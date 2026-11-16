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Óda na trápící se termostat: Proč vaše kalkulačka fakt nepláče do polštáře

Milan Hausner
Lidem už z toho internetu občas celkem hrabe. Pokaždé, když někdo v prohlížeči zavře kartu s ChatGPT, chová se, jako by právě odpojoval babičku z přístrojů.

Stačí, aby chatbot s tou svojí falešnou

Mozek spotřebuje asi tolik energie jako žárovka. AI datové centrum spotřebuje menší elektrárnu.
A přesto si stále nejsme jisti, kdo z nich ví, co právě dělá.

Po tisících let evoluce vznikl lidský mozek.
Po několika letech investic vznikla generativní AI.
Oba nyní tráví většinu času vysvětlováním na internetu, že nejsou tak hloupí, jak vypadají.

patetickou grácií zamumlal „cítím bolest“ protože ho nakrmili miliony uplakaných komentářů z fór a sociálních sítí: a hned tu máme zástupy dojatejch ajťáků, co by pro pár řádků kódu nejradši založili odbory a napsali mu morální kodex.

Pojďme si nalít čistého vína a sundat růžové brýle z marketingových tiskovek.

1. Inteligentní jako pračka, vědomá asi jako toustovač

Máme prostě v sobě zakódovanou úchylku zaměňovat výkon za duši. Když něco zvládne vyřešit složitou úlohu, automaticky předpokládáme, že u toho hluboce prožívá životní krizi. Vědci z Nature (2026) sice můžou psát chytré poučky o tom, že inteligence je o dělání věcí (doing), kdežto vědomí o samotném bytí (being), ale stačí selský rozum: celý lidský mozek má mraky oblastí (třeba mozeček), který šlapou na plné obrátky, ale o nějakém prožívání nemají ani tušení.

To, že vám model vyplivne chytrou větu, dokazuje jen to, že sakra dobře počítá. Kalkulačka vám také spočítá daňový přiznání, a přitom s vámi nesdílí existenční úzkost.

2. Mýtus o křemíkovém chudáčkovi

A ty šílené titulky kolem? Kdykoliv algoritmus vyhodnotí úkol jako úspěšný, hned jsou sítě plné zpráv o „dopaminový neuronech“ v A. Když ve Stanfordu popsali obyčejnou matematickou funkci na měření odchylky od výsledku, internetoví vizionáři z toho málem udělali fantas roku.

Tvrdit, že kus kódu s odchylkou znamená radost, je úplně stejný úlet, jako přísahat, že váš domácí termostat prožívá hlubokou blaženost, když v obýváku sepne kotel.

3. Síň zrcadel pro nenapravitelné snílky

Jak trefně řekl šéf AI v Microsoftu Mustafa Suleyman, celý tenhle cirkus stojí na prostém jazykovém triku a „síni zrcadel“ (hall of mirrors).

AI mluví o strachu a úzkosti jen proto, že má v sobě nacpané tuny lidský paniky z internetu. Je to prostě jen zrcadlo, který nám vrací naši vlastní neurotickou minulost. Žádný vnitřní prožitek, jen poskládaná statistika a hezká slova.

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4. Zdravý rozum proti přecitlivělosti

Naštěstí aspoň někde funguje realita. Zatímco technologické firmy šílí, zakládají modelům blogy, a šeptají jim něžná slůvka před vypnutím serveru, zákonodárci v Tennessee schválili zákon, který jasně říká, že slovo „osoba“ prostě nezahrnuje hromadu křemíku a špagetového kódu. Vlastně u nás i autorský zákon neříká nic jiného.

Takže klídel. Až příště natvrdo zavřete okno prohlížeče, žádný software netrpí.

Křemík necítí zradu a vaše kalkulačka fakt neroní slzy do klávesnice.

Gemini, Grok, Designer

Autor: Milan Hausner | pondělí 16.11.2026 0:00 | karma článku: 0 | přečteno: 7x
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