Pes tehdy uháněl fenu… dneska jí lajkuje profil a čeká na notifikaci.“
Co by pes dělal dneska podle moderní psychologie?
Je naprosto ohromující být svědkem této sociologické renesance, kterou nám podstrkuje generace Z.
S vážností astrofyziků, kteří objevují novou dimenzi, nám představují zcela převratné koncepty v lidském navazování vztahů. Jejich geniální přínos spočívá v tom, že dokázala vzít naprosto běžné, často stoletími prověřené (a někdy i nefunkční) vztahové jevy, a prostě je přejmenovala. A tím se z obyčejného „nevíme, co chceme“ stal sofistikovaný situationship.
Pojďme se poklonit této převratné terminologii. Soft launching je bezesporu majstrštykem strategického marketingu. Proč riskovat trapné „jsme spolu“, když můžete svůj vztah uvést na trh jako limited edition betaverzi? Nejprve otestujete engagement na focus group svých followerů pomocí záhadné fotky dvou rukou propojené na dece. Pokud počet lajků překročí stanovený threshold, můžete přistoupit k fázi dva – náhodné zmínky o „my“ v popisku. Je to tak důmyslné, tak bezpečné! Konečně způsob, jak mít romantiku, aniž byste museli čelit otázkám tety na vánoční večeři.
Tato strategická hra pak vrcholí v metatrendu zvaném future-proofing. Zatímco naši rodiče se možná ptali „Máme se rádi?“, dnešní mladí se ptají: „Máme kompatibilní pětileté finanční plány a shodneme se na dopadech klimatické změny?“ Je to nádherně romantické. Motýlci v břiše byli nahrazeni důkladnou kontrolou životopisu. Láska na první pohled? Překonaná. Dnes frčí láska na první pohled na Instáč nebo Tiktok. Je to jako due diligence před fúzí firem, jen s tím rozdílem, že místo podpisů smluv můžete očekávat společný playlist na Spotify.
A co dělat, když na ten byznys plán zrovna nemáte energii? Jednoduše zapojíte breadcrumbing. Tento trend, který by naše babičky jednoduše nazvaly „ten kluk je hejsek“, je povýšen na jemnou psychologickou taktiku. Jde o to, udržovat druhého v příjemné, ale vyčerpávající nejistotě. Jste příliš zaneprázdnění na to, abyste se s ním skutečně viděli, ale dostatečně online na to, abyste mu po třech týdnech odepsali „hele, tohle video mi tě připomnělo“ s linkem na meme o vyhynulých ptácích. Je to umění dávat naději, aniž byste cokoli slíbili – emocionální ekvivalent drobečků, které nacházeli Jeníček s Mařenkou, ale s tím rozdílem, že tady nikdo nechce dojít k žádnému perníkovému domku. Kdyby byl z brokolice, to by byla jiná...
Nemluvě o poetice, která vyrostla z digitální půdy. Proč někomu říkat „miluji tě“, což je tak obyčejné a přežité, když mu můžete poslat GIF s roztomilým lenochodem a vzkazem „mood“. Je to tak mnohem autentičtější!
Láska přes memy a sdílené playlisty je novodobá šifrovaná korespondence. Pokud správně nerozklíčujete, který konkrétní text písně z 80. let se vám váš protějšek pokouší podstrčit, tak prostě máte smůlu.
A pak, po všech těchto inovacích, přichází ten největší, nejodvážnější objev ze všech. Po letech tápání v digitální mlze, po nekonečném swajpování, analyzování rychlosti odpovědí a dešifrování významu modrého srdíčka, generace Z s jásotem objevila real-life detox. Ano, čtete správně.
Ten šílený, radikální koncept, že byste se s tím člověkem, se kterým si píšete tři měsíce, mohli… setkat. Slyšíte to? Slyšíte to? N a ž i v o!!! A bez filtru. A dokonce spolu mluvit, aniž byste měli možnost si svou odpověď třikrát přepracovat.
Je to tak revoluční myšlenka, že to skoro bere dech. Je to jako by Kolumbus po měsících plavby konečně spatřil pevninu a zjistil, že tam už tisíciletí žijí lidé, kteří to tam mají celou dobu perfektně zmapované.
A v tom je to celé tak nádherně dojemné a k popukání. S veškerou vážností a sebevědomím technologické generace nám generace Z (vlastně jen vybrané kousky z ní) jen ukazují, co lidstvo už dávno vědělo: že nejistota je součástí lásky, že malé skutky mluví hlasitěji než velká slova, a že skutečné spojení se často odehrává tam, kde není Wi-Fi signál.
Jen to museli celé znovu objevit, pojmenovat chytrými názvy a prohlásit za svůj vlastní, geniální vynález. A za to si zaslouží tu největší úctu. No, nevím... možná dobře zvolený meme.
Milan Hausner
Většina v defenzivě: Když se svět obrací naruby
Nejhlubší společenské konflikty nevznikají z toho, že by jedna strana chtěla zlo, ale z toho, že se dvě odlišné představy o správném uspořádání života střetnou jako dvě tektonické desky.
Milan Hausner
Přiznej AI a jsi v ...háji
Věříte ještě na pohádky? Třeba na tu, že poctivost se vyplácí? Pokud ano, pak jste zřejmě ještě nečetli nejnovější výzkumy z oboru organizační psychologie.
Milan Hausner
Stín práva první noci se prohlubuje - II
Když jsem ráno dopsal svou úvahu, vůbec mne nenapadlo, že bude mít přímo bleskové pokračování, ostatně tak je to s AI skoro vždycky. A tak tu holt máme první pohled už první noci.
Milan Hausner
O podivuhodném genovém přenosu a Freudově zoufalství
V naší malebné obci, kde se rodinná tajemství předávají vzduchem jako vůně podzimního listí, existuje podivuhodný fenomén genového přenosu, nad nímž by zůstal stát i sám Freud s otevřenou pusou a poznámkovým blokem.
Milan Hausner
Právo první volby a stín „práva první noci“
Právo první noci dostalo v době umělé inteligence mnohem větší význam, než by se našinci zdálo. Vždyť přeci máme svobodnou volbu, a tou je právě AI a její pomoc. Tak zní mnohé rady marketérů...Vážně je tomu tak?
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.