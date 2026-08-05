Pád iluzí a okamžik pravdy I.
Ale selhává v tom, co nevidí v cíli.
Co ukazují data
Proč „je to na nich vidět“
První generace je viditelně cizí: a viditelně pracuje. Druhá generace je viditelně domácí: a viditelně frustrovaná.
To vytváří dojem, že „se to zhoršuje“.
Ve skutečnosti se jen mění sociální dynamika: první generace stavěla základy, druhá generace žije v domě, který není úplně její.
Radikalizace druhé generace není „povaha“, ale sociologická reakce na identitní mezeru, nerovnost, segregaci a ideologickou nabídku. Když se tyto faktory spojí, vzniká prostředí, kde se radikalismus šíří snáz než u první generace.
První generace je štít, který Evropa používá jako alibi.
Říkáme si: Podívejte se, jak jsou vděční, jak pracují, jak chtějí žít v klidu. A samozřejmě, že přijdou i ti méně přizpůsobiví, ale první generace skutečně není tím tavícím se želízkem v ohni.
Jenže ten štít rezaví zevnitř. Protože děti těch vděčných už neprosí o azyl. Děti těch vděčných vystavují účet za naši vlastní selhání politického systému a správy, za naši zbabělost a za náš strach pojmenovat věci pravými jmény.
Politický islám není selháním integrace. Politický islám je alternativní nabídka moci tam, kde Evropa vyhlásila ideologické prázdniny.
Kde selháváme: Anatomie evropského pokrytectví
Strach z vlastního stínu: Evropské elity se bojí říct, že západní liberální demokracie je hodnotově nadřazená neliberálním, teokratickým systémům. Bojíme se trvat na svém vlastním civilizačním základu, abychom „neuraželi“. Výsledek? Respektujeme ty, kteří pohrdají našimi základy.
Multikulturalismus jako skládka identit: Místo integrace jsme vytvořili politiku přihrádek. Nechali jsme vzniknout enklávy, kde neplatí stejná pravidla pro ženy, pro vzdělání, pro veřejný prostor. Pokud stát ustoupí ze svých pozic v jediné ulici, prohrál celou čtvrť.
Zaměňování víry za politický program: Když salafisté stavějí struktury paralelní moci, tváří se to jako náboženská svoboda. Není to náboženská svoboda. Je to přátelský takeover právního státu zevnitř, vedený s využitím našich vlastních liberálních nástrojů proti nám samým.
První generace utekla před peklem, protože chtěla žít v normálním světě.
Druhá generace v tom normálním světě zabloudila, protože jí nikdo neřekl, kdo jsme a co obhajujeme a že vlastně si za tím ani až tak moc nestojíme.
Pokud Evropa nepřestane couvat, nezvítězí jejich síla. Zvítězí naše zbabělost.
Chybějící most: Proč druhá generace vyčítá první to, co my oslavujeme
Tady se láme chleba. Tady v té propasti mezi rodiči a dětmi se totiž odehrává to nejdramatičtější divadlo, které celou naši sociologickou analýzu drží pohromadě. Podívejme se na to zblízka:
Co je pro první generaci vítězství, to je pro druhou generaci ponížení.
- První generace vnímá jako obrovský úspěch, že se uchytila v podnájmu, že maká v logistickém centru, že drží hlavu skloněnou, nevyčnívá a děti mají co jíst.
- Druhé pokolení se narodí do téže ulice, kouká na své rodiče: unavené, mluvící zlomeným jazykem, smířené s rolí „těch druhých“ a vidí v tom prohru. Vidí submisivitu. Vidí tatínka, který dělá podřadnou práci, a maminku, která se ošívá v koutě. A v tu chvíli přichází ten fatální moment provázání:
Ochabnutí autority rodičů vytváří vakuum, do kterého nevstupuje západní liberální demokracie. Vstupuje radikalismus. Olivier Roy to nazval příznačně:
Nikoli radikální islám, ale islamistický radikalismus.
Západní škola hlásá dětem druhé generace: Jste svobodní, můžete všechno. Reality check na ulici a v panelákovém ghettu říká: Nepatříte sem, jste jen levná pracovní síla. A rodiče doma říkají: Buďte v klidu, hlavně ať je klid a práce.
Pro mladého člověka, který potřebuje vzdorovat, definovat se a opřít o nějakou sílu, je tahle kombinace toxická. Vzpoura proti rodičům se u průměrného Evropana projeví tím, že začne poslouchat jinou hudbu nebo nosit divné oblečení.
Vzpoura mladého muslinského kluka v identitním vakuu se však potká s dokonale připravenou, globální a militantní ideologií, která mu nabízí okamžitou eskalaci:
- Odmítnutí rodičovské submisivity: Tvůj otec se přizpůsobil, zradil naši hrdost. My ne.
- Převzetí „pravé“ síly: Politický islám dává klukovi ze sídliště, který ve škole propadá a na úřadu ho ignorují, pocit, že drží v ruce absolutní pravdu a božský zákon. Z bzučícího nuly se stává voják ideologie.
Tohle je ten chybějící článek.
Radikalizace druhé generace není jen útěk před prázdnotou. Je to generace pomsty za ponížení vlastní první generace.
Proto selhávají všechna naší opatření typu „více sociálních pracovníků do čtvrtí“ nebo „více peněz na inkluzivní kroužky“. Tyhle metody mluví jazykem sociálního inženýrství, zatímco radikálové mluví jazykem cti, moci, pořádku a nastaveného řádu.
- První generace utekla před gulagem a totalitou, aby dala dětem chleba.
- Druhá generace v tom chlebu našla prázdno.
- A politický islamismus jí do toho prázdna nalil oheň.
První generace utíká před režimem. Druhá generace utíká před prázdnotou.
A prázdno se dá vyplnit čímkoli — i politickou šarí’ou, která slibuje řád, identitu a sílu.
Proto první generace nechce šarí’u. Ale druhá generace o ní mluví. A první pokusy už v Evropě proběhly.
Dokud nepochopíme, že bojujeme o loajalitu k civilizačnímu modelu, který děti našich migrantů vnímají jako slabý a pokrytecký, budeme dál psát brilantní analýzy o tom, jak se nám to celé rozpadá pod rukama.
Pokračování
LLM notebook a vlastní prompt
Milan Hausner
Koniášové doby datové
Starý svazek leží na stole. Vazba už něco pamatuje, papír je křehký jako podzimní list. Technik ho položí do speciální kolébky, aby se hřbet nezlomil.
Milan Hausner
Na přechodu i na asfaltu
Milý kolego v otcovství a v rozčilení, :):) čtu tvůj text a chápu: ta vteřina uprostřed silnice s dětmi je peklo. Zmrzlina na asfaltu bolí. A ten kamenný výraz za sklem dokáže člověka vytočit víc než samotné zabrzdění.
Milan Hausner
Chybu najdeš snadno, s pravdou je to daleko horší
Goethe řekl, že je mnohem snazší najít chybu než pravdu; chyba leží na povrchu a dá se překonat, ale pravda leží v hlubinách a hledat ji není dáno každému.
Milan Hausner
Rady, které by Freud s Plzákem ženám po padesátce skutečně dali
Lifestyle žurnalistika dneška má jediné pravidlo: nikoho se nedotknout.Hlavně ne muže po padesátce.Hlavně ne jeho ego.A už vůbec ne jeho erekce.
Milan Hausner
Na jedno do čtyřky
Tehdy, dnes a v budoucnu. Žijící putyka, dnes open space a v budoucnu už budou nalévat pivko jen roboti... tak to holt už asi nebudu chodit nikam... tedy, jestli tedy budu vůbec ještě chodit...
|Další články autora
Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?
Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý...
Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí
Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....
Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí
Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...
Zapomenuté místo vedle Nuselského mostu se proměnilo. Objevte „nový“ pražský park
Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez...
Tajuplná vila Rothmayerova vila v Praze ukrývá dlažbu z Hradu i atmosféru z fotek Sudka
Čistota a funkčnost. To je jednotící prvek funkcionalistické architektury. První republika byla do...
Na Blanensku hořelo v pečovatelském domě, budovu muselo opustit 25 lidí
Ve Velkých Opatovicích na Blanensku v úterý večer hořelo v pečovatelském domě. Objekt muselo...
Částí Prahy nejezdí tramvaje, nadměrný náklad poškodil vedení
Provoz pražských tramvají mezi Albertovem a Otakarovou dnes ráno zastavilo v obou směrech poškození...
Švejk slaví kulatiny novým pivem. V Plzni ho chmelili vnuci Haška i Lady
Richard Hašek, vnuk spisovatele Jaroslava Haška, a Josef Lada, vnuk malíře Josefa Lady, se v úterý...
V kladenském průmyslovém areálu zemřel muž. Spadl z mostového jeřábu
V kladenském průmyslovém areálu v části města Vrapice v úterý večer zemřel muž, spadl z mostového...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 691
- Celková karma 8,48
- Průměrná čtenost 191x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.