákaz jakékoliv domácí přípravy pro všechny žáky. Žáci, kteří se doma učí a plní úkoly, tímto svým počínáním poškozují žáky, kteří se připravovat na výuku nechtějí nebo nemohou. A se zákazem by měly přijít i tresty. Jestliže učitel zjistí, že žák u tabule prokáže znalosti nad rámec toho, co se probíralo ve škole, měl by následovat přísný trest. Prostě ve stylu: „Žádné takové holenku, ty budeš umět jenom přesně to, co zaznělo ve škole, já ti dám hrabat se doma v historické literatuře a poškozovat tím toho, kdo čumí do TikToku.“
A já s hlubokou úctou přitakávám, protože se přikláním k tomuto tvořivému výkladu vizí paní kolegyně z úvodního podcastu.
Milan Hausner
Pokoj č. 208, ve kterém se rozbřesklo
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.