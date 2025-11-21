Od „to je blbost“ k „to je úmysl“ s přímo atomovým dovětkem z dnešního rána

Kdysi to bylo jednoduchý. Fake news byla prostě zpráva, které jsi nevěřil a měl si své důvody. Co je ovšem fake news dnes, to je docela jiná kapitola...

Dřív: Když jsme řekli „blbost“ a měli jsme důvody

  • Odporovalo to tvé zkušenosti - vlastní zkušenost s cenami v obchodě a v tisku se diametrálně rozcházela.
  • Pachtil se za tím bulvár - Když to psali v podobném plátku, automaticky se počítalo s tím, že je tam aspoň polovina keců
  • Chyběly důkazy - Tvrdili, že mimozemšťani unesli Babišova kohouta, ale chyběla fotka nebo alespoň svědek
  • Bylo to pitomost - Když někdo tvrdil, že Země je placatá, prostě jsi pokrčil rameny a šel si dát pivo
  • Mělo to příliš výkřiků! - Klikací titulky, co vypadaly jako vystřižené z hororu

„Manželka, nenervuj mě,“ říkával děda, když babička četla bulvární zprávy. Stejně jako lékařka radí „hlavně se nenervujte“, my jsme si taky chránili svoje nervy. Prostě jsme si řekli „tomu nevěřím“ a šli dál. Bylo to o našich osobních preferencích - co se nám líbilo, co nám vonělo, co jsme byli ochotní spolknout.

Dnes: Když někdo říká „to se mi líbí“ a myslí tím „to se mi hodí“ (původní zpráva je prostě ....)

  • Ideologická objednávka - Když potřebuješ očernit protivníka, prostě mu vymyslíš, že jí pejsky z útulku
  • Emoční rybaření - Cílí se na tvůj hněv nebo strach, protože naštvaný člověk sdílí víc
  • Klikací žně - Každá lež, která nasbírá dost kliků, znamená peníze na reklamě
  • Rozdělí a panuj - Když lidi poštveš proti sobě, snadněji se ovládají
  • Zahraniční „pomoc - Různí ruští „dobrodinci“ nám „pomáhají“ pochopit svět jejich kreativními zprávami
  • svinský podvod na naivního čtenáře, který věří zprávám na internetu.

Právě před chvilkou i na zdánlivě „zdejší“ platformě notář líčí jak se dědí majetek paní Drábové včetně její vášně do investování. Panečku, nechybí ani informace, jak se dědicové nemohou dohodnout.

No, a nakonec zrovna JEN VY máte takové štěstí, že vám na té platformě rezervují místo...

Skvělé, aktuální, zprávy zevnitř dědického řízení a ještě přínos každičkého –-promiňte užitečného idiota. Už jen neříkám komu, že...

Dneska fake news připomíná spíš to, když se tě manželka zeptá „Líbí se ti moje nové šaty?“ a ty víš, že správná odpověď není pravdivá, ale strategická. A teď – když na vás v online či přes sociální sítě vyskočí určitě aktuální zpráva, je z valné části pro vás pravdivá. A my už s prostou odpovědí – to je blbost, skoro pokaždé váháme.

Zatímco dřív jsme fake news odsouvali jako něco, co se nám „jen nezdálo“, dnes je to spíš jako hrát šachy s podvodníkem - každá zpráva může být past a „líbí se“ znamená „hodí se někomu do krámu“. Což dokazuje právě ten rámeček.

Takže pozor na to, co čteš. A hlavně - manželko, nenervuj mě svými prefabrikovanými dezinformacemi, když očekáváš jen jednu odpověď. A vlastně tak je to i s tím wishingem... To je tak skvělé, že jedinou správnou odpovědí je: „Tohle musím mít.“

Autor: Milan Hausner | pátek 21.11.2025 10:06 | karma článku: 0 | přečteno: 47x

Milan Hausner

  • Počet článků 182
  • Celková karma 9,13
  • Průměrná čtenost 203x
Občas si Vás, milé čtenáře, dovolím oslovit s nějakým tím blogem, teď už i mimo školství.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

