Online mesiáši a katastrofisté na úplně všechno
Každý den narážím na dalšího spasitele, který sebevědomě prodává manuál na život, marketing, vzdělávání, zdraví nebo mezilidské vztahy. Vstoupili jsme do éry, kdy se guruové, mesiáši a evangelisté množí jako houby po dešti. Občas se mezi nimi objeví i katastrofik s brejličkami, který dští jen hnus a síru...o tom ale později.
Nejde o závist ani cynismus. Jde o to, že tenhle fenomén už není neškodná kuriozita. Stal se tichou epidemií, která nahrazuje odbornost charismatem, terapii afirmacemi a kritické myšlení teplým pocitem, že patříte do „probouzející se“ komunity. Fantazie osobní dokonalosti zaplavila online svět. Rozhodl jsem se to rozebrat ne proto, abych se tomu vysmíval, ale abych pochopil, proč tomu tak snadno podléháme a jestli z toho vůbec vede nějaká cesta ven.
1. Psychopolitika (Byung-Chul Han vs. Foucault)
Zatímco staré mocenské struktury (Foucault) stály na disciplíně a zavírání lidí do továren a škol, dnešní psychopolitika běží na svobodě a sebe‑vykořisťování. Moderní mesiáš neříká: „Musíš víc makat!“ — to byl váš šéf. Říká:
„Probuď svůj potenciál.“ „Probuď potenciál svých dětí.“
Prodává vám iluzi svobody, ale ve skutečnosti vás nutí těžit sami sebe. Vaše deprese není nemoc: je to „nízká vibrace“, kterou musíte vypnout, ideálně zakoupením jeho kurzu. Není to vnější kontrola; je to dobrovolná sebe‑optimalizace, mnohem efektivnější než jakákoli diktatura.
2. Kulturní antropologie: Sekularizovaný šamanismus
V tradičních společnostech měli šamani nebo kněží autoritu díky institucím. V sekulárním, konzumním světě je ten prostor prázdný a online mesiáši se do něj hrnou.
Stoicismus = nové Desatero. Studené sprchy = křest. Retreat na Bali = pouť do Compostely.
Jejich jazyk probuzení, spása, „pravý klíč“ není metaforický. Je to přímá kolonizace náboženského slovníku, která vyplňuje existenciální vakuum po úpadku tradičních institucí.
3. Ekonomický rámec: Pozornost jako primární komodita (rentierský kapitalismus)
Nejde o produkt. Jde o nájem z pozornosti. V průmyslovém věku jste vlastnili továrnu. V digitálním věku vlastníte distribuční kanál: své publikum.
Mesiáš nevydělává tím, že vytváří hodnotu. Vydělává tím, že monopolizuje svůj světonázor. Když vám ukradne tři minuty pozornosti, přetaví je v důvěru. A důvěru lze přetavit dál. Jeho byznys není „edtech“ ani „marketing,“ je to těžba kognitivního nájmu z unavené populace, která už nemá kapacitu rozlišovat odborníky od šarlatánů. A tady klidně se změní v slovník plný pseudosatirických urážek, hnusů a historických odvolávek. Čím hůř, tím lépe. Stoupá čtenost a tím vazba na tento informační kanál.
4. Sociologický rámec: Krize expertních systémů (Giddens / Beck)
Žijeme v tekuté modernitě (Bauman), kde jsou velké narativy stát, církev, univerzita zpochybňovány. Když důvěra v instituce klesne na historické minimum, kdo zaplní prázdné místo?
Charismatický amatér.
Vědci říkají: „Je to složité, záleží na padesáti proměnných.“ Mesiáši říkají: „Stačí vstávat v 5 ráno.“ V chaotickém světě nabízejí iluzi kontroly. A my za tu iluzi rádi platíme, protože věřit jednoduché lži je snazší než žít se složitou pravdou.
5. Kultovní rámec: BITE model Stevena Hassana
Odstřihněte poetiku a uvidíte, že jejich systémy splňují kritéria nereligiózních kultů:
- Behaviorální kontrola: Rituály (sauna, klub 5AM, denní afirmace).
- Informační kontrola: Zákaz „negativity“, striktně „pozitivní“ narativ. Váš sarkasmus je „toxický jed“, zatímco do prostoru smí vstoupit jen čistá, křišťálová voda.
- Myšlenková kontrola: Černobílý svět (buď jsi probuzený, nebo ovce).
- Emoční kontrola: Vaše selhání není chyba kurzu — je to vaše nedostatečná „víra“ v proces. Stud vás dotlačí ke koupi dalšího kurzu (klasická eskalace závazku).
Když tenhle fenomén zasadíte do pěti pilířů, přestane to být vtipná historka o sympatické paní v kostýmku nebo veselém muži se širokým úsměvem. Stane se z toho strukturální selhání pozdního kapitalismu.
Tihle lidé nejsou náhodným vedlejším produktem doby. Jsou přímým důsledkem školství, které neumí učit kritické myšlení, nedostupné psychiatrie, marketingu bez etického kodexu a sociálních sítí navržených tak, aby odměňovaly sebevědomí místo pravdy.
Mesiáši krizi nezpůsobili. Jsou oportunističtí paraziti, kteří se živí jejími ranami. A dokud ty systémové mezery nespravíme, budou se množit rychleji, než je stihneme odhalovat. Už to není meme. Je to diagnóza.
6. Katastrofisté — infantilizovaní proroci zkázy s odporným dětinským slovníkem
V tomhle ekosystému však existuje ještě jeden druh — mutace mesiášského archetypu: katastrofista. Postava, která neslibuje spásu, ale oznamuje konec světa s jazykovou elegancí vzteklého předškoláka.
Jejich slovník je groteskní směs pseudo‑spirituality a hřišťových nadávek, odvolávek a prostého lidského hnusu.
Ne, to není dětinské. Je to zbraněmi vybavený infantilismus: rétorická strategie, která proměňuje komplexní krize v kreslenou apokalypsu vyprávěnou někým, kdo emočně nikdy neodmaturoval z věku dvanácti let.
Jejich funkce v systému:
- nafukují úzkost, aby získali publikum,
- zjednodušují kolaps do těžko stravitelných memů,
- nahrazují analýzu záchvaty vzteku,
- proměňují veřejnou debatu v pískovišťovou bitku.
Katastrofisté nenabízejí řešení. Nabízejí paniku jako životní styl. Monetizují zoufalství stejně jako mesiáši monetizují naději: dvě strany téže mince těžby pozornosti.
Zatímco mesiáši říkají: „Probuď svůj potenciál.“ Katastrofisté řvou: „Jsme v hajzlu, proberte se, idioti!“
Oba manipulují emocemi. Oba obcházejí kritické myšlení. Oba prosperují ve světě, kde vyčerpání nahradilo reflexi.
Milan Hausner
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