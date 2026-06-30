Odysea od velké fritézy
Leč lidská schránka jest pomíjivá a brzy se přihlásil Hlad – onen věčný motor lidského pachtění.
V dálce, zahalen v oblacích posvátného dýmu z rituálních olejů, čněl k nebesům jediný Chrám Obživy.
Poutník, veden povinností k hladovému potomstvu, opustil bezpečí stínu a vydal se na pouť. Cesta k oltáři však byla zatarasena zástupem stejně nešťastných duší. Byl to zástup mlčenlivých i spílajících, kteří bez hnutí snášeli žár Nejvyššího, jenž jim pálil temena. Čas zde přestal existovat; vteřiny se vlekly jako roztavený sýr. Zástupem otřásaly vzlyky malověrných a hněv těch, jejichž krmě byla doručena jiným mučedníkům.
Poutník však vytrval. Když konečně stanul tváří v tvář Nejvyššímu Sluhovi Fritézy, odevzdal mu polovinu svého celoročního jmění v naději, že získá kýžené artefakty:
- zlatavé hroudy z drcených plodů země (Krokety),
- rudý nektar pochybného původu (Kečup),
- posvátný válec v ohořelé schráně (Párek v rohlíku).
- životodárnou tekutinu lepící se cukrem k stěně mešního poháru (Malinkovka)
Následovala druhá zkouška: zkouška Víry. Poutník musel setrvat v dýmu a čekat, až Element ohně dokoná své dílo.
Když se po věčnosti vrátil ke svému kmeni, nesl papírový tácek jako posvátný grál. A tehdy se stal zázrak lidské psychiky, zvaný Alegorie koupákového triumfu. Poutník, zničen žárem a právě získanou chudobou, pohlédl na prapodivně vonící a přepálený pokrm. V jeho mysli se však díky prožitému utrpení nejednalo o průměrnou zkrmitelnou hmotu. Byla to mana nebeská. Chuť oleje byla chutí vítězství, tvrdost housky byla důkazem jeho vytrvalosti, zatuchlost oleje připomínala ten nejdražší parfém z orientálních tržišť.
Kněží Velké Fritézy tak nalezli klíč k lidské duši: čím větší utrpení poutníkovi způsobíš, tím více bude tvůj smažený zázrak blahořečit.
Milan Hausner
Na přeskáčku
Když se řekne „intelektuální výkon“, většina lidí si představí zpoceného studenta nad hromadou skript nebo úředníka, který s lupou v ruce zkoumá legislativní kličky. Omyl.
Milan Hausner
Syndrom meruňky a vosího hnízda
Pan Hlinka v diskuzi vznesl zajímavé srovnání vysazení meruňky a roje vos. Protože trefil hřebík na hlavičku, přidávám pár glos.
Milan Hausner
Na zubní kaz s AIčkem
To už vážně nejde vymyslet. To je prostě skutečnost. Když se nad tou absurditou zamyslíme víc do hloubky, ten „chytrý“ kartáček je vlastně dokonalým pomníkem současného technologického pozérství.
Milan Hausner
Jak babičku připravit o smysl života a z učitelů udělat korporátní básníky
Konečně to někdo řekl mezi řádky. Ředitelka pražské ZŠ Vodičkova Dagmar Zelená stojí před propastí. Ne, nedívají se na ni z ní podfinancované kabinety ani učitelé na pokraji syndromu vyhoření.
Milan Hausner
Pepa a Sven na cestě k přežití
Proč je moderní prepperství k smíchu i k pláči. Příprava na konec světa bejvala vždycky celkem levná schíza. Stačilo vám pár plechovek fazolí v akčním letáku...
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Kalimera! Otestujte své znalosti o cestování, památkách i letních hitech
Máme pro vás letní kvíz. Slibujeme, že se při něm nezpotíte tak jako venku! Prověří, jak dobře...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...
Internet se baví rekonstrukcí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...
GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost
Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který...
Otravu sedmi lidí oxidem uhelnatým způsobily zplodiny z čerpadla
Špatně odvětrané zplodiny z čerpadla způsobily podle policie pondělní hromadnou otravu oxidem...
Po požáru bytu jsou dva lidé ve vážném stavu, ženu museli resuscitovat
Hasiči dnes ráno zasahovali v Břeclavi u požáru bytu, z bytového domu se evakuovalo dvanáct lidí....
Biolog: Úhyn lesů a odvodnění dělá z krajiny poušť, ubývá zemědělská půda
Ztráta vzrostlých živých lesů, rozšiřování měst, průmyslu a zpevněných ploch bez vysoké zeleně mění...
Schváleno. Pardubice mají nový územní plán, brzy se ale bude měnit
Trvalo šestnáct let, než se v Pardubicích dopracovali ke schválení nového územního plánu města....
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
- Počet článků 610
- Celková karma 8,54
- Průměrná čtenost 194x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.