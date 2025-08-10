Paradox tkaniček a super mozku světa
Každá epocha má svou modlu. Kristus měl kříž, novověk parní stroj a moderní člověk má… AI. Ano, konečně jsme v bodě, kdy místo chození po vodě stačí umět chodit s překladačem a věřit, že nám copilot napíše diplomku i rozvodovou žádost. Jestli ovšem to lejstro přinese odpovídající rozuzlení, to už je jiná otázka.
„Využívat AI prostě musím, jinak mne všichni předběhnou,“ děsí se zaměstnanec roku, zatímco jeho dítě v předsíni bojuje s uzlem, jako by šlo o pokus o rozluštění svitků z Mrtvého moře. Tak se holt zeptáme AI, co s tou botou uděláme…
A hned máme doporučujících 17 videí, 3 diplomky a osm stylů uzlů … ale šňůrka pořád není zavázaná, protože ta virtuální robotka není zrovna na místě, nemá prsty, jemnou motoriku a především automatickou intuici, která říká, k čemu tam ty špagáty jsou. Nemáme proto české slovo, ale afordance je to, na co i ten nejdokonalejší model světa může zapomenout. A proč si tu botu vážeme, je vlastně taky AI poněkud vzdálené. I když: Zadal jsem tento dotaz jednomu z modelů a odpověď zněla zajímavě: pádu se prý nemáme bát, protože v místě dopadu na betonový chodník někde u Muzea, může být objeven poklad kapitána Flynta. Zní vám to uměle... mně taky, ale takový potěmkinovský závěr ta plechovka klidně vykouzlí.
Tkaničky nejsou jen retro výstřelek z dob, kdy se ještě nesvítilo telefonem. Je to vlastně úžasná metafora= jednoduchého, a přitom hluboce lidského postupného rozvoje dovedností až k rozvinuté osobnosti. Zavázaná bota je symbolem dětského zvládání frustrace, motorické nešikovnosti, ale také trpělivosti a možná taky jednoho z prvních životních triumfů. To AI nezvládne, protože by potřebovala tři vyšší upgrady s názvem „emoční výbuch v reálném čase“. Beta verze zatím nic moc.
A proč bychom měli své děti učit něco tak primitivního, jako jsou tkaničky, když máme sucháče, crocsy a dnes i chytré boty s čidly? Protože... proto!
V té absurdní nedokonalosti lidského bytí tkví totiž naše jedinečnost. AI zvládne rozpoznat tvář vašeho psa, ale nikdy nepochopí satisfakci z toho, když si konečně – po dvaceti minutách nadávání – uvážete mašličku, která se nerozváže. To je malá oslava vítězství toho miničlovíčka nad světem okolo. A k tomu jedničky a nuly nepomohou.
A zvolání jednoho čtenáře Linked IN: „Já už svého syna učit zavazovat tkaničky nebudu, k ničemu to nepotřebuje, protože má všude sucháče,“ tak vlastně docela dobře dokumentuje jedinečnost každého z nás s rozdílným přístupem i k tak banálním otázkám. Prostě paradox dnešní doby.
PS: Manželka mne vrátila na zem, prý mám jít nakupovat a umýt nádobí.
Milan Hausner
Jak se osvědčily křupky GERBER Organic Chewing Wheels u našich 40 malých testerů? A co si maminky nejvíce pochvalují – chutnost, praktičnost nebo...
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.