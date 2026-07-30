Oni taky...
Relativní objektivita čísel
Někdo naopak vytáhne pravicové násilí a uslyší, že to přece není nic proti islámskému terorismu. A kruh se uzavírá.
Podívejme se nejdřív na reálná čísla, ne na dojmy.
Podle Europolu (TE-SAT) bylo v EU v roce 2025 zaznamenáno 45 teroristických útoků. Z toho 24 džihádistických a 5 pravicových. V roce 2024 to bylo 24 džihádistických proti 1 pravicovému. Džihádistické útoky zároveň zůstávají dlouhodobě nejsmrtelnější, v roce 2025 způsobily pět z šesti smrtelných obětí a desítky zraněných. Zatčení za džihádismus se pohybují ve stovkách (347 v roce 2025), zatímco za pravicový terorismus v desítkách (43).
Delší pohled to jen potvrzuje. Data ACLED od roku 2020 ukazují, že džihádistické útoky v Evropě si vyžádaly zhruba 182 životů, zatímco far-right incidenty cílené na civilisty kolem 24. Poměr obětí je tedy výrazně ve prospěch džihádistické hrozby často v řádu čtyřnásobku až osminásobku podle období a metodiky.
A právě tady nastupuje magická formule „oni taky“.
Tato taktika není nová. V rétorice se jí říká tu quoque (“ty taky“) a znají ji už antičtí sofisté. Moderní anglické názvy vznikly ve 70. letech: whataboutery v Irsku během konfliktu v Severním Irsku (1974) a whataboutism o čtyři roky později v souvislosti se sovětskou propagandou. Když Západ kritizoval gulagy, Moskva odpovídala: „A co rasismus u vás?“ Princip je stále stejný odvést pozornost od konkrétního problému poukazem na problém druhý, ideálně menší nebo jinak závažný.
V současných debátách to funguje takto:
Ukážete na vyšší počet a vyšší smrtnost džihádistických útoků.
Odpověď: „Ale pravicový extremismus taky existuje!“
Ukážete, že je ho statisticky méně a je méně letální.
Odpověď: „Princip je stejný!“ nebo „Vy to bagatelizujete!“
A naopak. Když někdo upozorní na pravicové násilí, okamžitě se ozve: „A co ti islamisté? Ti zabíjejí víc!“
Obě strany tak často používají stejný mechanismus. Rozdíl je jen v tom, kterou stranu zrovna chtějí chránit před nepříjemnými čísly. Čím větší je skutečný rozdíl v datech, tím hlasitější musí být to „oni taky“. Protože když je poměr zhruba 5:1 (nebo i vyšší u obětí), nestačí jen říct, že druhá strana také něco dělá. Musí se to říct důrazně, emocionálně a ideálně s nádechem morálního vítězství.
Problém není v tom, že by některá forma extremismu neexistovala. Existuje. Obě formy, ať už z jakýchkoli motivů jsou jen odporný způsob jak projevit lidskou nesnášenlivost. Stávající společnost nemá žádný recept jak tomuto zlořádu zabránit. Nikdy neměla a nkdy mít nebude.
Problém je v tom, když se z existence menšího problému dělá výmluva, proč se nemá řešit problém větší. Nebo naopak.
Čísla nejsou ideologie. Jsou to jen čísla. A když někdo na ně reaguje automatickým „oni taky… i když pětkrát méně“, obvykle neargumentuje. Jen se snaží, aby se o tom větším problému mluvilo co nejméně.
A to je přesně ta chvíle, kdy by debata měla začít, ne skončit.
Milan Hausner
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