Pandořina skříňka v křemíkovém obalu: řecké mýty
Historie nás však vyvádí z omylu. Před více než dvěma tisíci lety řečtí myslitelé a vypravěči mýtů neřešili pouze otázky bohů a hrdinů; konstruovali sofistikované myšlenkové experimenty o autonomních bytostech a rizicích technologií, které v mnoha ohledech předbíhají dnešní debaty v Silicon Valley.
Antické mýty nebyly jen pohádkami pro uklidnění dětí. Byly to výstražné příběhy, které zrcadlily naši vlastní fascinaci a děs z umělého života.
Bronzový strážce a první „hacker“
Představte si Tala: obřího bronzového strážce Kréty, naprogramovaného k nemilosrdnému ničení vetřelců. Není to nic jiného než prototyp autonomního zbraňového systému. Měl v sobě zdroj energie: božský ichór a byl stvořen řemeslníkem Hefaistem. Talos ztělesňuje naši ambivalenci: je to vrcholný technologický úspěch, který však postrádá lidskou empatii.
Nejpodstatnější lekcí z mýtu o Talovi však není jeho síla, ale jeho konec. I ten nejsofistikovanější systém má svou „Achillovu patu“. Médea, mytická postava disponující znalostmi skrytých mechanismů, dokázala Tala vyřadit z provozu prostým zásahem do jeho „energetického systému“. Pro dnešní vývojáře AI je to mrazivé připomenutí: bez ohledu na to, jak komplexní systém vytvoříte, vždy se najde cesta, jak jej obejít, napadnout nebo zneužít.
Pandora: Algoritmus v černé skříňce
Často zapomínáme, že Pandora v původním pojetí nebyla jen „zvědavá žena“, ale uměle vytvořený android, stvořený bohy jako nástroj trestu. Její proslulá skříňka nebo nádoba je dnes dokonalou metaforou pro moderní „černou skříňku“ umělé inteligence.
Deep learningové modely dnes dospívají k rozhodnutím cestami, kterým často nerozumí ani jejich vlastní tvůrci. Stejně jako Pandora, i my otevíráme nádobu plnou nepředvídatelných důsledků. Fascinace „krásou“ a efektivitou inovace nás často oslepuje k faktu, že jakmile jednou vypustíme technologického džina z láhve, nelze jej už vrátit zpět.
Prométheus nebo Epimétheus?
Celá historie antických varování stojí na fatální volbě mezi dvěma bratry: Prométheem (tím, kdo předvídá) a Epimétheem (tím, komu to dojde až po bitvě). Lidstvo má bohužel tendenci jednat jako Epimétheus. Hnáni touhou po pokroku a krátkodobými zisky implementujeme technologie, aniž bychom domysleli jejich systémový dopad na společnost.
Aristotelés kdysi spekuloval o tom, že pokud by nástroje mohly pracovat samy, otroctví by zaniklo. Tato myšlenka nás provází dodnes; toužíme po automatizaci, která nás osvobodí od dřiny. Jenže historie nás učí, že technologie sama o sobě není morální. V rukou tyranů, jako byl Zeus využívající robotické výtvory k ovládání, se stává pouhým nástrojem represe.
Odkaz pro budoucnost
Sofoklés kdysi trefně poznamenal, že lidstvo je schopno neuvěřitelných hrdinských činů, ale tatáž vynalézavost nás může stejně rychle zahubit. Antika nám nenabízí návod na programování neurálních sítí, ale nabízí nám mnohem cennější vhled: technologie není neutrální.
Věk umělé inteligence není technickým problémem, který vyřešíme lepším kódem. Je to problém filozofický a etický. Máme-li přežít vlastní genialitu, musíme přestat být jen technickými nadšenci a začít být „prométheovskými“ mysliteli, kteří vidí dál než jen k příštímu releasu produktu.
- Antické mýty nám neříkají „nepoužívejte technologie“.
- Říkají nám: „vězte, co pouštíte ze řetězu, a nezapomeňte, že i ten nejdokonalejší bronzový obr má své zranitelné místo.“
Notebook LLM
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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