Od vzhlížení k IT zpátky na zem aneb bez myšlení nejsou koláče (ani ty virtuální)
Billa Gatese u nás ve škole s pýchou uvítali.. psali desítky digitálních projektů... a mohl bych pokračovat Nekoukal jsem vpravo, ani vlevo... soutěže pro učitele jsem vymýšlel... panu Čunkovi nadával... prostě digitální technologie mne opily rohlíkem. Pak přišla AI a já začal sledovat, jak celý internet a pro vzdělávací materii tak důležité pedagogické ústavy zaplavili věrozvěstové (anglicky evangelisti, to ale úmyslně používat nebudu). Najednou se před všemi otevřel málem ideální virtuální svět plný dezinformací, lží, manipulací, podvodů a jen občas užitečné informace.
Ne, nejsem proti AI, neumím si představit, že bych ji nepoužíval, ale pořád se snažím nad produkovaným obsahem přemýšlet. Proto tvrdím, že AI má docela málo společného s digitálními technologiemi (jen tu klávesnici či mikrofon), ale naprosto všechno se čtenářskou gramotností. Docela chápu, proč nový model Chatu GPT prohraje šachový západ se starým Atari, což mnozí dnes považují za znak devalvace hodnoty AI. Chápu i důvody občasných halucinací, i když jde většinou zcela vědomé lhaní, dezinformace a manipulace byť na základě statistické pravděpodobnosti Nenechává mne klidným citát jednoho z uživatelů sociálních sítí: „Ani scifi romány nepopsaly pošetilost a hloupost, do jaké se svět nyní řítí.“ Mírně parafrázováno.
Ve světle posledních studií se začínají rodit docela silné pochybnosti o roli externích pamětových prostředků, o lidském zapomínání, atrofii nejen svalů. Hojně citovaná studia MIT je přináší v docela jasném experimentu, i když ne příliš přesvědčivě. Všichni ti z AI placení „experti“ tyto výsledky zpochybňují, protože by také mohli přijít ve vlně podpory AI ... o chleba. Nejde jen o MIT, stačí se pročítat články a komenty tady na síti a i ten největší zastánce musí cítit rostoucí nejistotu.
Před dvěma měsící však vyšla ještě jedna studie „Memory paradox,“ kterou MIT sice ve frekvenci citování zastínil, ale v závěrech jde tento sofistikovaný materiál možná mnohem dál. Pan dr. Stránský z něj bude mít určitě radost, protože právě závěry tohoto výzkumu by se měly stát výchozím čtivem (myslím tím ale hluboké čtení, nikoli AI souhrn) pro všechny tvůrce vzdělávací politiky a jejich prodloužené ruce .
Prostě bez myšlení nejsou koláče, ani v té sféře mentální. Moderní motto školství a generace Z: „proč bych se to měl učit, když vím, kde si to najdu,“ dostává poslední dobou notně přes mozek. Flynnův efekt je toho docela hezkým důkazem.
Pan Hubert Dreyfus AI kdysi přirovnal k alchymii, ta se také hnala za elixírem mládí a kamenem mudrců. Zas tak moc se humbuk kolem AI od té alchymie neliší. Stačí se podívat na jednu klasickou kultovní filmovou ukázku. V mnohém vystihuje, jak AI vlastně funguje.
AI by však měla mít docela jinou roli. Hledejme AI ve vzdělávání to správné místo jako podpůrný nástroj, ale nehrajme si na to, že máme před sebou mozek světa. Zatím totiž platí, že v desítkách dobrých příkladů využití ve vzdělávání, vidím jen přeformulované metodiky stávající výuky, kde AI sice může fungovat, ale taky klidně nemusí.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)