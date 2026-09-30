Od otroků po QR kódy
V mnoha oblastech, které výzkum sleduje, je rozdíl mezi typy škol až propastný. Není to pro nás překvapivé, sami na tuto skutečnost již několik let upozorňujeme. Vzdělávání na středních odborných školách a odborných učilištích představuje obrovskou výzvu. Bez nadsázky lze říci, že zlepšování jeho kvality přispívá k ochraně demokracie a k budování odolné, sebevědomé, tolerantní a svobodné společnosti.“
ze zprávy o postojích studentů středních škol
Kamera plynule stříhá do studia, kde ředitel vzdělávací neziskovky s hlubokým, státnickým klidem pronáší povinnou větu o ochraně demokracie a budování odolné společnosti.
A pak přichází ten tradiční moment, který lidstvo trénuje už pět tisíc let:
„Situace je vážná, ale máme řešení. Vydali jsme k tomu novou metodickou brožurku.“
Z tašky vykukuje křídový papír.
Pojďme si připomenout, jak tenhle záchranný rituál vypadal v průběhu staletí.
Starověk: Starověký komiks pro negramotné dělníky
Už v dobách starého Egypta měl systém jasný plán. Když se v Gíze zjistilo, že mladá generace stavitelů pyramid projevuje nebezpečné sklony k nespokojenosti a propast mezi palácem a lomy byla do očí bijící, vezír dobře věděl, že textům na papyru nikdo nerozumí, protože prostě neuměli číst. Co s tím? Musel vzniknout starověký komiks. Na zdi a svitky se namalovaly narativní příběhy v obrázcích: jak faraon velkoryse shlíží na radostně pracující lid, jak je poslušnost odměněna džbánem piva a jak stávkujícího rovnou sežere krokodýl z Nilu. Dělníci si fresky prohlédli, ocenili výtvarný styl, poslali vezíra k šípku a stavěli dál s tichým skřípěním zubů. Kreslený příběh sice morálku nezvedl, ale úřední čárka byla doma.
Středověk: Iluminovaný kodex proti kacířství
O staletí později církevní inkvizice zjistila, že mládež v podhradí nedbá na desatero a propast mezi učeným mnichem v klášteře a prostým lidem je hluboká jako příkop kolem hradu. Místo reálných kroků se utratil roční rozpočet za telecí kůže a vznikla luxusní, zlatem protkaná brožurka „Mravní kompas pro mladého křesťana aneb Proč je hřích hrozbou pro řád v království“. Mládež si sice prohlížela barevné obrázky, ale hned nato založila kacířskou sektu. Papír pak na hranici hořel krásně, ale stabilita společnosti tím příliš neprokoukla.
Socialistický svaz mládeže: Rudá brožura a pětiletka
Když se dějiny přehouply do dvacátého století, tiskárenské stroje sice chrlily papír po tisících, ale metody zůstaly stejné. V sedmdesátých letech ukázaly vnitřní průzkumy SSM, že mladí lidé kašlou na budování světlých zítřků a pokukují po západní kultuře. Soudruzi okamžitě na šedivém novinovém papíru vytiskli milionový náklad brožury „Mládež do čela budování tolerantní společnosti: Pětiletku splníme za čtyři roky!“. Svazáci sice brožurou mávali na prvomájové tribuně, ale v kapse žmoulali lístky na rockový koncert. Papír posloužil leda jako obal na svačinu.
Dnešní doba (2026): Pastelový grantový sešitek
A jsme v současnosti. Jakmile v televizi zazní slova o budování odolné společnosti a nutnosti vydat brožurku, víme přesně, co se stalo v zákulisí:
- Dorazily unijní dotace, které bylo nutné do konce čtvrtletí vyčerpat.
- Sociologové sepsali rozsáhlou studii o tom, že rozdíly mezi školami jsou obrovské, mladí jsou zahlceni algoritmy, řeší ceny bydlení a politice nerozumějí. Místo strukturálních změn ve školství nebo financování učilišť se peníze poslaly do tiskárny.
- Výsledkem je plnobarevný sešit formátu A5 na recyklovaném papíře s názvem „Odolný občan: Jak chránit demokracii správným názorem“, doplněný usměvavou ilustrací a QR kódem.
Propasti ve vzdělávání tu budou dál, mladí budou volit podle svých reálných zkušeností a svět kolem se nezmění. Ale nemusíme panikařit.
Dokud fungují tiskárny, nástěnné komiksy a grantové tituly, demokracie nepadne. Vždycky si totiž můžeme vytisknout (nebo namalovat) další brožurku.
Grok Imagine
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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