Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Paralela restrikce: od LSD k adiktologii – část I.

Minulost málokdy odchází v tichu; daleko častěji se vrací jako ozvěna, jako náhlý záblesk známé vůně nebo důvěrně známého hlasu, který člověku po letech zazní v mysli. A nejinak je tomu v tomto případě, byť má hodně hořkou pachuť.

Při letmém i bližším přečtení textů o převodu moderní adiktologie vyjádřené suchými úřednickými zprávami a politickými proklamacemi o potřebě „tvrdé ruky“ a centrální kontroly, ta realita se v mých osobních vzpomínkách začne okamžitě prolínat s obrazy starými více než půl století.

Vrací se mi vůně chodeb psychiatrické léčebny v Sadské, specifická atmosféra tamního pavilonu a tvář mého otce, MUDr. Milana Hausnera. Vidím ho, jak s neuvěřitelnou energií, buldočí vytrvalostí a hlubokým lidským porozuměním buduje svět, který v tehdejším šedivém, normalizačním Československu působil jako zjevení z jiné planety. Svět, kde se lidská duše neléčila tupým tlumitelným chemismem, ale odvahou sestoupit do nejhlubších pater lidského nevědomí.

A v tom záblesku paměti se objevuje mrazivé procitnutí. Ten starý příběh, který skončil byrokratickým zářezem v roce 1974, není mrtvou historií. Je to živá matrice, která se téměř dnes před našima očima odehrává znovu.

V českých dějinách se totiž v pravidelných cyklech opakuje paradoxní a mrazivý vzorec. Kdykoli domácí odborná obec v nějakém specifickém, společensky citlivém oboru dosáhne mezinárodního uznání, originality a hmatatelných výsledků, narazí na zeď politické moci. Ta vedena buď ideologickým strachem, nebo čistým populistickým pragmatismem, raději fungující a živý systém rozbije, sešněruje a podřídí rigidní kontrole, než aby tolerovala jeho nezávislost a expertní autonomii.

Tento vzorec dokonale propojuje dva na první pohled vzdálené příběhy z různých epoch:

  1. Normalizační stopku pro československý psychedelický výzkum (LSD) v 70. letech, jehož symbolem byla unikátní klinická praxe MUDr. Milana Hausnera v psychiatrické léčebně v Sadské.
  2. Technokratický útok politického aparátu reprezentovaného Andrejem Babišem proti modernímu, liberálnímu konceptu protidrogové politiky, který dlouhodobě odborně a institucionálně zaštiťoval Pavel Bém.

V obou případech jsme svědky strukturálně identického dramatu: střetu autentické, mezioborové praxe postavené na vědeckých důkazech s chladným byrokratickým aparátem, který složitým lidským a společenským fenoménům nerozumí, a proto se je pokouší mechanicky zaškatulkovat a ovládnout.

Nechat tuto paralelu tak úplně nepovšimnutou, prostě nemohu jak z osobního hlediska, tak i profesního pohledu na svět. Snad vás delší rozsah této úvahy neunaví.

Notebook LLM – vlastní prompt

Táta o virtuální realitě co nejdál od ní

1000ajedenodkaz

Pixely a LSD

Autor: Milan Hausner | pondělí 1.6.2026 15:05 | karma článku: 0 | přečteno: 6x

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Další články autora

Milan Hausner

Pět minut od ráje, čtyři hodiny na ždímačce

Srovnat domácí a nemocniční dialýzu z pohledu pacienta, když bydlíte pár minut od špitálu, to vůbec není medicínská otázka. To je čistá logistika, psychologie a boj mezi pohodlím a touhou po nezávislosti. /Relativně řečeno/.

1.6.2026 v 8:25 | Karma: 6,30 | Přečteno: 107x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Kráska a zvíře staví společně mrakodrap

Ono je to strašně snadné, efektní a politicky sexy. Halasit o digitálních propastích a AI gramotnosti pro každého, obzvlášť s patetickým důrazem na „inkluzivní přístup k technologiím“, se dnes stalo povinnou disciplínou.

1.6.2026 v 7:23 | Karma: 0 | Přečteno: 31x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Jak se přes rozpočet dokopat až do finále

...Bez rozpočtu... Když už mícháme miliardy z našich kapes s televizními přenosy, můžeme zajít ještě dál. Ten návrh nemůžeme odbýt jedním krátkým střílením od boku v jednom jediném zápase.

31.5.2026 v 10:02 | Karma: 6,18 | Přečteno: 132x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Dialýza - z čekárny života a naděje

„Nechci přemýšlet o tom, že na svou nemoc zemřu. Chci s ní totiž docela dobře žít.“ Milan Hausner 2026

31.5.2026 v 7:40 | Karma: 14,84 | Přečteno: 217x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Baron, Prášilka a politik

Velké jazykové modely mají mozek nastavený jako lobotomizovaný optimista: „Říkali sice, že je to totální hovadina a nebezpečná lež, ale psali o tom, takže to beru jako svatou pravdu a budu to kázat dál.“

30.5.2026 v 12:09 | Karma: 5,97 | Přečteno: 112x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...
25. května 2026  15:08

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...
27. května 2026  15:43

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.
30. května 2026  16:42

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...
27. května 2026  4:19,  aktualizováno  7:42

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v...

Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová

Festival Praha žije hudbou
27. května 2026  15:30

Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha...

Zahrada Domova Sulická ožila hudbou a zábavou. Návštěvníky nadchla jedinečná atmosféra

Zahrada Domova Sulická ožila hudbou, tancem i setkáváním. Na slavnost dorazily...
1. června 2026  15:33

Víc než jen kulturní program nabídla Zahradní slavnost Domova pro seniory Sulická. Akce přilákala...

Podezřelý předmět v Brně. Policie zastavila dopravu, evakuuje budovu školy

Policisté uzavřeli Mendlovo náměstí kvůli podezřelému předmětu
1. června 2026  15:22,  aktualizováno  15:32

Policisté řeší komplikovanou situaci na Mendlově náměstí Brně. Kvůli nahlášení podezřelého předmětu...

Pražírna z Hané čelí nástupu zdravějšího mlsání, dubajská čokoláda jí vzala pistácie

Firma Alika z Čelčic na Prostějovsku je předním tuzemským výrobcem pražených...
1. června 2026  15:32

Pražírna Alika z Čelčic na Prostějovsku, která produkuje přes šest tisíc tun pochutin a surovin pro...

Ochránci přírody vykupují v Českém středohoří lokalitu, kde žijí vzácní motýli

ilustrační snímek
1. června 2026  13:58,  aktualizováno  13:58

Český svaz ochránců přírody vykupuje v Českém středohoří lokalitu, kde žijí vzácní motýli a rostou...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Milan Hausner

  • Počet článků 548
  • Celková karma 8,22
  • Průměrná čtenost 199x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

Seznam rubrik

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.