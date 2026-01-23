Outsorcovaná ekologie pro děti a mládež
Pan Martin Zvěřina napsal v Lidovkách komentář Ač slovům komentátora rozumím, nemohu k nim nepřidat pár poznámek. Pan Zvěřina se předně domnívá, že škrt 70 milionů kč (O,35 % rozpočtu zásadním způsobem ohrozí ekologickou výchovu ve škole. A to jako vážně? Vždyť bez neziskovek (a tím neříkám, že některé neodvádějí užitečnou práci) by české děti vůbec nevěděly, že stromy potřebují vodu a že plasty patří do žlutého kontejneru!
Podle komentáře je role dotovaných osvětových mluvčí nezastupitelná To je přece hrůza, když učitel přírodovědy bude muset učit o ekologii! SÁM...nebo tedy s asistentem. Využil by učebnice, praktická cvičení, školní zahradu...AI... Z čeho by ale čerpal? Vždyť na to studoval jenom pět let na univerzitě! a další vzdělávání učitelů je nezbytnou součástí.
Jak by mohl bez workshopu od neziskovky vysvětlit žákům, že je potřeba třídit odpad?A rodiče? Ti by možná vzali děti do lesa na procházku a sami jim ukázali přírodu. Jenže to přece nemůže být ono – kde by byl certifikovaný lektor s dotovaným programem a reflexní vestou s logem nadace?
Autor článku namítá, že ekologie do škol patří – a má samozřejmě pravdu! Proto je naprosto nezbytné, aby tam chodili externí lektoři z neziskovek. A to je závěr, s kterým prostě nesouhlasím. Samotní učitelé by přece v rámci výuky biologie, chemie, zeměpisu a vlastivědy nikdy nedokázali probrat témata jako koloběh vody, ochrana přírody nebo třídění odpadu. To vyžaduje speciálně vyškolené neziskové pracovníky s projektovými granty! Ekologické organizace měly před rokem 1989 důležitou roli. Tehdy opravdu bojovaly proti systému, který ničil přírodu a cenzuroval informace. Dnes... dnes bojují proti škrtům v dotacích! Je to v podstatě totéž, ne?A když ministr tyto dotace zruší, stanou se z organizací opět hrdinní disidenti! Jenže moment! disidentům nikdo neplatil platy z veřejných peněz! To je ale detail, na který bychom neměli příliš poukazovat.
Prostě dnes se ukazuje, že ohrožená biodiverzita dotačních programů je vážným hříchem. Co se stane s projektovými manažery? S koordinátory osvěty? S garanty programů? S evaluátory dopadů? Tito lidé by si museli najít jinou práci! Možná by se museli stát... obyčejnými učiteli? Tam, kde ti učitelé opravdu chybí... Nebo chodit pracovat do soukromého sektoru, kde nikdo nedotuje pozice typu „specialista na facilitaci environmentální reflexe“?To by byla, jak chápete, neskutečná tragédie.
Raději vážněji. Ministr Macinka neříká, že ekologie do škol nepatří. Říká, že za 70 milionů korun ročně můžeme očekávat, že tuto výuku zajistí samotné školy – což je přece jejich hlavní náplň práce. Otázka nezní „potřebují děti environmentální vzdělávání?“ (odpověď: ano), ale „potřebují školy k tomu externí neziskovky za desítky milionů?“ (odpověď: diskutabilní).Pokud učitelé opravdu nedokáží sami učit o přírodě a ekologii, pak máme mnohem vážnější problém než nedostatek dotací pro neziskovky. Pak máme problém se vzděláváním učitelů. Smíme tohle ale říct nahlas?
Raději budeme křičet o „tupých škrtech“ a „zelené krvi“. Je to emotivnější než přiznání, že možná, jen možná, by školy měly zvládnout učit ekologii bez armády externích lektorů.
Zda se něco změnilo po škrtech tohoto zdroje, budeme moci posoudit sami: zda děti přestanou třídit odpad, sázet stromy a učit se o fotosyntéze. A tu jen tak mimochodem, za méně zásadní znalost označili čeští metodici, kdy rovnou chtějí po osmácích a devátácích provést agrární reformu (ztv. kompetenční učení).
Ne, najde se jiný důvod, proč bude potřeba zvýšit podobné dotace. Například proto, že globální oteplování zrychluje, a proto potřebujeme více koordinátorů osvětových programů.Logika je neprůstřelná. Stejně jako dotační žádosti.
Některé případy z praxe ve školách máte uvedeny dole v článcích. Je to sice humorné, ale ono to až zas tak k smíchu není.
