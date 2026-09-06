Odér pro bloudy
Veřejnost přitom čichá a věří, že se skutečně bojuje o každou korunu.
Uvnitř už jsou strýcové dávno domluvení. Zatímco ministr Plaga marně upozorňuje, že mu v návrhu chybí i peníze na zákonem nařízené výdaje a žádá šest miliard navíc, v zákulisí se už dávno ví, kde se bude škrtat a kde se naopak nic nestane. Zdravotnictví? Babiš veřejně brání investice a přístroje, ale o administrativě je ochoten mluvit. To zní rozumně. A přesně tak to má znít.
Pondělní ranní schůzka s ministry dopravy, zdravotnictví a školství je jen další pečlivě načasované dějství. Všichni se sejdou před jednáním vlády, budou vypadat zaneprázdněně a vážně a média dostanou přesně ten obraz, který se od nich očekává. Žádné překvapení, žádný skutečný konflikt. Jen dobře režírovaná hra.
Celé to je odér pro bloudy a pisálky. Zatímco se venku čichá a spekuluje, uvnitř už je všechno dávno vyřešené. A ti, co ještě věří, že se o něčem rozhoduje, jen dokazují, proč se tahle divadla stále vyplatí hrát. Protože o tom to celé je...
Však ona se tam nějaká úspora (úspoříčka) najde. Někde v těch nejtenčích vrstvách, kde to bolí nejméně ty, kteří o tom rozhodují. Pedagogičtí asistenti, podpůrná opatření, malé školy na venkově: to jsou ideální kandidáti. Stačí je označit za „neefektivní“ nebo „nadstandard“ a veřejnost, unavená z neustálého strašení deficitem, to spolkne. Mezitím se v jiných resortích dál nakupují auta, dál se drží zbytečné pracovní pozice a dál se chrání struktury, které jsou politicky výhodnější než děti s diagnózou.
Hra pokračuje podle osvědčeného scénáře. Nejprve se vypustí několik „neoficiálních“ informací, aby se veřejnost rozdělila. Jedni budou křičet, že školství je posvátné a nic se nesmí škrtat. Druzí budou jásat, že konečně někdo „ukáže pedagogům, kdo je pánem“. Oba tábory přitom jen plní svou roli: odvádějí pozornost od toho, že skutečné velké položky zůstávají nedotčené. Dopravní stavby, které se dají hezky nafotit, zdravotnické investice, které se dají prodat jako „péče o občany“, a různé fondy a agentury, které existují hlavně proto, aby zaměstnávaly ty správné lidi.
A tak se bude dál hrát. Ministři budou vypadat unaveně a zodpovědně. Premiér bude mluvit o „těžkých, ale nutných rozhodnutích“. Opoziční politici se budou pohoršovat, i když sami v minulosti hráli stejnou hru. Novináři budou psát o „dramatu“ a „zápase o každou korunu“. A veřejnost bude zase o něco unavenější, o něco cyničtější a o něco ochotnější věřit, že to tak prostě musí být.
Protože odér pro bloudy funguje. Funguje tak dlouho, dokud se najde dost těch, kteří si myslí, že se opravdu rozhoduje. A dokud se najde dost těch, kteří jsou ochotni čichat a věřit, že tentokrát to bude jiné.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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