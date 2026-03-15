Operační bezpečnost pro naprosté negramoty
Pár poznámek pro nedůvěřivce,
Agent negramot a jeho cloudová mise
rodiče, kolegy, vedení, ale i nevěrného manžela či manželku (třeba)
V posledních letech se cloudové služby staly běžnou součástí škol, firem i domácností. Přesto kolem nich panuje řada mýtů — od přehnané důvěry až po úplné odmítání. Realita je mnohem jednodušší: Cloud je jen počítač někoho jiného, který zpracovává vaše data.
A z toho plynou tři základní pravidla:
1. Cokoliv odešlete do cloudu, opouští váš telefon nebo počítač
Ať už jde o:
- překladač
- hlasový asistent
- školní platformu
- AI chatbot
- cloudové úložiště
…vždy platí: data se přenesou na servery poskytovatele.
To není chyba. To je princip služby.
2. Poskytovatel může být povinen data vydat
Firmy jako Google, Microsoft, Apple nebo Meta podléhají zákonům země, kde sídlí. Pokud soud nařídí vydání dat, poskytovatel je musí poskytnout.
To není konspirace. To je standardní právní rámec.
3. Cloud je bezpečný jen tehdy, když víte, co do něj posíláte
Cloud není nebezpečný sám o sobě. Nebezpečné je nevědomé používání.
Typické chyby:
- posílání citlivých údajů do překladačů
- používání cloudových služeb bez vědomí rodičů
- zakládání účtů dětem bez vysvětlení
- sdílení dat s AI bez kontroly nastavení
A přesně to se stalo v případu ruského agenta, který použil Google Překladač k překladu tajné komunikace. Technologie fungovala správně. Selhal člověk.
Co si z toho má odnést běžný uživatel
- Cloud je užitečný, ale není anonymní.
- Poskytovatelé nejsou „špioni“, ale mají zákonné povinnosti.
- Každý z nás by měl vědět, kam data putují.
- Aplikace, které vypadají jako „jen nástroj“, mohou být ve skutečnosti datová brána.
To není strašení. To je realita digitálního světa.
Milan Hausner
Když FARA fárá po... česku
Parádní cirkus pod šapito s nápisem Česká politika začal právě prodávat vstupenky na představení s pracovním názvem: My jen chceme vědět, kdo nám sem cpe ty prachy...
Milan Hausner
Veřejný zájem podle dvou kuchařů a kuchařinek
Veřejný zájem je zvláštní pokrm. Vaří se podle dvou kuchařek, které se navzájem nečtou, ale obě tvrdí, že mají originální recept, i když obě nakonec vytvoří cosi jako lektvar, který by nechutnal ani Jeníčkovi s Mařenkou.
Milan Hausner
Přímá souvislost politiky a kvality potravin? Musím připustit, že fakt ano...
S velkým nadšením a ještě větším apetitem jsem se ponořil do studia materiálů, které zkoumají onu pověstnou „přímou linku“ mezi děním na politické scéně a obsahem našeho talíře.
Milan Hausner
Jedno zduření a moderní medicína v přístrojových troskách II.
Pročítám si ty skvělé předpovědi medicínské budoucnosti, o tom, že vlastně díky té plastové megeře nebudeme doktory už vlastně potřebovat... Před časem jsem napsal svou malou zkušenost s moderní medicínou a praktikem na penzi..
Milan Hausner
Pustí vás robot Honzík v tramvaji sednout?
Ta otázka zní prapodivně, ale není nereálná. Dnešní šprťouchlata vznikla na základě zprávy o ročním soužití jedné historičky a robota či robotky. A věřte, že to fakt nebyla žádná idylka...
|Další články autora
OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....
U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit
U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...
Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry
Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také...
Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba
Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a...
OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně
Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské...
Dívce se udělalo nevolno a na Matějské vypadla z atrakce, má poraněnou hlavu
Z atrakce na Matějské pouti vypadla v sobotu večer dívka v dospívajícím věku. Podle informací...
V Českých Budějovicích začne příprava na rekonstrukci mostu Kosmonautů
V Českých Budějovicích začne po víkendu příprava na rekonstrukci mostu Kosmonautů, který je...
Ve Zlíně se poprvé uskuteční festival Noc práva, nabídne exkurze i přednášky
Ve Zlíně bude ve středu 18. března poprvé festival Noc práva. Nabídne exkurze a simulovaná soudní...
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.