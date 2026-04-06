Páprdův blog 2: paměť slábne, zato přesvědčení sílí
Ne, jak to bylo.
Ne jak to bude.
Ale jak to je, protože to páprda právě tak přece cítí.
Paměť se v této fázi mění v takový starý šuplík: něco v něm je, něco chybí, něco je dvakrát a něco tam vůbec nepatří. Ale když se šuplík nedovírá, není to problém šuplíku: to celý ten svět je nějak nakřivo...
Blogger senior si nepamatuje, co psal včera, ale přesně ví, že měl pravdu. Nepamatuje si, odkud má informaci, ale ví, že je „ověřená“. Nepamatuje si, jak se dostal do diskuze, ale ví, že ji musí vyhrát. A když mu připomenete, že se mýlí, odpoví s klidem jógínského mistra: „To je jen váš názor.“ A případně přidá další vodopád vulgarit, ironie či uštěpačného humoru, to podle toho, jak je kdo nastaven.
A tím je věc vyřízena.
A právě v politických diskuzích se digitální stáří ukazuje v celé své majestátní kráse. Tam se totiž paměť vypařuje rychleji než argumenty, ale neochvějná jistota zůstává pevná jako betonový bunkr. Politické žvanírny na internetu jsou takové malé digitální domovy důchodců uvnitř velkého digitálního domova důchodců. Každý má svůj pokoj, svůj rituál a svou diagnózu.
„Já si to pamatuju jinak“
Tady se scházejí lidé, kteří si nepamatují, co jedli k obědu, ale přesně vědí, jak to bylo v roce 1998, případně v padesátých letech. A když jim někdo ukáže data, odpoví: „To je jen statistika.“ A když jim někdo ukáže archiv, odpoví: „To je určitě upravené.“
A když jim někdo ukáže jejich vlastní starý komentář, odpoví: „To jsem nepsal já.“
Typický příklad:
„Tohle už jsem říkal před lety, ale nikdo mě neposlouchal.“
(Neříkal. A nikdo ho neposlouchá ani teď.)
„Všechno je jasné, protože to... tak cítím“
Tady se nepotřebují fakta. Tady se nepotřebují zdroje.
Tady se nepotřebuje logika. Tady stačí pocit – a pocit je přece nejvyšší forma pravdy.
Typický příklad: „Tohle je přece známá věc.“
(Ne, není. Ale když to řeknete dost nahlas, možná to začne znít jako pravda.)
„Když nevím, kdo za to může, tak za to může ... kdosi“
Tady se rodí univerzální vysvětlení světa. Něco se stalo?
Někdo za to může. Kdo? To se ještě neví, ale už se to tuší.
Typický příklad:
„Tohle není náhoda.“ (Je. Ale náhoda je v politických diskuzích sprosté slovo.)
„Já tomu nerozumím, ale nesouhlasím“
Toto je nejčistší forma digitálního stáří.
Člověk si nepamatuje, o čem byla řeč, ale ví, že je proti. Je to krásná disciplína, protože nevyžaduje žádné znalosti – jen pevné odhodlání.
Typický příklad:
„Nevím, co tím myslíte, ale rozhodně to není pravda.“
(Je fascinující sledovat, jak rychle lze odmítnout něco, co člověk ani nepochopil.) Hloupé je, že občas postihuje i progresivní mladíky, co ty starce tak rádi provokují...
„Já jsem tu byl dřív než vy“
Zde se sdružují digitální veteráni, kteří mají pocit, že délka pobytu na internetu je totéž co odbornost. Je to takový digitální ekvivalent seniora, který říká: „Já už toho zažil…“
A pak následuje příběh, který se nikdy nestal.
Typický příklad:
„Vy jste ještě nebyl na světě, když já už tohle věděl.“
(Často se ukáže, že to nevěděl ani tehdy, ani teď.)
„Já si to dohledám… až naprší a uschne“
Tady lidé slibují, že si vše ověří, ale nikdy to neudělají. Je to takový digitální odklad smrti argumentu.
Typický příklad:
„Mám na to zdroj, ale teď ho nemám po ruce.“ (Zdroj neexistuje. Ale jistota ano.) Tady máme celou řadu dobových příkladů, že?
„Když prohraju, změním téma“
Tady se odehrává největší gymnastika digitálního stáří. Kotoul už rozhodně nedáme, ale myšlenkové veletoče z krátkodobého hlediska jsou nám vlastní.
Člověk může ztratit nit, ale ne tvář.
A tak se téma přesune, ohýbá, kroutí – až se nakonec dostane úplně jinam.
Typický příklad:
„To je sice pravda, ale co říkáte na…“ (A následuje něco, co s původním tématem nesouvisí ani vzdáleně.)
A tak tu sedíme v našem digitálním domově důchodců, každý se svým rozpadajícím se šuplíkem vzpomínek, ale s neotřesitelným pocitem, že právě my jsme ti poslední, kdo ještě vidí svět jasně.
Stáří je totiž paradoxní: člověk zapomíná všechno, co by mu pomohlo, a pamatuje si jen to, co mu škodí. Ale sebevědomí? To roste. To je jediná věc, která s věkem neklesá. Naopak – bobtná jako starý archiv, kde nikdo nic neskartoval ani to, co by bylo lepší kdyby jo...
A možná je to vlastně hrozně fajn.
Když už si člověk nepamatuje, co si myslel včera, může si dnes myslet cokoliv.
A být si tím naprosto jistý.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.