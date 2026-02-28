Padouch ekologem...proč by měli milovat green deal
Protože policajti jsou někde u pumpy a zoufale hledají zásuvku.
Vítejte v budoucnosti, kterou nám všichni tak nadšeně slibovali. Vítejte v éře, kdy se zločinci stávají největšími aktivisty zelené politiky. Ne proto, že by najednou procitli a začali třídit odpad nebo zachraňovat včely. Ale proto, že čím víc elektroaut bude jezdit u policie, tím míň jich bude jezdit za nimi, a vlastně i za námi. Zatímco padouch ujíždí na plnou nádrž, policejní SUV stojí v zácpě nebo u nabíječky a prosí „Dobij mě rychle, než ten bastard zmizí“. Ale ten už je v dáli a dosáhl svých zářných zítřků. A poldové teprve hledají adaptér.
A nejkrásnější na tom všem? Ekologičtí aktivisté tomu tleskají ve stoje. Mávají transparenty, píší nadšené posudky do novin, tlačí na politiky. „Musíme jít příkladem! Všechna služební auta do zásuvky! Každá naftová policejní felicie je zločin proti planetě!“ A zločinci? Ti v pozadí jen tiše přikyvují, mnou si ruce a děkují za každou uhlíkovou stopu, kterou svým zeleným nadšením ušetří. Že to není pravda..., ale je. Dnešní článek o poruchovosti vídeňských policejních vozů je toho příkladem. Nápad na všechny elektrotaxi v Praze je jen volným předstupněm.
Paradox? Ironie? Kdepak. Spíš scénář na Oscara za nejlepší scénář. Hlavní roli totiž hraje „dobře maskovaný zločinec v roli zapáleného ekologického aktivisty“. Dává rozhovory do televize, tlačí na ministry, podepisuje petice za zelenější flotilu a leckdo ho vnímá jako zachránce planety. Ve skutečnosti jen zachraňuje vlastní krk před tím, aby ho někdo dojel. A když už ho náhodou začnou pronásledovat? Stačí počkat, až to maják na dálnici vzdá a policejní řidič začne v panice hledat nejbližší dobíjecí stanici.
A já, jako autor téhle úvahy, mám opravdový strach. Aby si toho náhodou nějaká ekologická grupa fakt nevšimla!! Aby si někdo z vyznavačů greendeal neřekl: „Hele, vždyť on má pravdu! Když znemožníme policii, zachráníme planetu! A když při tom občas něco vykrademe? No vždyť je to pro dobrou věc! Všechno ve jménu záchrany klimatu!“
Politici se předhánějí v tom, kdo víc „zachrání klima“. A zločinci? Ti jen tiše sedí v kuklách, dobíjejí telefony a čekají, až těm policejním autům s majáky definitivně dojde šťáva. Možná by si ti politici měli občas vzpomenout, že ne každý, kdo tleská jejich zeleným nápadům, nosí pod srdcem lásku k planetě. Někteří nosí pod kabátem páčidlo a čekají, až dojde baterka.
Milan Hausner
Vepsáno v malé relikvii
Relikvie, které člověk schovává na poličce, mají většinou pramalou věcnou cenu, zato tu osobní nevyčíslitelnou. Jedna skoro cetka a stojí za ní tato nostalgická vzpomínka a příběh s otevřeným koncem.
Milan Hausner
Kdo s koho. Spádovost jako poslední zoufalství politiků
O tom, že svoboda volby končí tam, kde začíná rozpočet a kde chybějí argumenty: Vzdělání je svoboda. Alespoň to tak pěkně zní v projevech politiků, než dojde na lámání chleba.
Milan Hausner
Honzíkova cesta (evropským) vzděláním
Včera po docela živé diskuzi (a moc za ni děkuji) jsem si včera v noci prošel evropské modely vzdělání, abych si sám ujasnil, jak to ve skutečnosti s povinnou školní docházkou a povinným vzděláváním je...
Milan Hausner
Svoboda beze nástrojů není pro člověka k ničemu
Dlouho jsem váhal, zda napíšu svou polemiku s článkem pana Sedláka o ústavní změně z povinné školní docházky na povinné vzdělávání. S většinou jeho argumentů , totiž, souzním...
Milan Hausner
Ticho před bouří (Úlová mysl)
Nebojte se, dočkáte se. Představte si svět, kde každý váš názor, každá pochybnost, každý záchvěv odporu je nejen sledován, ale předvídán a zformován dříve, než si ho vůbec stihnete uvědomit. Pište blogy, pište...
16 000 Kč/měsíc
- Počet článků 375
- Celková karma 9,44
- Průměrná čtenost 203x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.