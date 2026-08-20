Oregonský psychedelický supermarket
... který má blíž k instruktorovi hot jógy než k psychiatrovi, je buď naivní utopie, nebo geniální marketingový tah. V americkém Oregonu se rozhodli pro to druhé. Pod vzletným, altruistickým heslem „demokratizace duševního zdraví“ stvořili model, kde se z mocných psychedelik stal další produkt moderního wellness průmyslu – něco mezi drahou výběrovou kávou, víkendovým pobytem v solné jeskyni a předplatným na meditační aplikaci, kde si po skončení sezení nezapomeňte zakliknout hvězdičky v recenzi.
Problém je bohužel jen v tom, že lidská mysl není předplatné Netflixu. A psilocybin není mátový čaj na lepší trávení.
Byznys plán pro moderní šmejdy: Když psilocybin prodáváte jako hrnce na předváděčce
Když se podíváte na podstatu toho, co oregonský model ve skutečnosti přináší, zjistíte, že to nemá s pomocí lidem nic společného.
Toto není inovace. Toto je naprostý byznys, který by s otevřenou tlamou tleskal všem těm legendárním šmejdům s hrnci, co babičkám na zájezdech prodávaly předražené deky, a moderním internetovým mesiášům prodávajícím „kvantové probuzení“ na Instagramu.
Vzali hlubokou, posvátnou a klinicky nesmírně citlivou substanci, obalili ji do korporátního ESG hantýrky, osekali veškerou odbornou zodpovědnost na minimum a vytvořili franšízu na loupání lidského ega. Kdo má zaplaceno, ten dostane licenci. Kdo má licenci, ten může otevřít „wellness centrum“. Že vám po dvaceti minutách rychlokurzu lidská psychika a traumatologie říkají asi tolik co kvantová fyzika? Koho to zajímá, dokud cinkají zlaťáky.
Certifikovaný lajk, webový formulář a iluze bezpečí
Celá nablýskaná fasáda oregonského modelu se zhroutí jako domeček z karet hned v okamžiku, kdy se podíváte pod kapotu toho, co tento systém vlastně vyžaduje a nabízí. Zapomeňte na hloubkovou diagnózu. Zapomeňte na klinickou historii, psychiatrické posouzení, mapování skrytých traumat, rodinnou anamnézu psychóz nebo disociativních poruch.
V oregonském systému funguje proces, který s medicínou a terapií nemá společného vůbec nic:
Absence medicíny a odbornosti: Kdo by potřeboval léta studia medicíny a specializaci v psychiatrii, když můžete mít oficiální státní licenci z rychlokurzu?
Sebehodnocení jako „objektivní věda“: Subjektivní pocit klienta bezprostředně po odeznění účinků látky je prohlášen za neprůstřelnou metriku úspěchu. Pocit jako medicína ...paráda...
Webový formulář jako vrchol péče: Po skončení „session“ stačí vyplnit pár kolonek do online dotazníku a systém má splněno, odškrtnuto a statisticky vyřešeno.
Když se podíváte na tvrdá data z tohoto masového experimentu, mrazí vás v zádech. Desítky tisíc lidí prošly systémem, který se sice v marketingových brožurách chlubí „bezpečností srovnatelnou s klinickými podmínkami“, ale už tak nějak pozapomíná dodat zásadní detail: klienti byli předem pečlivě vybraní jako mnohem zdravější populace, než jakou kdy uvidíte v reálných klinických studiích. Přesto i v této předvybrané skupině lidé končili se závažnými behaviorálními reakcemi vyžadujícími akutní lékařskou péči a s otevřenými, neléčenými psychickými traumaty.
Že se v celkových číslech jedná jen o „zanedbatelný zlomek“? Zeptejte se někoho, u koho v důsledku nekontrolované seance nastala psychotická dekompenzace, hluboká retraumatizace nebo disociativní kolaps. Zjistíte, že „facilitátor“ s certifikátem v kapse je v té chvíli platný asi tak jako vyhaslý táborák v polární bouři.
Korthuisova mantra a zneuctění vnitřní práce
„Just because something isn’t a medical model doesn’t mean you can’t have mental health benefits.“
Tato věta představuje ideologické jádro celého oregonského omylu. Zní sice moderně, liberálně a pokrokově, ale ve své podstatě jde o nebezpečný klam. Je to rétorický trik, který trivializuje psychedelika na úroveň spotřebního zboží. Komercionalizují se změněné stavy vědomí a hluboká, bolestivá psychická práce se zaměňuje za bezstarostnou „session“. Podobné fráze vidíme u všech lektvarů, mastiček, zázračných vložek...
Psychedelika nejsou sauna
Nejsou to relaxační techniky z katalogu cestovní kanceláře pro vyhořelé manažery. Jsou to látky, které brutální silou odsouvají obranné mechanismy ega stranou a vystavují člověka jeho nejhlubším traumatům, stínům, potlačeným strachům a podvědomým démonům. Zacházet s nimi bez medicínského a psychoterapeutického rámce je jako dát amatérům do ruky chirurgický skalpel s tím, že si operaci mozku vyzkoušejí podle edukačního videa na internetu. Může to vyjít a taky vám to může navždy rozvrtat hlavu.
Dr. Milan Hausner a svatyně kontrolovaného klinického prostředí
Když se podíváme do historie a doopravdy pochopíme, co práce s hlubokými stavy vědomí obnáší, musíme se podívat tam, kde se psaly základy moderní psychedelické vědy. Československo mělo v oblasti výzkumu a terapeutického nasazení psychedelik (konkrétně LSD) naprosto špičkové, světově uznávané výsledky a nekompromisní standardy.
Otec české psychedelické školy, dr. Milan Hausner, (můj otec) prováděl stovky a tisíce sezení, ale po celou dobu bez výjimek trval na tom, co oregonský model tak okázale a nebezpečně ignoruje: na absolutní medicínské, psychiatrické profesionalizaci a na přísně kontrolovaném, sterilním a bezpečném klinickém prostředí. Hausner velmi dobře věděl, proč klade takový důraz na pevné zdi kliniky, na přítomnost vyškoleného lékařského personálu a na hlubokou předchozí diagnostiku. Věděl, že psychedelika nejsou hračka pro volný čas. V kontrolovaném klinickém prostředí, kde má pacient zajištěné absolutní bezpečí, odborný dohled a kde se s každým stínem pracuje metodicky a terapeuticky, se rodí skutečné uzdravení.
Co ale nabízí Oregon? Místo klinického zázemí tu máte designové wellness místnosti, kde „facilitátor“ sice působí mile, ale v okamžiku, kdy pacient vlivem psilocybinu propadne do hluboké psychotické krize nebo akutní disociativní paniky, nemá v ruce nic jiného než telefon na záchranku a modlitbu. Oregon jde přesně opačným směrem než Hausner: vyměnil lékařskou péči za komerční pseudorelaxaci a záchrannou síť kliniky nahradil administrativním dotazníkem.
Seznam systémových selhání Co všechno Oregon háže přes palubu?
Oregonský model funguje jako systematická gilotina na veškeré bezpečnostní standardy, které lidstvo za desítky let výzkumu psychedelik vybudovalo. V praxi se jedná o obcházení těchto klíčových pilířů:
- Medicína: Lékařský dohled je zbytečný luxus, hlavní je mít zaplaceno.
- Psychoterapie: Žádná hluboká příprava předem, žádná smysluplná klinická integrace potom.
- Diagnostika: Proč zjišťovat, zda má člověku sklon k schizofrenii nebo latentním psychózám, když to přece „vypadá jako skvělý byznys“?
- Klinická odpovědnost: Když se něco pokazí, klient podepíše formulář a jde se domů.
- Kontrolované prostředí: Klinické zázemí nahrazeno anonymním komerčním pokojem s vonnými tyčinkami.
- Odborné standardy: Vzdělání nahrazeno certifikátem z rychlokurzu pro každého, kdo složí poplatek.
Psilocybin je psychoaktivní látka z lysohlávek, která v mozku dočasně rozpojuje rigidní vzorce, posiluje neobvyklé propojení neuronových sítí a může vyvolat intenzivní změny v prožívání, emocích a vnímání sebe sama.
Co psilocybin dělá v mozku
Subjektivní účinky
Terapeutický potenciál (vědecky, ne wellnessově)
Výzkumy ukazují přínos u:
Klíčové je ale bezpečné prostředí, příprava, integrace a odborné vedení. Bez toho se terapeutický potenciál mění v komerční atrakci.
Rizika
A přitom všem se pracuje s látkou, která má doslova moc člověka vnitřně otevřít – nebo ho v jeho křehkosti zcela zničit.
Pandořina skříňka aneb Kde to celé skončí?
Tento oregonský experiment má ale ještě jeden, mnohem temnější rozměr, který přesahuje hranice jednoho amerického státu. Odsud k úplné, nespoutané a neregulované distribuci volných drog je už jen malý, symbolický krok.
Jakmile jednou politicky a společensky připustíte, že psychedelika mohou legálně cirkulovat zcela mimo medicínský a klinický systém pod hlavičkou „wellness“, veškeré další argumenty pro opatrnost a regulaci ztrácejí jakoukoliv váhu. Logika „proč to vůbec jakkoliv kontrolovat, když to každý může dělat s facilitátorem na rohu“ se stává nevyhnutelnou pastí.
- Oregon nevytváří bezpečný precedent pro moderní svět.
- Oregon otevírá Pandořinu skříňku, kde se pod pláštíkem falešné svobody a inovace buduje průmysl, který dřív nebo později narazí na zeď vlastního chaosu.
- Psychedelika nutně potřebují odborníky. Potřebují jasný klinický rámec. Potřebují poctivou integraci a skutečnou, nestíhatelnou odpovědnost.
- Oregon nabízí pravý opak a ještě u toho tleská sám sobě. Toto není inovace. Toto je gigantický systémový omyl, který se převlékl za svobodu.
Myslíte si, že by takový „wellness“ přístup bez lékařského zázemí a přísného klinického filtru v Česku, s naší silnou tradicí psychiatrické péče a odkazem dr. Hausnera, narazil na tvrdší odpor odborné veřejnosti, nebo by i u nás našel své politické i laické zastánce?
Milan Hausner
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