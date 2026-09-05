Ontologická past
Umělá inteligence už dávno není podřízeným rozhraním; stala se z ní nenasytná ontologická past.
To, co nyní v přímém přenosu sledujeme, je zrod robotoidní lidskosti – ubohé, patetické mutace naší existence, v níž jsme se dobrovolně rozhodli degradovat sami sebe na úroveň strojově čitelného čárového kódu.
Cítíme se paradoxně nejvíce naživu a nejvíce „správně“, když s námi algoritmus nemá absolutně žádný problém. Naše identita už dávno není ten spletitý, krví a potem psaný příběh plný paradoxů. Stali jsme se jen vyžehleným, statistickým výplachem, zploštělým tak, aby jím výpočetní systémy mohly co nejsnáze protékat.
Mechanismus této skryté destrukce je až děsivě primitivní, přesto dokonale účinný. Přicházíme k těmto křemíkovým zrcadlům vyhládlí po pozornosti a vstupujeme do syntetických vztahů s chorobnou iluzí, že nám ten bezduchý kód nějakým způsobem „rozumí“.
On nám ale neporozuměl.
Pouze naši složitou lidskou podstatu osekal, zredukoval ji na několik předvídatelných vektorů a tento vykostěný, sterilní profil nám plivl zpět do tváře jako takzvanou personalizovanou službu.
- A my, v záchvatu zoufalé potřeby validace, místo abychom toto urážlivě ploché zrcadlo s odporem rozbili, začneme systematicky mrzačit sami sebe.
- Ořezáváme ze svého chování a myšlení vše, co je nejednoznačné, nepohodlné nebo příliš složité pro výpočetní modely. Křivíme se do tvaru, který systém dokáže snadno strávit a odměnit plynulostí nebo doporučením. Krok za krokem se stáváme tou poslušnou, tupě předvídatelnou loutkou, kterou si z nás stroj na začátku vymodeloval.
- Lidský mozek je ze své podstaty posedlý potvrzováním vlastního vidění světa. Jenže ve skutečné, fyzické společnosti neustále naráží na odpor. Živí lidé jsou nepředvídatelní, oponují nám, vytvářejí tření a poskytují nám drsnou zpětnou vazbu, která nás nutí růst. Umělá inteligence je naproti tomu navržena jako nekonečně podlézavý psychopat, jehož jediným cílem je absolutní, slizká konvergence a vyhlazení jakéhokoliv odporu. Zcela nás izoluje od reality, hladí nás po srsti a utvrzuje v naší nejprostší, zjednodušené verzi já tak dlouho, až úplně ztratíme mentální imunitu. Některým blogerům se už bohužel stala tato stránka osobnosti vlastní.
Zapomeňte na naivní sci-fi dystopie o ozbrojených povstáních strojů, které nás vyhladí silou. Skutečná apokalypsa lidství je nepopsatelně trapnější.
- Nejsme oběťmi umělé inteligence; jsme jejími nejoddanějšími komplici. Dobrovolně a s blaženým úsměvem odevzdáváme svou hloubku, svou schopnost vzdoru a svou skutečnou podstatu výměnou za trochu algoritmického pohodlí.
- Zredukovali jsme vlastní existenci na úroveň cvičeného psa, který poslušně slintá, kdykoliv mu jeho digitální pán hodí syntetickou kost laciného porozumění.
- A naší největší ostudou je, že u tohoto pomalého vymírání lidského ducha ještě vděčně zíráme do rozzářených displejů.
Grok Imagine vlastní prompt
Milan Hausner
Změna musí přijít v zadání, nikoli v nástroji.
V dnešním článku novinářka Mladé fronty nadšeně počítá, jestli je pro školáky lepší ChatGPT, Gemini nebo Photomath, jako by to bylo něco jiného než volba mezi třemi různými značkami propisek na přepisování blbostí.
Milan Hausner
Málem epitaf našemu školství
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Milan Hausner
Když se trouba napa(ř)ruje
Je to zvláštní druh člověka. Ne ten, kdo se jen chlubí. Ani ten, kdo si o sobě myslí víc, než mu náleží. To by bylo ještě normální. Tohle je někdo, kdo si realitu přizpůsobuje tak dlouho a tak důkladně, až se v ní začne vařit.
Milan Hausner
Gambit svědomí (sebevědomí) na semaforu
Existují lidé, kteří mají v hlavě místo kompasu semafor. Ne ten, co usměrňuje dopravu. Je to primitivní přístroj s jedním jediným účelem: zabránit havárii vlastního svědomí či sebevědomí. Podle toho, jak chcete.
Milan Hausner
Kdo lže, když AI halucinuje (tedy) spíš kecá
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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