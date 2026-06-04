Paradox prostých tkaniček a slaměného panáka II.
Před časem jsem napsal článeček o tkaničkách. Pan Šteffl, známý vizionář a úspěšný podnikatel v oboru vzdělávání mi napsal, že je mé dilema docela slaměné. A já se dnes k tomtu problému vracím, protože jsem si u toho prvního postu ani neuvědomil, co jsem vlastně svou úvahou rozvrtal. Pak jsem to ještě jednou schytal na síti, že přece taťka už děckům kupuje sucháče, a už nikdy nebudou žádné uzlíky potřebovat. Jenže...
Tkaničky: Pád civilizace v malém
Česká republika v posledních letech tiše, bez fanfár a bez tiskových konferencí, přešla na boty se suchým zipem. Není to módní trend. Je to kapitulace. Učitelky mateřských škol po celé zemi si všimly téhož jevu přibližně ve stejnou dobu: děti, které přicházejí do školky, neumějí zavázat tkaničky. Neumějí držet tužku. Neumějí otevřít svačinový box. Neumějí počkat pět minut, aniž by něco potřebovaly. A hlavně; neumějí se nudit.
To poslední zní nevinně. Ale není.
Nuda je totiž matka vynálezů, fantazie a veškeré spontánní hry. Dítě, které se nudí, začne stavět něco z klacků, vymýšlet příběhy, pokoušet se o věci, které ještě neumí. Dítě, které nikdy zažít nudu nedostane příležitost, protože rodič reflexivně sáhne po telefonu dřív, než stačí říct „mami, nudím se;“ takové dítě přijde do školky a bude čekat, až mu někdo spustí další díl.
Jemná motorika; ta úžasná lidská schopnost, která nám umožňuje šroubovat šroubky, navlékat korálky a psát rukou se rozvíjí hraním, modelováním, mačkáním, trháním, skládáním. Nikoliv přejížděním prstu po skle. Palec dnešního předškoláka je mistrem swipování. Se lžičkou je to horší.
Soustředění: Čtyři minuty jsou moc
Průměrná délka videa na YouTube Kids je přibližně sedm minut. TikTok a Instagram Reels pracují s patnácti až šedesáti vteřinami. Mozek dítěte, které od útlého věku konzumuje obsah v těchto dávkách, se postupně kalibruje. Ne na soustředění, ale na přepínání.
Co způsobí, když dítě neumí zavázat tkaničky (věcně, vývojově).
Učitelky to popisují takhle: dítě si sedne ke knížce, puzzle, nebo hře. Po třiceti vteřinách vstane. Jde jinam. Po dalších třiceti vteřinách vstane zase. Není to zlobení. Není to nedisciplinovanost. Je to mozek, který dělá přesně to, na co byl vytrénován; hledá příští podnět, protože tenhle právě přestal být dostatečně stimulující. Hra s kostkami nenabízí notifikace. Knížka se nepřepne na další kapitolu sama. Kamarád na pískovišti nereaguje s latencí 0,3 vteřiny. Skutečný svět je pro mozek kalibrovaný na algoritmický obsah nepříjemně pomalý a předvídatelný.
Výzkum STEM zjistil, že 56 % českých rodičů si uvědomuje negativní vliv obrazovek na soustředění. Uvědomují si to. Dávají dítěti tablet dál. Kognitivní disonance, krásná jako vždy.
Řeč: Když Prasátko Karlík nahradí rodiče
Řeč se rozvíjí rozhovorem. Ne poslechem. Ne sledováním. Rozhovorem; tedy tím, když na dítě mluvíme, ono odpovídá, my reagujeme, ono reaguje zpátky. Tento zdánlivě triviální ping-pong je neurologicky nejnáročnější věc, kterou malý mozek dělá, a je to základ veškerého pozdějšího učení. (Už zase ten slaměný panák?).
Jenže teď na dítě mluví to prasátko Karlík. Ale nečeká na odpověď. Nezeptá se zpátky. Nepřizpůsobí se. Nepřeformuluje větu, když dítě nerozumí. Vypadá to jako rozhovor, ale sám se sebou. Takový moderní břichomluvec.
Učitelky v mateřinkách hlásí rostoucí počet dětí, které přicházejí s pasivní slovní zásobou odpovídající jejich věku, ale s nulovou schopností ji aktivně použít v reálné konverzaci. Umí zopakovat fráze ze svých oblíbených pořadů. Nedokáží popsat, co viděly cestou do školky. Strom je pro ně abstrakce; neprohlíží si ho, nesahají na něj, nevědí, jak se jmenuje. Ale prasečí chýši popíšou do detailů.
Frustrace: Kdy se svět přestal okamžitě reagovat
Existuje jedno slovo, které se v českých mateřinkách skloňuje stále častěji: frustrace. Přesněji: neschopnost ji snést.
Dítě, které je zvyklé, že obsah přichází okamžitě, na povel, přesně podle jeho přání; takové dítě naráží ve školce na nesnesitelnou realitu. Kamarád si nechce hrát tak, jak chce ono. Stavebnice nesedí. Barva se přelila. Přišlo na řadu pozdě. A mozek, který nikdy nemusel čekat, neví, co s tímhle stavem dělat.
Záchvaty vzteku u předškoláků nejsou nové. Jejich intenzita a frekvence u dětí bez hranic kolem obrazovek; to je ultramoderní. Učitelky nemluví o zlobení.
Mluví o dětech, které fyzicky neumějí regulovat svou frustraci, protože k tomu nikdy nedostaly příležitost. Vždy přišel tablet dřív.
Spánek: Melatonin versus YouTube
Modré světlo obrazovky potlačuje produkci melatoninu. To ví každý. To ví i rodiče, z nichž čtyři procenta přiznávají, že dávají dítěti obrazovku k usínání; a dalších sedm procent to dělá „dost často“. Tedy zhruba každá osmá česká rodina pomáhá dítěti usnout tím, co mu biologicky brání usnout. Elegantní řešení problému, který si samo vytvořilo.
Unavené dítě ve školce se nesoustředí. Nesoustředěné dítě se nezapojí do hry. Dítě, které se nezapojí do hry, nezažije nudu. Dítě, které nezažije nudu, nerozvine fantazii. A večer, když je v posteli a neumí usnout; dostane tablet.
Kruh se uzavírá s mechanickou dokonalostí, které by záviděl i ten nejlepší algoritmus.
Tkaničky jsou jen začátek . Milý Ondřeji, proto kovová špička tkaničky není slaměný panák, ale základ rozvoje přirozených lidských dovedností ...cesty k hbitým a silným rukám, které třeba jednou postaví nový model umělé inteligence nebo nakreslí úchvatný obraz. A s těmi tkaničkami to začíná.
Tkaničky jsou maličkost. Jsou příznakem dnešní doby, ne nemocí. Opravdová otázka zní jinak: co se stane s generací dětí, jejichž mozky byly od útlého věku formovány obsahem optimalizovaným pro maximální engagement, minimální soustředění a nulovou frustraci?
Možná nic zvláštního. Možná se adaptují, jak se lidé vždy adaptovali. Možná vymyslí nástroje a strategie, které my ještě neznáme.
Možná potřebujeme přestat si říkat, že „technologiím se stejně nevyhnou,“ protože to je pravda, která zároveň nic neomlouvá. Možná, že i já si začínám připouštět, že moje cesta životem s jedničkou a nulou mohla být v mnohém hodně pomýlená...
Tkaničky se dají naučit i v šesti. Soustředění, frustrační tolerance a schopnost se nudit to jsou věci, které mají pro osvojení své časové okno. A to okno se teď právě teď pomalu uzavírá. Polovina českých dětí tráví u obrazovky víc, než doporučuje kdokoliv, kdo se tím odborně zabývá.
Ale ono to nevadí, Prasátko Karlík pouští nový díl a na tabletu dítěte už na něj čeká nějaký nový bot.
Milan Hausner
Řemeslo má zlaté dno a s AI tuplem
Děkuji V. Hordějčukovi za inspiraci. Prostě jsem nemohl jeho modelu využití odolat a dal dohromady evoluční pokračování.
Milan Hausner
Kompetence v. politika = knockout v prvním kole III.
Jedinec je v dějinách jiskra v sudu prachu: sám nic neváží, ale v pravý okamžik převrhne celý stůl. Mocní se tváří, že řídí směr, ale dějiny často ohýbá ten, koho si nevšimli; člověk s odvahou udělat první krok.
Milan Hausner
Z jedné louže do bláta té druhé
Představa, že nás OZE spasí před imperiálními choutkami všech možných mocností, mi přijde věru úsměvná. A tak jim na tu invazi posvítíme z větrníků...I ty stíhačky už dolétaly...
Milan Hausner
„Čum čas batolete a tři lži rodičovské reality (nejspíš) I.
Jak česká i světová společnost s klidným svědomím ignoruje každé doporučení odborníků a místo toho svým batolatům pouští YouTube; a pak se diví, že se děti neumí soustředit.
Milan Hausner
Věda vstoupí, politika zaklekne II.
Pro hlubší pochopení této paralely je potřeba se podívat na konkrétní, nově zdokumentovaná historická fakta a metodologické detaily.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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