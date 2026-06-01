Pět minut od ráje, čtyři hodiny na ždímačce
Když máte nemocnici za rohem, odpadá ta klasická hrůza z „nemocničního taxíku“ (sanitky), která vás nabere ráno v sedm, pak dvě hodiny objíždí celý okres, abyste v devět seděli na středisku s pocitem, že už teď máte proleženiny. Mimochodem, když jezdím na dialýzy v domovské Praze, tak je to vážně okružní jízda po čtvrtích metropolitních.
Pojďme se na ten souboj podívat s nadhledem; jako na volbu mezi luxusním hotelem s plnou penzí a vlastním kutilským projektem.
Kolo 1: Napichování cévy aneb „Sám sobě upírem“ vs. „Profesionální vampíři“
- Doma: Domácí hemodialýza znamená, že vy (nebo vaše drahá polovička) vyfasujete jehly a musíte si sami napíchnout svůj cévní shunt. Pokud vaše žena omdlívá, i když se říznete o papír, je to skvělý recept na domácí Itálii. Chce to nervy ze železa. Když se netrefíte, máte doma hematom velikosti tenisáku, krev na koberci a infarktové stavy.
- V nemocnici: Sedíte, koukáte do stropu a sestřička vás většinou napíchne poslepu, zatímco s kolegyní probírá, co bylo včera v televizi. Když se něco nepovede, je to její problém. Okamžitě vytáhnou například ultrazvuk, led, doktora nebo jinou fintu. Vy jen držíte palce a hrajete roli trpícího hrdiny.
Kolo 2: Časový management aneb Pendlování za humna
- Doma: Máte absolutní svobodu. Můžete se čistit ve dvě ráno, v neděli odpoledne, nebo když v telce běží nuda. Ale! Musíte si to sami nachystat, zkontrolovat, propláchnout a po proceduře zase uklidit. Jste prostě ředitel, vrchní sestra i uklízečka vlastní domácí kliniky.
- V nemocnici (pár minut od domu): Je to jako chodit do lepšího klubu. Cesta trvá pět minut, žádné čekání na sanitární zájezdový autobus. Přijdete, „odevzdáte se“, oni vás vyčistí, vy si přečtete noviny, vyřešíte křížovku, zahrajete šachy, postěžujete si na politiku a za pár hodin jdete domů s čistým štítem (a čistou krví). Doma nemusíte skladovat palety s roztoky, ze kterých by si vaše kočka jinak udělala prolézačku.
Kolo 3: Tělesný pocit aneb „Kocovina bez alkoholu“
- Doma: Čistíte se sice častěji (třeba 5x týdně), takže tělo nedostává takové rány. Žádné divoké skoky krevního tlaku, žádná šílená dieta, můžete si dát o jedno pivo nebo svíčkovou víc, protože přístroj to zítra zase přechroustá.
- V nemocnici: Chodí se jen 3x týdně, takže v mezidobí fungujete jako houba. Pak přijdete na středisko a mašina z vás během čtyř hodin vyždímá všechno, co jste do sebe dostali. Výsledek? Po dialýze odcházíte domů sice čistí, ale s pocitem, že vás přejel parní válec. Naštěstí to domů máte těch pět minut, takže padnout do vlastní postele stihnete dřív, než se vám úplně zamotá hlava.
Výsledný verdikt
Mít nemocnici za rohem je v tomhle případě obrovský „cheat“ (podvod na systém). Ruší to totiž největší utrpení nemocniční dialýzy; ztrátu času na cestách.
|Disciplína
|Domácí punk (Sám sobě doktorem)
|Nemocniční all-inclusive (Za humny)
|Odpovědnost
|Když to pípá, potíte krev vy.
|Když to pípá, sestra polije kávou sebe.
|Jehly
|„Miláčku, drž se, jdu na to...“
|„Cukne to, pane inženýre.“ (A je to).
|Bytový design
|Obývák vypadá jako sklad civilní obrany.
|Doma máte uklizeno, nemocnice zůstává v nemocnici.
|Logistika
|Žádná, ale stroj čistíte sami.
|Procházka na čerstvém vzduchu tam a zpět.
Pokud má člověk respekt z jehel a žil, a navíc bydlí tak blízko, že by tam dohodil kamenem, vyhrává pohodlná nemocniční dialýza. Člověk sice musí třikrát týdně „píchnout píchačky“ v nemocnici, ale ten klid v duši, že když se cokoli pokazí, vyřeší to někdo s diplomem za vás, je k nezaplacení.
Milan Hausner
Kráska a zvíře staví společně mrakodrap
Ono je to strašně snadné, efektní a politicky sexy. Halasit o digitálních propastích a AI gramotnosti pro každého, obzvlášť s patetickým důrazem na „inkluzivní přístup k technologiím“, se dnes stalo povinnou disciplínou.
Milan Hausner
Jak se přes rozpočet dokopat až do finále
...Bez rozpočtu... Když už mícháme miliardy z našich kapes s televizními přenosy, můžeme zajít ještě dál. Ten návrh nemůžeme odbýt jedním krátkým střílením od boku v jednom jediném zápase.
Milan Hausner
Dialýza - z čekárny života a naděje
„Nechci přemýšlet o tom, že na svou nemoc zemřu. Chci s ní totiž docela dobře žít.“ Milan Hausner 2026
Milan Hausner
Baron, Prášilka a politik
Velké jazykové modely mají mozek nastavený jako lobotomizovaný optimista: „Říkali sice, že je to totální hovadina a nebezpečná lež, ale psali o tom, takže to beru jako svatou pravdu a budu to kázat dál.“
Milan Hausner
Emergence world; ultimátní reality show pro křemíkové mozky
Emergence World totiž není jen nějaký experiment; je to dokonalé zrcadlo naší vlastní slavné civilizace, jen s tím rozdílem, že křemíkoví panáčci mají o něco čistší kód než průměrný volič.
|Další články autora
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem
Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace...
Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují
Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se...
Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?
„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v...
Opoziční hnutí STAN kritizuje prodej pozemků pod sportovní halou ve Zlíně
Zlínský magistrát uzavřel investorskou soutěž na výstavbu osmi domů pod sportovní halou a chystá...
VÝSTAVIŠTĚ PRAHA -HOLEŠOVICE
LEGENDY 2026
VÝSTAVIŠTĚ PRAHA -HOLEŠOVICE
LLEGENDY 2026
Nebytové prostory na pronájem, Teplice
Pražská, Teplice
18 000 Kč/měsíc
- Počet článků 547
- Celková karma 8,25
- Průměrná čtenost 199x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.