Pět minut od ráje, čtyři hodiny na ždímačce

Srovnat domácí a nemocniční dialýzu z pohledu pacienta, když bydlíte pár minut od špitálu, to vůbec není medicínská otázka. To je čistá logistika, psychologie a boj mezi pohodlím a touhou po nezávislosti. /Relativně řečeno/.

Když máte nemocnici za rohem, odpadá ta klasická hrůza z „nemocničního taxíku“ (sanitky), která vás nabere ráno v sedm, pak dvě hodiny objíždí celý okres, abyste v devět seděli na středisku s pocitem, že už teď máte proleženiny. Mimochodem, když jezdím na dialýzy v domovské Praze, tak je to vážně okružní jízda po čtvrtích metropolitních.

Pojďme se na ten souboj podívat s nadhledem; jako na volbu mezi luxusním hotelem s plnou penzí a vlastním kutilským projektem.

Kolo 1: Napichování cévy aneb „Sám sobě upírem“ vs. „Profesionální vampíři“

  • Doma: Domácí hemodialýza znamená, že vy (nebo vaše drahá polovička) vyfasujete jehly a musíte si sami napíchnout svůj cévní shunt. Pokud vaše žena omdlívá, i když se říznete o papír, je to skvělý recept na domácí Itálii. Chce to nervy ze železa. Když se netrefíte, máte doma hematom velikosti tenisáku, krev na koberci a infarktové stavy.
  • V nemocnici: Sedíte, koukáte do stropu a sestřička vás většinou napíchne poslepu, zatímco s kolegyní probírá, co bylo včera v televizi. Když se něco nepovede, je to její problém. Okamžitě vytáhnou například ultrazvuk, led, doktora nebo jinou fintu. Vy jen držíte palce a hrajete roli trpícího hrdiny.

Kolo 2: Časový management aneb Pendlování za humna

  • Doma: Máte absolutní svobodu. Můžete se čistit ve dvě ráno, v neděli odpoledne, nebo když v telce běží nuda. Ale! Musíte si to sami nachystat, zkontrolovat, propláchnout a po proceduře zase uklidit. Jste prostě ředitel, vrchní sestra i uklízečka vlastní domácí kliniky.
  • V nemocnici (pár minut od domu): Je to jako chodit do lepšího klubu. Cesta trvá pět minut, žádné čekání na sanitární zájezdový autobus. Přijdete, „odevzdáte se“, oni vás vyčistí, vy si přečtete noviny, vyřešíte křížovku, zahrajete šachy, postěžujete si na politiku a za pár hodin jdete domů s čistým štítem (a čistou krví). Doma nemusíte skladovat palety s roztoky, ze kterých by si vaše kočka jinak udělala prolézačku.

Kolo 3: Tělesný pocit aneb „Kocovina bez alkoholu“

  • Doma: Čistíte se sice častěji (třeba 5x týdně), takže tělo nedostává takové rány. Žádné divoké skoky krevního tlaku, žádná šílená dieta, můžete si dát o jedno pivo nebo svíčkovou víc, protože přístroj to zítra zase přechroustá.
  • V nemocnici: Chodí se jen 3x týdně, takže v mezidobí fungujete jako houba. Pak přijdete na středisko a mašina z vás během čtyř hodin vyždímá všechno, co jste do sebe dostali. Výsledek? Po dialýze odcházíte domů sice čistí, ale s pocitem, že vás přejel parní válec. Naštěstí to domů máte těch pět minut, takže padnout do vlastní postele stihnete dřív, než se vám úplně zamotá hlava.

Výsledný verdikt

Mít nemocnici za rohem je v tomhle případě obrovský „cheat“ (podvod na systém). Ruší to totiž největší utrpení nemocniční dialýzy; ztrátu času na cestách.

DisciplínaDomácí punk (Sám sobě doktorem)Nemocniční all-inclusive (Za humny)
OdpovědnostKdyž to pípá, potíte krev vy.Když to pípá, sestra polije kávou sebe.
Jehly„Miláčku, drž se, jdu na to...“„Cukne to, pane inženýre.“ (A je to).
Bytový designObývák vypadá jako sklad civilní obrany.Doma máte uklizeno, nemocnice zůstává v nemocnici.
LogistikaŽádná, ale stroj čistíte sami.Procházka na čerstvém vzduchu tam a zpět.

Pokud má člověk respekt z jehel a žil, a navíc bydlí tak blízko, že by tam dohodil kamenem, vyhrává pohodlná nemocniční dialýza. Člověk sice musí třikrát týdně „píchnout píchačky“ v nemocnici, ale ten klid v duši, že když se cokoli pokazí, vyřeší to někdo s diplomem za vás, je k nezaplacení.

Autor: Milan Hausner | pondělí 1.6.2026 8:25 | karma článku: 0 | přečteno: 27x

Milan Hausner

  • Počet článků 547
  • Celková karma 8,25
  • Průměrná čtenost 199x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

