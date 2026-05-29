Operace „Jak se máš a kolik berou naši?“ v režii pyšné princezny
Když princezna Krasomila zpívala své slavné „Já jsem já“, rozhodně nemyslela na GDPR a masivní sběr dat. V naší verzi však ano.
Česká školní inspekce (ČŠI) vysvětluje.
Ze zákona je dána kontrola, jestli děcka umí trojčlenku a zda učitelé neusínají u tabule. Vy se ale rozhodnete, že mnohem důležitější pro „kontext vzdělávání“ je vědět, jestli má Pepík vlastní pokojíček a jestli z té matematiky nemá deprese. A jak moc k tomu holotropně dýchá.
Právní elasticita aneb Zákon jako guma
- ČŠI tvrdí: Máme § 174 školského zákona! Jsme inspekce, hodnotíme efektivitu, tak musíme vědět všechno. I to, co rodiče doma snídají.
- Školy kontrují: Zpátečku, přátelé. Obecné zadání „hodnotit školství“ neznamená, že můžete u dětí provádět psychoanalýzu a mapovat majetkové poměry rodičů. Zásada minimalizace dat podle GDPR sice není tak sexy jako dotazníky OECD, ale pořád platí. Sběr dat o duševním zdraví je navíc „zvláštní kategorie“ (čl. 9 GDPR); to už je právní minové pole, kam se bez sakra dobrého důvodu (a bez DPIA) neleze. Kdo by se ale tak hnusnou zkratkou vůbec zabýval? A ještě se navíc ptal, zda s tím ti dole souhlasí? Nepatřičné.
Škola jako fackovací panák (Správce bez práv)
- Problém: ČŠI se chovala jako host, který si bez dovolení půjčil klíčky od auta, naboural ho a účet nechal majiteli. Školy jsou totiž správci osobních údajů svých žáků. Když naštvaný rodič pošle stížnost, nepůjde za ústředním inspektorem, ale sežere ředitelku školy.
- Informační ticho: Schválení plánu od ministerstva z roku 2025 sice v tabulce vypadá hezky, ale školám nikdo neukázal to nejdůležitější analýzu rizik (DPIA). „Věřte nám, jsme z inspekce,“ je panečku relevantní argument, který by obstál možná ve středověku. Znáte ty obrázky z Pyšné princezny, ne?
Pseudonymizace: Teď tě vidím, teď ne
- Kouzlo s daty: ČŠI tvrdí, že systém InspIS SET je jako anonymní maškarní ples. Všechno je pod ID čísly. Jenže zároveň přiznává, že u testů se ta jména pak zase zpátky dopárují, aby byla „zpětná vazba“. Udělat u dotazníků o duševním stavu ze stejného počítače skutečnou zeď, přes kterou nikdo neuvidí, je technologický oříšek. A to raději už nechci ukazovat na novější trailer: See you, see me (2013).
- Maloměstský paradox: Na škole, kde jsou ve třídě čtyři žáci, je agregace do indexů k smíchu. Pokud index pohody u jednoho žáka klesne na nulu, učitel i bez superpočítače ví, která bije. (Fakt ovšem je, že to ví stejně, a ani ty dotazníky nepotřebuje. Riziko reidentifikace tu svítí jasněji než neon v noci.
Dobrovolnost ve stylu „Kmotra“
- ČŠI se hájí: Vždyť ty otázky šly přeskočit! Nikdo je nenutil!
- Realita: Když dvanáctiletému dítěti předložíte oficiální celonárodní test, u kterého dozoruje učitel, psychologický tlak udělá své. Dokud na obrazovce nesvítí obří nápis „Kliknutím na toto tlačítko posíláte inspekci do háje a nemá to žádný vliv na vaše známky“, mluvit o svobodném a informovaném přeskočení je čistá byrokratická utopie. A kdyby to snad nechtěli rodiče, tak tomu je lepší předejít... mlčením a mlžením.
Velký páteční výmaz (26. května 2026)
- Deus ex machina: Ministr školství 25. května zatáhl za záchrannou brzdu a šetření stopnul. ČŠI hrdě hlásí: „Smazáno! Hned druhý den! Čisto!“
- Školy jako nevěřící Tomáši: V IT světě se věří logům, ne slibům. Školy teď zcela logicky požadují auditní protokoly. Opravdu se to smazalo? I ze záloh? I ze serverů externího hostingu, nebo to tam někde hnije v koši a čeká na další export?
Shrnutí
ČŠI se pokusila importovat moderní západní trendy sociologického zkoumání (OECD style), ale zapomněla, že jede na evropském podvozku jménem GDPR. Výsledkem je procesní blamáž, kdy snaha o „spravedlivější prezentaci výsledků“ ztroskotala na tom, že instituce hlídající pravidla sama jedno z největších pravidel podcenila.
Data jsou možná sice pryč, ale ta pachuť a hromada žádostí o informace, která možná brzo přijde, tu s námi ještě nějaký pátek zůstanou.
Noteboook LLM na základě vlastního promptu
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.