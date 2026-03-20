Od nevěry k obstipaci
... navážka textu, která má za úkol hlavně oddělit jednu reklamu od druhé.
A jak už to u podobných skvostů bývá, obsahem je klasika: Muži podvádějí, protože jsou to nespoutaní narcisové bez disciplíny (ale aspoň se k tomu hrdinně přiznají), ženy podvádějí, protože… muži, a ty zbylé ženy si ty samé „psy“ vybírají pořád dokola, protože jim to do genetického kódu vložil...kdo jiný než táta. (Zvláštní, že v dnešní době článek nepřipouští jinou variantu).
Žádná individualita, žádný kontext, jen výroky jedné americké koučky, jejíž hlavní kvalifikací zřejmě je, že umí používat přirovnání se psy. Diskutéři jsou navíc přesvědčeni, že ten kousek vyšvihla samotná AI...
Ale pozor, pointa je mnohem geniálnější, než se zdá. Mezi všemi těmi letenkami a podlahami se totiž schovává reklama na lék proti zácpě. A najednou mi to dává ten reálný smysl. Celý ten článek není žádná psychologie, je to obsahová obstipace: výplňový, nic neposouvající text, který vás ucpává od prvního odstavce. A až se jím prokousáte až na konec, portál už má připravené řešení: lék na zlepšení průchodu potravy intestinálním traktem. Kdo potřebuje odbornou pomoc, když si můžete rovnou koupit lék na to, co ten článek způsobuje?
Děkuji nakladateli. Vytvořili jste autoterapeutický celek: nejdříve problém, a pak okamžitá úleva. Geniální byznys model.
Jestli se ještě onen banner natahuje k dalším článkům, třeba o politice a u komentářů k vybraným politikům.. mohou vzniknout vpravdě roztomilé konotace...
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.