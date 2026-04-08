Páprdův blog (IV) když páprda je pořád ...
který by si dokázal udělat selfie i dole pod rostoucím hříbkem nad metropolí — a ještě by tu nádheru nazval „historickým momentem“.
Takový páprda má tři vrstvy:
Vrstva ješitnosti
To je ta, která se leskne jako lak na starém trabantu. Všechno je o něm. I když není.
Vrstva sebestřednosti
To je ta, která způsobuje, že i když se svět hroutí, on řeší, že mu někdo špatně napsal jméno na cedulku.
Vrstva páprdovství
Ta nejdůležitější. Protože bez ní by to nebyl páprda, ale jen další hlučný člověk s přístupem k mikrofonu.
A tady se vracíme k opravdovému paradoxu: Čím bombastičtější předpověď a hrozba, tím menší odpovědnost.
A platí to i pro bombastičtější osobnost. Čím větší ego, tím menší ochota přiznat, že se spletl nebo prostě jen plkal. A čím menší ochota přiznat chybu, tím větší páprda.
Takže kdo je horší páprda?
To je na tom to nejkrásnější:
páprda je stav skupinový, nikoli individuální.
- Jeden hoří touhou být prorokem.
- Druhý touhou mít pravdu.
- Třetí touhou mít klid.
- A čtvrtý — ten slavný, viditelný, mediální — jen přidává další vrstvu ješitnosti do už tak bohatého ekosystému.
Je to jako geologický profil lidské nejistoty.
A když je slavný politik páprda?
Pak se jen stane to, co se stává vždycky:
páprda se zvětší úměrně velikosti pódia. Ale pořád je to páprda.
Jen má lepší ozvučení.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.