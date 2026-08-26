Pár poznámek k (ne) volbám
1. Kuriový systém a rizika omezené demokracie Navrh, že by o státu měli rozhodovat především ti, kteří ponesou důsledky svých rozhodnutí, odkazuje na kuriový systém 19. století jako na racionální model. Skutečně se však lze domnívat, že omezení volebního práva na majetnější či formálně vzdělanější vrstvy vede k objektivnější správě státu? Historická zkušenost ukazuje spíše pravý opak – úzké elity inklinují k vládnutí ve vlastním zájmu na úkor většiny. Kde přesně by v dnešní době musela být narýsována ona dělicí čára, kdo ještě volit smí a kdo už ne, aniž by došlo k popření samotných základů demokratického státu?
2. Rozpor v argumentaci u superhrubé mzdy Zrušení superhrubé mzdy byl fatální krok, kvůli kterému stát přichází o 90 miliard korun ročně. Vzápětí však jako hlavní finanční zátěž a viník deficitu je v textu označen důchodce. Není v tom zásadní logický rozpor? Zrušení superhrubé mzdy si odhlasovala a finančně z něj profituje především generace v produktivním věku. Jak můžeme z odpovědnosti za vznikající dluh vinit primárně seniory, když tento masivní výpadek příjmů státní kasy jde čistě na vrub pracující populace, která si tím zvýšila vlastní životní standard?
3. Ignorování ekonomické reality 90. let Zmínka, že dnešním důchodcům měl před 35 lety někdo vysvětlit, aby se nespoléhali na stát a důchod si zařídili sami vůbec nereflektuje ekonomickou realitu tehdejší doby. V roce 1991 se republika nacházela na počátku složité transformace, stát se potýkal s dvoucifernou inflací, neexistoval stabilní kapitálový trh, padaly banky a průměrné mzdy neumožňovaly zásadní tvorbu úspor. Bylo by reálné, že tehdejší běžní zaměstnanci měli objektivní možnost vytvořit si taková finanční portfolia, která by je dnes plně ochránila před nutností spoléhat se na průběžný důchodový systém?
4. Odepření práv na základě životní perspektivy Argument, že lidé by neměli rozhodovat o problémech (jako jsou státní dluh či důsledky klimatických změn), jejichž dopady už osobně nepocítí, otevírá velmi nebezpečný precedent. Pokud bychom tuto logiku uplatnili důsledně, znamenalo by to odebrání volebního práva i těžce nemocným lidem s krátkou prognózou přežití, lidem chystajícím se k trvalé emigraci, nebo bezdětným občanům, kteří nemají přímé potomky? Podle jakého klíče bychom určovali, kdo má ještě dostatečnou „dlouhodobou perspektivu“ na to, aby směl uplatňovat svá základní občanská práva? Kdy nastane ten bod, kdy odevzdáme občanku?
Stejně tak jako kolega psal svůj text s jistou a velmi širokou nadsázkou, které rozumím, tak i já přistupuji k protiargumentům ze stejného hlediska. Myslím, že otvírat podobné otázky není nejlepší vizitkou dnešní doby. Naše demokracie je křehká a jakékoli diskuze nad touto formou svobody jsou podle mého názoru prvními kroky k jejímu okleštění a nastolení docela jiných praktik.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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