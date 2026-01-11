„Od Romantika po Status Quo: dámský průvodce panoptikem voskových figur
V životě každé dámy existuje jedno zvláštní muzeum, které nikdy nechtěla zakládat, ale přesto ho má dokonale zaplněné: panoptikum voskových figur mužských modelů. Stojí tam v řadě — Romantik s věčně vlhkým pohledem, Dobrodruh s helmou v podpaží, Kariérista s úsměvem z korporátní příručky i Múza, která by se nejraději nechala vystavit v samostatném pavilonu. Každý z nich kdysi vypadal živě, slibně a nebezpečně autenticky. A pak… zvoskovatěl. Zůstal po něm jen roztékající se obraz a poučení, které dáma už dávno přetavila v elegantní imunitu.
První model se objevil v osmnácti. Byl to Romantik. Nosil košile s rozepnutými dvěma knoflíčky či potrhané tričko, citoval Seiferta a říkal věci jako „tvůj smích je jako cinkot skleněných korálků“. Naučil ji, že láska musí pálit, trhat a zanechávat stopy po celém bytě ve formě vášnivých dopisů a prázdných lahví červeného vína. Odnesla si z toho dvě věci: základy moderní poezie a trvalou nevoli při pohledu na muže s kytarou.
Následoval Dobrodruh. Ten nechodil, on vždy přijuchal na motorce. Mluvil o cestě na konec světa, který končil za příměstskou čerpací stanicí. Ukázal jí, jak se leze přes plot opuštěného lomu a jak se pozná kvalitní koňak od padělku. Opustil ji v den, kdy se rozhodl, že ona od něj skutečně sama odjede. Na kole. Do Norska. Zůstal po něm jen pocit, že adrenalin výborně vyplavuje toxiny, ale hrozně špatně se s ním bydlí.
Pak přišel Kariérista. Chodil v obleku tak vyhlazeném jako dokonalá přetvářka. Jeho řečí byla „synergie“, „proaktivita“ a „přidaná hodnota“. Představil ji světu, kde se pocity měří na KPI a večerní rozhovor je „debriefing“. Naučil ji objednávat víno z údolí Loiry a rozumět akciím. Když odešel k vyšší „přidané hodnotě“ v podobě asistentky s dokonalým francouzským akcentem, zanechal po sobě diář plný zrušených schůzek a přesvědčení, že láska je jen jiný typ člověka. Obvykle nepřátelského.
Byl tu samozřejmě i Múza. Citlivá duše, která žila v ateliéru a tvrdila, že čistota je výmysl buržoazie. Zbožňoval ji, ale pouze jako abstrakci, jako zdroj inspirace pro své šedivé abstraktní sochy. Byl zklamán, když chtěla večer spát, místo aby diskutovala o tragédii lidské existence. Odešel tiše, s pocitem, že ho svět nechápe, a s jedním jejím hedvábným šátkem, který „přesně zachycoval pomíjivost její esence“.
A pak, když už si myslela, že má konečně klid a rozumí všem škatulkám, objevil se Ten zdánlivě normální. Neměl žádný vyhraněný model, žádný zřetelný přívlastek. Nehrál na nic, nemluvil v business slovesech, neplakal u básní. Byl… přizpůsobivý. Laskavý. Zdvořilý. Poslouchal. A ona, vycvičená na dynamiku výstřelků, nečekala, že ta nejjedovatější věc může přijít v tak nenápadném balení.
Přišlo to pozvolna. Jako by její život, dříve rozdělaný expresionistickými tahy dramatických modelů, někdo jemně, ale neúprosně přetíral pastelovou barvou „přiměřenosti“. Všechny její ostré hrany, které získala v boji s těmi předchozími, začal obrušovat do přijatelného, hladkého tvaru. „Miláčku, nepřeháněj to,“ když se rozčílila. „To se tak nedělá,“ když chtěla spontánnost. „Co na to řeknou lidi?“ když chtěla být svá.
A najednou si uvědomila, že ten nejdynamičtější chlapský model ze všech nebyl ten, co křičel a lámal nábytek a sliboval hvězdy. Byl to tichý, nehybný model Status Quo. Model, který nechtěl, aby žila příběh, ale aby ho uklidila, zafixovala a vložila do alba s nápisem „Jak to má správně být“. A v tom byla ta nejrafinovanější, nejjedovatější ironie: že po všech těch bouřlivých předehrách ji nakonec umlčela a uvěznila obyčejná, všední, zdánlivě neškodná normálnost.
A tak jednoho dne, když jí opět říkal, že její nové červené šaty jsou „trochu moc výzývavé“, se usmála. Ten úsměv znala – byl stejně jedovatě sladký jako příchuť těch všech minulých dramat. A řekla jen: „Ach, drahý. Ty jsi zapomněl na jednu věc.“
„Na co?“
„Že jsem ty modely nejen prošla. Naučila jsem se je i rozebírat. A teď,“ dodala, zatímco si zavazovala stuhu u výstřihu těch „příliš“ červených šatů, „teď si budu skládat svůj vlastní. A ten teprve bude stát za to.“
Vyšla z bytu, nechávajíc za sebou tichou dynamiku šoku.
Tarto dáma totiž nikdy nebyla pouhým výstavním panelem pro mužské modely. Byla jejich laboratoří, kritičkou a nakonec i nejvynalézavější konstruktérkou.
A ta lekce, kterou jim všem nyní dávala, byla ta nejjedovatější ze všech: nejlepší model je ten, který si navrhnete sami.
A ostatní jsou ... jen dočasné, poučné, leč poněkud otravné pomůcky.
Milan Hausner
Propouštění? Jen pro normální. Podivíni mají imunitu.
AI experti a vlastně všichni se třesou, že je nahradí chytrá zásuvka. Uklidněte se a posaďte se na svou organickou zadnici. Sociální sítě ukazují, jak se účinně bránit.

Milan Hausner
Milan Hausner
Epitaf lidského kontaktu na samoobslužné pokladně
Scan and go...moderní, rychle, skvělé...a přesto nemám ten systém rád. Mám rád lidi, a to i ty otrávené postavičky za pokladnou. S jejich úsměvem i kyselosti...A brzo nejspíš tam už nebudou.

Milan Hausner

Jak mne málem v Tunisku podruhé oženili
Milan Hausner
Jak mne málem v Tunisku podruhé oženili
Jsou chvíle, kdy si člověk říká: „Tohle nechci nikdy zažít znovu.“ A pak přijde čas, pivo, kamarádi... a najednou je z toho zlatý hřeb večera.
Milan Hausner
Grok, deepfaky a digitální svlékání: Anatomie jednoho technologického trapasu
Když se řekne „AI revoluce", většina lidí si představí roboty a věci kolem. Realita roku 2026 je ale mnohem poetičtější: největší technologickou inovací se stalo digitální svlékání kohokoli bez jakéhokoli souhlasu.

Milan Hausner
Milan Hausner
O Hamletovi, poštovní schránce, alchymii a paní Kateřině navíc...
Tak tedy: zrušili pár schránek v království Dánském. Státní pošta se modernizovala, služby běží dál – e-mailem, portálem, výdejními místy. Jde o banální správní úpravu, technokratické šťouchnutí do mechanismu služeb.
- Počet článků 277
- Celková karma 8,50
- Průměrná čtenost 207x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.