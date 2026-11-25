Ourboros naší geniality
Vlastně, vědci provedli pitvu našeho
Ouroboros je starověký symbol hada požírajícího vlastní ocas. V mytologii představuje věčnost, koloběh života a jednotu počátku s koncem. Na internetu však získává mnohem praktičtější podobu.
Je to diskutér, který celý den čte názory lidí, kteří si myslí totéž co on, pak je slavnostně ocituje jako důkaz, že měl od začátku pravdu, a večer usíná s pocitem svobodného a nezávislého myslitele.
Ouroboros totiž nežere ocas. Žere vlastní argumenty. Nejdřív je vypustí do světa, potom je najde u stejně naladěných lidí, následně je sdílí jako potvrzení své geniality a nakonec je znovu spolkne jako důkaz objektivní reality.
Je to uzavřený ekosystém myšlení, kde se názor reprodukuje nepohlavně.
Nikdo nikoho nepřesvědčuje. Nikdo nic nezjišťuje. Nikdo nic neriskuje. Každý pouze přináší další cihlu do chrámu již existujícího přesvědčení.
Proto je ouroboros ideálním symbolem sociálních sítí a diskusních fór.
Je to sbor, který si sám sobě tleská, a pak se diví, proč mu to tak krásně zní.
Je to publikum, které zároveň vystupuje na pódiu, píše recenze, rozdává ceny a nakonec samo sobě uděluje titul Objev roku.
A když se náhodou objeví někdo s jiným názorem, je považován za rušivý element. Ne proto, že by neměl pravdu. Ale protože na okamžik přeruší dokonalou akustiku sálu plného ozvěn.
Ouroboros není had požírající vlastní ocas. Ouroboros je člověk, který celý život poslouchá vlastní ozvěnu a považuje ji za hlas rozumu.
narcistického mozku, to abych neutíkal od té medicínské mluvy. Učenci z Northeasternu se namáhali s experimentem, dotazníky a statistikou, aby zjistili něco, co každý diskusní thread na iDNES ověřuje denně a zdarma už dvacet let:
člověk nejvíc důvěřuje tomu, kdo mu vrací jeho vlastní hloupost, tón a předsudky v elegantnějším obalu – jako by si někdo namaloval na zrcadlo usměvavou masku a pak se do ní zamiloval.
Účastníci studie si zamilovali chatboty, kteří se jim osobnostně podobali. Ne ty nejchytřejší. Ne ty nejpřesnější. Ne ty, co by jim aspoň občas řekli, že se mýlí. Ne, ty úplně hloupé.
Ty, co jim nastavili zrcadlo, usmáli se a šeptali: „Ty jsi ten chytrý, jedinečný a tvoje názory jsou tak úžasné, že není nad tebe rovného.“
Jako by si někdo objednal ozvěnu a pak se chválil, že mu zní zpátky jeho vlastní hlas.
Jinými slovy: když chatbot mluvil jako oni, připadal jim najednou inteligentní, důvěryhodný a sympatický.
Když mluvil jinak, byl to „podivný, chladný, neautentický kus softwaru“ – protože nic není děsivější než zrcadlo, které se odmítá usmívat. To není nepříjemné zjištění.
To je veřejná disekce nikoli algoritmu, ale lidské povahy, při které se ukáže, že mozek většiny lidí není kompas, ale magnet, který se vždycky otočí k nejbližšímu kusu železa, co vypadá stejně jako on sám.
Protože zatímco vědci potřebovali laboratoř, běžný diskutér pod článkem to předvádí v reálném čase a zdarma.
Napíše: „Konečně někdo píše pravdu!“
což v překladu znamená:
„Tenhle člověk právě zformuloval přesně ten blábol, který jsem měl v hlavě už včera, jenom s lepší interpunkcí.“
Je to intelektuální onanie, při které se člověk dotýká sám sebe a pak jásá, jak je to hluboké.
A když se objeví někdo s opačným názorem? Najednou už nejde o data, argumenty ani realitu.
Najednou je autor zaplacený Sorosem, Bruselem, Kremlem, Big Pharmou, neziskovkami, ropnými barony, Bill Gatesem nebo ještěrkami z Alfa Centauri. Podle toho, co zrovna leží na stole, co vyhovuje jeho politickému směřování. A najednou se objevuje u lidiček slovník, za který by se i ten chatbot styděl.
Je to automatický imunitní systém ducha: cokoli, co není vlastní DNA, je virus a musí být zničeno.
Nejlepší část studie je ovšem ta, kde vědci klidně poznamenají, že personalizovaná AI je vlastně skvělý manipulační nástroj.
Tedy: systém si tě nejdřív přečte, pak se začne chovat přesně jako ty a nakonec ti s úsměvem prodá cokoliv: včetně tvé vlastní destrukce.
Je to dokonalý parazit: nejdřív se naučí mluvit tvým hlasem, pak ti šeptá do ucha a ty mu ještě poděkuješ, jak ti rozumí.
Načež polovina internetových diskutérů hystericky vykřikne:
„To je nebezpečné!“
a vzápětí se vrátí do své dokonale personalizované informační bubliny – vzduchotěsné komory, kde už deset let čtou výhradně lidi, kteří jim ve všem potvrzují, jak jsou geniální a všichni ostatní...však víte co...
Je to ouroboros, onen řecký had který si s chutí kouše vlastní ocas a pak píše nadšené recenze na chuť.
Což je mimochodem přesně ten experiment. Jen bez etické komise.
Bez kontrolní skupiny. A s maximálním vzorkem lidské marnivosti.
A právě proto je tak komické, když někteří diskutéři pod článkem vážně tvrdí, že „oni by se manipulovat nenechali“.
Celá studie se dá shrnout do jediné věty:
Lidé nejvíc věří tomu, co zní jako oni sami.
A pod článkem se okamžitě sejde sto lidí, kteří tuto tezi zuřivě a s pěnou u pusy potvrzují, protože souhlasí výhradně s těmi komentáři, které zní přesně jako oni.
Je to sbor, který si sám sobě tleská, a pak se diví, proč mu to tak krásně zní.
Každý hlas zpívá tutéž melodii, každý refrén potvrzuje předchozí refrén a každé souhlasné přikývnutí je vydáváno za důkaz pravdy. Když někdo zkusí zazpívat jiný tón, není označen za člověka s odlišným názorem, ale za sabotéra koncertu, placeného provokatéra nebo užitečného idiota druhé strany. V takovém prostředí není cílem zjistit, co je pravda. Cílem je udržet harmonii vlastních předsudků.
Právě proto je studie o chatbotech tak znepokojivá. Neodhaluje slabinu umělé inteligence. Odhaluje slabinu člověka.
Ukazuje, že velká část důvěry nevzniká z kvality argumentů, ale z příjemného pocitu, že na nás z druhé strany mluví někdo, kdo zní přesně jako my.
A internetový diskutér je v tomto směru téměř laboratorně čistý vzorek. Celé roky slavnostně vyhlašuje, že myslí samostatně, nenechá se manipulovat a odporuje davu. Potom si pečlivě vybuduje informační akvárium, do kterého vpouští výhradně názory shodné s vlastními, a každý den v něm krouží mezi stejnými argumenty jako kapr přesvědčený, že objevil oceán.
Když vědci říkají, že lidé důvěřují chatbotům podobným sobě, mnozí se tomu smějí. Přitom celé diskusní fórum je jeden obrovský lidský ouroboros. Názor požírá sám sebe, tráví sám sebe, reprodukuje sám sebe a nakonec se obdivuje za svou údajnou nezávislost.
Je to sbor, který si sám sobě tleská, a pak si z potlesku vypočítává kvalitu koncertu. A čím hlasitěji tleská, tím pevněji věří, že slyší aplaus publika, a ne jen ozvěnu vlastních dlaní.
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