Páprdův blog (IV) když páprda je pořád ...

Když je ten‑který‑politik páprda ješitný, sebestředný… ale pořád páprda. Je to vlastně fascinující archetyp: páprda, který se tváří jako titan dějin, ale zároveň se chová jako člověk…

který by si dokázal udělat selfie i dole pod rostoucím hříbkem nad metropolí — a ještě by tu nádheru nazval „historickým momentem“.

Takový páprda má tři vrstvy:

Vrstva ješitnosti
To je ta, která se leskne jako lak na starém trabantu. Všechno je o něm. I když není.

Vrstva sebestřednosti
To je ta, která způsobuje, že i když se svět hroutí, on řeší, že mu někdo špatně napsal jméno na cedulku.

Vrstva páprdovství
Ta nejdůležitější. Protože bez ní by to nebyl páprda, ale jen další hlučný člověk s přístupem k mikrofonu.

A tady se vracíme k opravdovému paradoxu: Čím bombastičtější předpověď a hrozba, tím menší odpovědnost.

A platí to i pro bombastičtější osobnost. Čím větší ego, tím menší ochota přiznat, že se spletl nebo prostě jen plkal. A čím menší ochota přiznat chybu, tím větší páprda.

Takže kdo je horší páprda?

To je na tom to nejkrásnější:
páprda je stav skupinový, nikoli individuální.

  • Jeden hoří touhou být prorokem.
  • Druhý touhou mít pravdu.
  • Třetí touhou mít klid.
  • A čtvrtý — ten slavný, viditelný, mediální — jen přidává další vrstvu ješitnosti do už tak bohatého ekosystému.

Je to jako geologický profil lidské nejistoty.

A když je slavný politik páprda?

Pak se jen stane to, co se stává vždycky:

páprda se zvětší úměrně velikosti pódia. Ale pořád je to páprda.
Jen má lepší ozvučení.

Autor: Milan Hausner | středa 8.4.2026 12:44 | karma článku: 0 | přečteno: 28x

Další články autora

Milan Hausner

PÁPRDŮV BLOG (III): provokatér a bitva o civilizaci

Existuje čtvero věcí, které dokážou starého páprdu spolehlivě vyvést z míry: když mu někdo sáhne na jeho pravdu, když mu někdo sáhne na jeho rituály, když mu někdo sáhne na partaj, pro kterou horoval a nakonec pak ...

8.4.2026 v 6:54 | Karma: 5,18 | Přečteno: 81x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Jen jeden drobný incident

V kanceláři ředitelky školy se odehrává celá řada hovorů. Některé jsou vpravdě povzbuzující. Následující příběh je sice fiktivní, ale věřte, že jakákoli podobnost je čistě záměrná.

7.4.2026 v 13:43 | Karma: 15,05 | Přečteno: 265x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Mentální šlus (cognitive surrender) - nová nezbytná kompetence pro žáky

Nová vzdělávací priorita: Metodický návrh pro ŠVP, RVP a všechny, kdo už dávno pochopili, že odpor je marný.Vzhledem k tomu, že české školství tradičně reaguje na technologické změny ...

7.4.2026 v 10:23 | Karma: 7,80 | Přečteno: 147x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Páprdův blog 2: paměť slábne, zato přesvědčení sílí

Stáří v době digitální je zvláštní fáze života, kdy se člověk postupně přestává orientovat v tom, co se kolem něj děje, ale zároveň nabývá dojmu, že právě teď je nejdůležitější, aby všem vysvětlil, jak to je.

6.4.2026 v 10:30 | Karma: 9,94 | Přečteno: 160x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Projekční plátno české veřejné debaty

V Česku už dávno neplatí, že diagnózu má dávat jen odborník a jen pacientovi. Občas taková vyjádření považujeme za běžný národní folklór i se snahou jej povýšit na profesionální úroveň.

6.4.2026 v 9:24 | Karma: 8,35 | Přečteno: 130x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Milan Hausner

  • Počet článků 442
  • Celková karma 9,31
  • Průměrná čtenost 203x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

