Osvícení z LinkedInu: Proč jsme podle algoritmů všichni jen rozbité kalkulačky
Žijeme v osvícené době. Nemusíte studovat deset let neurovědu, hltat stohy knih od Junga, Freuda, behaviorálních ekonomů nebo evolučních biologů, abyste porozuměli lidské duši. Stačí vám víkendový rychlokurz datové analytiky, otevřený Excel a dostatečně neochvějné sebevědomí na síti LinkedIn. Právě tam se totiž zrodila nová vědecká pravda: Lidské chování je úplně přesně spočitatelné, žádné paradoxy neexistují a kdo to nevidí, je zkrátka jen slepý, protože to napsal jeden komentátor v diskuzi na LinkedIn.
Je to fascinující představa. Skoro člověku vžene slzy do očí ta mechanická čistota světa, kde se lidské osudy, lásky, dramata a ranní existenční krize dají vyjádřit elegantní rovnicí. Bude alespoň kvadratická? Nevím. Pojďme se na tento intelektuální klenot podívat zblízka, s úsměvem a skalpelem v ruce.
Past velkých čísel aneb Když se stádo plete s pastýřem
Základní stavební kámen tohoto myšlenkového optimismu spočívá v tlusté logické chybě, kterou by vám omlátil o hlavu i učitel matematiky na základní škole. Dotyčný vizionář totiž fatálně zaměnil makro-statistiku davu s mikro-realitou jedince.
Ano, lidstvo jako masa je vcelku předvídatelná nuda. Když vezmete vzorek sto tisíc obyvatel, můžete s úchvatnou přesností spočítat, kolik procent z nich v pátek večer otevře lahev vína, kolik jich klikne na slevový baner a kolik jich podlehne iluzi, že nutně potřebuje nový smartphone. Velká data fungují. Dav se chová podle zákonitostí, které lze popsat křivkami, protože individuální anomálie se v té obrovské mase navzájem vyruší.
Jenže jedinec není statistický průměr.
Zkuste do té dokonalé rovnice dosadit konkrétního člověka. Zkuste spočítat pana Josefa z Uhříněvsi v úterý v osm ráno. Podle všech dosavadních dat by si měl Josef koupit černé espresso a jít poslušně do práce. Jenže Josef se zrovna blbě vyspal, v rádiu hráli písničku z jeho mládí, dostal iracionální záchvat nostalgie a místo do korporátu odjel na ryby, přičemž si cestou koupil jahodový koktejl, který od dětství nesnáší; jen aby sám sobě dokázal, že je ještě naživu.
Kde byla v tu chvíli vaše rovnice? Zhroutila se, protože narazila na svobodnou vůli, biologický šum a momentální hladinu glukózy v mozku. Tvrdit, že jednotlivec je „přesně spočitatelný“, znamená tvrdit, že umíte předpovědět dráhu jednoho konkrétního listu padajícího ze stromu ve vichřici, protože znáte průměrnou rychlost větru v daném okrese.
Svět bez paradoxů? Nuda pro roboty, realita pro lidi
Druhým pilířem této linkedinové moudrosti je tvrzení, že v lidském chování nejsou žádné paradoxy. To už není jen omyl, to je vyloženě projev absolutní ztráty kontaktu s lidským druhem. Pravděpodobně důsledek příliš dlouhého pobytu v klimatizované kanceláři bez oken.
Celá lidská existence je totiž jeden velký, chodící, dýchající paradox. Kdybychom byli spočitatelní a logičtí:
- Nikdo by nikdy nekouřil, protože rovnice zdraví mluví jasně.
- Nikdo by si nevzal nevýhodnou půjčku na vánoční dárky.
- Pojem „prokrastinace“ by neexistoval, protože racionální kalkul velí pracovat teď, abychom měli klid potom.
- A seznamovací aplikace by propojovaly lidi podle kompatibility zájmů, a ne podle toho, jak moc destruktivní chemii k sobě dva jedinci cítí.
Člověk běžně chce dvě naprosto protichůdné věci zároveň. Chce absolutní bezpečí a jistotu, ale zároveň touží po divokém dobrodružství. Chce zhubnout, ale chce ten slaďoučký větrník. Chce pravdu, ale běda, jak mu ji někdo řekne do očí. Naše rozhodování není čistý software běžící na procesoru Intel; je to neustálé bojiště mezi evolučně starým limbickým systémem (který chce přežít, jíst a utíkat) a neokortexem (který se snaží předstírat, že vyplňuje tabulku v Excelu).
Osvícení mezi řádky kódu
Říkat, že ty vztahy jsou pro většinu lidí jen „neviditelné“, je projev roztomilé pedagogické nadřazenosti. Je to takové to digitální „Já vím něco, co vy nevíte, vy prostí smrtelníci s humanitním vzděláním.“ Já mám tedy přírodovědné, abych nezapomněl.
Pravdou však zůstává, že největší krása lidstva spočívá právě v té nespočitatelné chybě mezi řádky kódu. V tom, že lidé dokážou překvapit sami sebe, udělat věc z čirého trucu, obětovat se pro nelogickou myšlenku nebo se zamilovat do někoho, kdo v žádné tabulce parametrů nedává smysl.
Můžeme pana vizionáře z LinkedInu nechat v jeho sladké iluzi, že celý svět je jen jedna velká, perfektně seřízená robotická linka. My ostatní, kteří občas vyjdeme mezi skutečné lidi (nebo nedejbože žijeme v manželství), budeme dál s úsměvem sledovat ten nádherný, nepředvídatelný chaos. Protože svět, kde by lidské chování bylo stoprocentně spočitatelné, by byl sice rájem pro auditory, ale nehoráznou nudou pro kohokoliv jiného.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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