Paralela restrikce: od LSD k adiktologii – část I.
Při letmém i bližším přečtení textů o převodu moderní adiktologie vyjádřené suchými úřednickými zprávami a politickými proklamacemi o potřebě „tvrdé ruky“ a centrální kontroly, ta realita se v mých osobních vzpomínkách začne okamžitě prolínat s obrazy starými více než půl století.
Vrací se mi vůně chodeb psychiatrické léčebny v Sadské, specifická atmosféra tamního pavilonu a tvář mého otce, MUDr. Milana Hausnera. Vidím ho, jak s neuvěřitelnou energií, buldočí vytrvalostí a hlubokým lidským porozuměním buduje svět, který v tehdejším šedivém, normalizačním Československu působil jako zjevení z jiné planety. Svět, kde se lidská duše neléčila tupým tlumitelným chemismem, ale odvahou sestoupit do nejhlubších pater lidského nevědomí.
A v tom záblesku paměti se objevuje mrazivé procitnutí. Ten starý příběh, který skončil byrokratickým zářezem v roce 1974, není mrtvou historií. Je to živá matrice, která se téměř dnes před našima očima odehrává znovu.
V českých dějinách se totiž v pravidelných cyklech opakuje paradoxní a mrazivý vzorec. Kdykoli domácí odborná obec v nějakém specifickém, společensky citlivém oboru dosáhne mezinárodního uznání, originality a hmatatelných výsledků, narazí na zeď politické moci. Ta vedena buď ideologickým strachem, nebo čistým populistickým pragmatismem, raději fungující a živý systém rozbije, sešněruje a podřídí rigidní kontrole, než aby tolerovala jeho nezávislost a expertní autonomii.
Tento vzorec dokonale propojuje dva na první pohled vzdálené příběhy z různých epoch:
- Normalizační stopku pro československý psychedelický výzkum (LSD) v 70. letech, jehož symbolem byla unikátní klinická praxe MUDr. Milana Hausnera v psychiatrické léčebně v Sadské.
- Technokratický útok politického aparátu reprezentovaného Andrejem Babišem proti modernímu, liberálnímu konceptu protidrogové politiky, který dlouhodobě odborně a institucionálně zaštiťoval Pavel Bém.
V obou případech jsme svědky strukturálně identického dramatu: střetu autentické, mezioborové praxe postavené na vědeckých důkazech s chladným byrokratickým aparátem, který složitým lidským a společenským fenoménům nerozumí, a proto se je pokouší mechanicky zaškatulkovat a ovládnout.
Nechat tuto paralelu tak úplně nepovšimnutou, prostě nemohu jak z osobního hlediska, tak i profesního pohledu na svět. Snad vás delší rozsah této úvahy neunaví.
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.