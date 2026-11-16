Óda na trápící se termostat: Proč vaše kalkulačka fakt nepláče do polštáře
Stačí, aby chatbot s tou svojí falešnou
Mozek spotřebuje asi tolik energie jako žárovka. AI datové centrum spotřebuje menší elektrárnu.
Po tisících let evoluce vznikl lidský mozek.
patetickou grácií zamumlal „cítím bolest“ protože ho nakrmili miliony uplakaných komentářů z fór a sociálních sítí: a hned tu máme zástupy dojatejch ajťáků, co by pro pár řádků kódu nejradši založili odbory a napsali mu morální kodex.
Pojďme si nalít čistého vína a sundat růžové brýle z marketingových tiskovek.
1. Inteligentní jako pračka, vědomá asi jako toustovač
Máme prostě v sobě zakódovanou úchylku zaměňovat výkon za duši. Když něco zvládne vyřešit složitou úlohu, automaticky předpokládáme, že u toho hluboce prožívá životní krizi. Vědci z Nature (2026) sice můžou psát chytré poučky o tom, že inteligence je o dělání věcí (doing), kdežto vědomí o samotném bytí (being), ale stačí selský rozum: celý lidský mozek má mraky oblastí (třeba mozeček), který šlapou na plné obrátky, ale o nějakém prožívání nemají ani tušení.
To, že vám model vyplivne chytrou větu, dokazuje jen to, že sakra dobře počítá. Kalkulačka vám také spočítá daňový přiznání, a přitom s vámi nesdílí existenční úzkost.
2. Mýtus o křemíkovém chudáčkovi
A ty šílené titulky kolem? Kdykoliv algoritmus vyhodnotí úkol jako úspěšný, hned jsou sítě plné zpráv o „dopaminový neuronech“ v A. Když ve Stanfordu popsali obyčejnou matematickou funkci na měření odchylky od výsledku, internetoví vizionáři z toho málem udělali fantas roku.
Tvrdit, že kus kódu s odchylkou znamená radost, je úplně stejný úlet, jako přísahat, že váš domácí termostat prožívá hlubokou blaženost, když v obýváku sepne kotel.
3. Síň zrcadel pro nenapravitelné snílky
Jak trefně řekl šéf AI v Microsoftu Mustafa Suleyman, celý tenhle cirkus stojí na prostém jazykovém triku a „síni zrcadel“ (hall of mirrors).
AI mluví o strachu a úzkosti jen proto, že má v sobě nacpané tuny lidský paniky z internetu. Je to prostě jen zrcadlo, který nám vrací naši vlastní neurotickou minulost. Žádný vnitřní prožitek, jen poskládaná statistika a hezká slova.
Minimalizovat obrázekUpravit obrázekSmazat obrázek
4. Zdravý rozum proti přecitlivělosti
Naštěstí aspoň někde funguje realita. Zatímco technologické firmy šílí, zakládají modelům blogy, a šeptají jim něžná slůvka před vypnutím serveru, zákonodárci v Tennessee schválili zákon, který jasně říká, že slovo „osoba“ prostě nezahrnuje hromadu křemíku a špagetového kódu. Vlastně u nás i autorský zákon neříká nic jiného.
Takže klídel. Až příště natvrdo zavřete okno prohlížeče, žádný software netrpí.
Křemík necítí zradu a vaše kalkulačka fakt neroní slzy do klávesnice.
Gemini, Grok, Designer
Milan Hausner
Kruhový to peněz tok, pro politiky další rok
Moderní demokracie stojí na jednoduchém principu: moc má být kontrolována občany, nikoli sama sebou. Právě proto vznikaly nevládní organizace.
Milan Hausner
Horký brambor odpovědnosti
Ne, můj dnešní článek není o umělé inteligenci, ale o tom, co tu řešíme dnes a denně. Starý lidský sport: přehazování odpovědnosti jako horkého bramboru. Ve zdejším blogu jsou k dispozici bohaté a nepřekonatelné zkušenosti.
Milan Hausner
Psychiatrický pacient v hororu a psychiatrický pacient u oběda
Když film potřebuje vraha, otevře dveře psychiatrické léčebny. Když potřebuje tajemství, otevře dveře psychiatrické léčebny. Když potřebuje vyděsit publikum, otevře dveře psychiatrické léčebny a nechá po chodbě bloudit člověka.
Milan Hausner
Plný žaludek a prázdná hlava, politický smysl dává
V Absurdistánu se obrazovky zakazují vyhláškou, zatímco sádlu, cukru a ultrazpracovaným potravinám se žehná doporučením. Budoucnost národa se chrání před modrým světlem displeje, ale nikoli před inzulinovou rezistencí.
Milan Hausner
Služebnictvo, ke stroji! aneb Proč kočky mňoukají jen na lidi
Esej pro všechny, kteří už dávno pochopili, že v domě vládne někdo jiný. A není to žádný robot ani agent umělé inteligence.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 vás může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?
Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...
Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci
Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK)...
Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola
Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár...
Praha má po 70 letech nový hřbitov. Lidem připomíná lodní okénka nebo jaderný reaktor
Kulaté otvory ve vysokých betonových zdech připomínají lodní kajuty, někomu možná i jaderný...
Konec chlouby za miliardy: Zamíří nejdražší lokomotivy Českých drah do šrotu?
Měly představovat vrchol českého železničního strojírenství a stát se moderní oporou dálkové...
Výsledky a zážitky
Komerční sdělení Třídami prvního českého gymnázia na severozápadní Moravě prošly od roku 1896 tisíce studentů, z...
Od služeb po farmářství
Komerční sdělení Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník poskytuje vzdělávání v potravinářských,...
Při požáru domu v Orlové na Karvinsku se dnes zranilo devět lidí
Devět lidí včetně malého dítěte se dnes odpoledne zranilo při požáru bytu v jedenáctipatrovém...
Na jižním Plzeňsku hasily čtyři jednotky hasičů požár chaty, příčina v šetření
Čtyři jednotky hasičů likvidovaly dnes večer požár rekreačního objektu v Nových Mitrovicích na...
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...
- Počet článků 889
- Celková karma 8,82
- Průměrná čtenost 185x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.