Páprdův blog: terénní zpráva z digitálního domova důchodců
Pokud jsem se někoho dotkl, vážně se omlouvám. Nebylo to cílem. Patřím do tohoto textu každičkou buňkou svého neduživého a přerostlého těla...
Kdysi se říkalo, že internet je místo pro mladé.To už dávno neplatí. Dnes je internet místo, kde se mladí kdysi vyskytovali — podobně jako mamuti, trilobiti a levné nájmy. A pak je tu blogosféra. To není ani internet. To je přírodní rezervace.
Kdo tu vlastně žije?
Blogy jsou dnes především přírodní rezervací starců, kteří už doma všechno řekli, ale pořád mají potřebu něco sdělit. Nedivím se, pokud už nebudeme psát, co nám zbude. Lavička v parku? A tak holt píšeme a píšeme. Mohl bych o tom vyprávět. Píšeme a píšeme.
- O tom, jak „dnešní mladí nic nevydrží“.
- O tom, jak „dřív bylo líp“.
- O tom, jak „oni by to udělali jinak“.
- A hlavně o tom, jak jsme ti poslední, kdo ještě rozumí světu.
Je to takové digitální „U Zlaté husy“, jen bez obsluhy a bez piva. A taky bohužel Bez Nahoře bez.
A dámy? Ty jsou na tom podobně. Starší dámy blogují s noblesou, která připomíná čaj o páté… kdyby ten čaj nebyl už třetí den převařený a servírovaný v hrnku po tchyni.
Jejich témata:
- „Jak jsem dnes opět zjistila, že svět je špatně.“
- „Jak jsem mladým vysvětlila, že svět je špatně.“
- „Jak mladí nepochopili, že svět je špatně.“
A pak se všichni divíme, že mladí nečtou blogy. Mladí totiž mají TikTok, kde se svět vysvětluje v 12 sekundách a bez diakritiky. Ne, ti tu skoro nejsou. A když ano… tak jen omylem. Nebo protože hledali recept na palačinky a Google je zavedl do blogu z roku 2009, kde autorka nejdřív tři odstavce popisuje, jak jí včera volala sestřenice.
Mladí tu nejsou z jednoho prostého důvodu:
- Blogy jsou digitální ekvivalent chodby na poliklinice.
Ortodoxní hájení své pravdy (i kdyby šlo jen o barvu hrnce)
Speciální kapitolou blogového folkloru je neochvějná obrana vlastní pravdy. Ne proto, že by byla vždy podložená fakty. Ne proto, že by byla logická. Ale prostě proto, že je to prostě naše moje pravda.
A tak tu najdeme:
- lidi, kteří by se hádali i o to, jestli je středa,
- lidi, kteří mají pravdu už od narození,
- a lidi, kteří by raději spálili vlastní modem, než aby připustili, že druhý člověk může mít jiný názor.
Je to fascinující. Jako sledovat kohoutí zápasy, jen s méně peřím a více caps lockem.
Mladí muži, kteří sem občas přijdou jen proto, aby to celé rozvířili. Je to také zvláštní druh návštěvníků: mladí muži, kteří milují extravaganci a s radostí provokují konzervy mezi 60 a rovem.
Jejich příchod poznáte podle: neonových avatarů, vět typu „tohle je cringe“, a komentářů, které starší generaci způsobují drobné a větší infarkty. Nepřišli diskutovat. Nepřišli se učit. Přišli zatřást klecí.
A když se jim podaří vyvolat u někoho mini-apokalypsu ve stylu „kam ten svět spěje“, odcházejí spokojeni jako pyroman od ohníčku.
A osvěta?
Osvěta na blogu je jako rozdávat letáky o zdravé výživě v masně. Všichni už mají svůj názor, všichni ho považují za správný, a nikdo si ho nenechá vzít. Kdo chce šířit osvětu na blogu, ten:
- buď neví, kde je,
- nebo má doma takové ticho, že blog je pro něj vlastně upgrade.
- doplňte si sami...
Blogy nejsou místo pro mladé. Blogy jsou digitální klubovna lidí, kteří už dávno vědí všechno nejlíp a teď to jen zapisují, aby to nezapomněli.
A možná právě proto, že si občas připadáme jako poslední kusy z atlasu ohrožených druhů, je dobré si připomenout, že tenhle prostor pořád dýchá. Že tu nejsme jen vitrína s fosiliemi, ale živé místo, kde se lidé ještě zastaví, přečtou si, zamyslí se nebo se aspoň pousmějí nad tím, jak to celé vidíme. A já jsem za to opravdu rád.
Protože kdykoli se sem vrátím, najdu tu nejen stížnosti na svět, ale i texty, které mají sílu, nápad, laskavost nebo odvahu říct věci nahlas. Najdu tu lidi, kteří píšou, protože chtějí něco sdílet, ne proto, že by museli. A v tom je kus opravdovosti, která se dnes hledá těžko. Ať už je to páprda, starší dáma, generace Z či kdokoli binární...
Takže děkuji všem, kdo tu tvoří tenhle zvláštní, někdy hlučný, jindy překvapivě něžný ekosystém. Díky vám mám pocit, že sem pořád patříme — a že i náš „vzácný druh“ páprda má ještě proč vydávat alespoň nějaké zvuky do tmy.
Milan Hausner
Od lodiček k osvícení
Občas narazíte někde na reklamu, která vás zaskočí. Tenhle příspěvek na LinkedIn (ne, odkaz nedávám, když tak si jej najděte) je tak hluboce procítěná reklama, že nemohu jinak než ji počastovat pár hřejivými slovy.
Milan Hausner
Tak takhle to nemůžeme nechat (II.)
Jan Ámos toho na dnešní poradě neřekl zrovna málo. Reakce sborovny na jeho proslov nenechala dlouho čekat. To by tak bylo, aby nám do kantořiny kecaly ještě osoby dávno odžilé. Stačí, že do toho mluví ti živoucí:rodič,inspektor...
Milan Hausner
Proslov J. Amose ke dni učitelů
Tak si na jedné škole ke svému výroči pozvali J.Amose. Probudil se a přišel. Koukněte, co těm svým následovníkům vmlouval do hlavy. V druhé části se pak dozvíte, jak jeho moderní pokračovatelé na jeho slova reagovali...
Milan Hausner
Digitální emoce a jeden morálně chybující programátor
Vědci nás uklidňují, že umělá inteligence „nemá tělo, srdce ani vědomí“. To je hezké. Jen zapomněli dodat, že má funkcionální emoce – tedy herecké přesvědčivé výkony. Posuďte sami.
Milan Hausner
Slatinný zábal termínové mlhy
Český lázeňský systém tajně outsourcoval procesní logiku do nějaké parní komory, kde se papíry nejdřív zamlží, pak ztratí a nakonec se slavnostně vrátí zpět na začátek kruhu.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.