Patří vaše podobizna ještě vám? Kdo ví?
Dánský návrh zákona přiznává občanům autorská práva na vlastní podobu – jako by šlo o román. Vítejte v době, kdy se za ochranu platí tím, že se nejprve vzdáte sami sebe.
Nový nástroj, stará dilemata
Společnost YouTube nedávno představila nástroj, který má tvůrcům pomáhat bránit se proti neoprávněnému využití jejich podoby v deepfake videích. Ačkoli je tento záměr na první pohled chvályhodný, spustil vlnu kritických otázek, které sahají daleko za rámec jedné platformy. Jádrem problému není jen technologická inovace, ale základní etický rozpor naší doby: jak chránit individuální práva v digitálním světě, který stále více pohání data a umělá inteligence. Situace kolem tohoto nástroje odhaluje hlubší napětí mezi zdánlivou ochranou a potenciální komodifikací toho nejosobnějšího – naší biometrické identity.
Princip nástroje a skryté náklady
Podstata nástroje spočívá v tom, že tvůrci dobrovolně poskytnou platformě vysoce citlivá biometrická data – sken své tváře. Tato data pak systém využívá k detekci neoprávněného využití podoby. Problém však nespočívá v samotné funkci, ale v nejasných a široce formulovaných podmínkách použití. Platforma si často vyhrazuje právo využívat poskytnutá data pro „výzkum a vývoj“ nebo „zlepšování služeb“, což v kontextu AI konkurenčního boje může znamenat potenciální využití k trénování modelů rozpoznávání obličeje, generativní AI či jiných komerčních systémů. Tvůrce tak stojí před paradoxní volbou:
- chránit se před okamžitým zneužitím (deepfake) potenciálně za cenu dlouhodobého odevzdání kontroly nad svou digitální identitou.
- Tento obchod je obzvláště problematický, protože biometrická data, na rozdíl od hesla, nelze změnit. Uniklé otisky prstů nebo sken obličeje jsou ztraceny navždy.
Širší kontext: Data jako strategická komodita
Abychom tuto situaci pochopili, musíme ji zasadit do širšího ekonomického a technologického rámce. V éře AI se kvalitní trénovací data stávají strategickou surovinou, cennější než ropa. Biometrické údaje, a zejména vizuální podoba, mají pro vývoj pokročilých AI systémů mimořádnou hodnotu. Jsou klíčové pro personalizaci, tvorbu hyperrealistických avatarů nebo analýzu emocí. Když tedy velké technologické společnosti nabízejí „bezplatné“ ochranné nástroje výměnou za data, nejedná se o čistě filantropický akt, ale často o sofistikovaný strategický tah k získání přístupu k unikátnímu zdroji. Rychlost, s jakou se tento sektor vyvíjí, často předbíhá legislativu a etickou reflexi, což vytváří prostor pro praktiky, kde je skutečná cena služby skryta v licenčních podmínkách.
Principy pro udržitelnou budoucnost
Řešení tohoto dilematu neleží v odmítání technologií, ale v nastolení jasných, transparentních a spravedlivých pravidel. Ochrana digitální identity by měla stát na několika pilířích:
- Naprostá transparentnost a informovaný souhlas: Uživatelé musí dostat jasnou, srozumitelnou a nepokrytou informaci o tom, k čemu přesně budou jejich biometrická data použita, a to nejen dnes, ale i v budoucnu. Souhlas pro konkrétní ochrannou funkci by neměl zahrnovat souhlas s neurčitým výzkumem AI.
- Oddělení funkcí a vlastnictví: Ideální by byl model, kde ochranná technologie je nezávislá na distribuční platformě. Digitální identita by měla zůstat pod kontrolou jednotlivce, který by mohl její využití pro specifické účely pouze dočasně a revokovatelně povolit, podobně jako se uděluje přístup k API.
- Právo na kompenzaci a podíl: Pokud jsou biometrická data využita ke komerčnímu trénování modelů AI, které generují zisk, měli by jejich původní vlastníci – tvůrci – mít garantováno právo na spravedlivý podíl na tomto zisku. Jejich tvář se tak nestává pouze datovým bodem, ale aktivem, s nímž mohou aktivně hospodařit.
- Technologická a legislativní součinnost: Je nutný vývoj technických standardů (jako např. „digitální vodoznaky“ pro AI) zároveň s tvorbou robustní legislativy, která by jasně definovala práva na digitální podobu a ukládala povinnosti těm, kdo s ní nakládají.
Ochrana identity jako základní lidské právo
Případ YouTube je pouze jedním z prvních výstřelů v nadcházející bitvě o naši digitální identitu. Ukazuje, že v novém světě, kde lze tvář snadno zkopírovat, upravit a zneužít, se samotná ochrana proti padělání stává komoditou s vysokou tržní hodnotou.
Budoucnost, ve které jsou lidé nuceni platit za ochranu svého vlastního já tím, že jej odevzdají do rukou korporátních algoritmů, je však dystopická.
Musíme usilovat o jiný model: o ekosystém, kde technologie slouží k posílení autonomie a svrchovanosti jednotlivce, nikoli k jejich erozi. Ochrana naší podoby před zneužitím AI nesmí záviset na tom, že ji nejprve odevzdáme stejným silám, které toto zneužití umožňují. V éře umělé inteligence se tak vlastnictví a kontrola nad vlastní digitální identitou stává jedním z ústředních občanských a lidských práv.
Pro srovnání je zde popsán dánský přístup.
Notebook LLM, Gamma
