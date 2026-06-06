Od Moravce k Musilovi: Když kvízy zaplaví i kanály pro pamětníky
Vzhledem k této neutuchající divácké oblíbenosti se kvízové formáty logicky začaly rodit i na kanálech, které mají ve svém programovém schématu už jen... no, řekněme velmi specifický obsah. Když vám z obrazovky mizí seriózní publicistika a talk show nahrazují nekonečné reprízy pořadů Honzy Musila jako Jak to dopadlo?, nezbývá než vsadit na jistotu. Protože když už divák u televizního věštění z křišťálové koule a Musilových uplakaných lidských osudů definitivně ztratí víru v lepší zítřky, potřebuje přesně ten typ pořadu, který mu spolehlivě zvedne sebevědomí. A tak barrandovská dramaturgie povolala do zbraně ty nejvěrnější; možná právě ty důchodce, kteří u toho kanálu opravdu zbyli; a nasadila formát, kde se hraje úplně jiná hra.
Šťastná sedmička: Sedm kol sladkého podlézání a lekce z japonské gastronomie
Zapomeňte na nějaký psychický teror nebo drsné výslechy pod lampou. Kdepak, v této novodobé kvízové perle se na to jde rafinovaněji metodou sladkého podlézání. Moderátor se lísá, atmosféra je hustá jako med a ze studia se line taková porce vlezlé laskavosti, že by z toho jeden dostal cukrovku. Otázkou je vzhledem k účastníkům, kdo ji opravdu nemá.
Soutěžícího, nejčastěji z řad našich finančně „podvyživených“ důchodců, čeká neúprosných sedm po sobě jdoucích dílů. Ale žádný strach, nikdo vás netrápí složitým vypisováním odpovědí. Dostanete luxusní servis: čtyři možnosti. Všechno je na stříbrném podnose. Jenže mozek pod nánosem té moderátorské tklivosti zkoprní a vy tam najednou stojíte a musíte barvitě, před zraky stovek tisíc diváků (tak teď jsem se sám nad sebou pousmál), zdůvodnit nezdůvodnitelné. Tedy proč z těch čtyř banálních věcí sakra nevíte vůbec nic.
Korunou všeho jsou chvíle, kdy na tabuli naskočí otázka na exkluzivní japonský kulinářský zázrak basaši. A nešťastný senior musí panu moderátorovi s omluvným úsměvem barvitě vysvětlit, proč ze čtyř možností netuší, která bije, a proč tuhle luxusní pochoutku ze syrového koňského masa v Horní Dolní v místním konzumu mezi gothajem a vaječnou tlačenkou ještě jaksi nesehnal.
A co ho čeká na vrcholu tohoto sedmikolového maratonu podlézání? Pohádkový jackpot nečekejte. Výhra za jednu správnou odpověď ve finále je pouhá tisíckoruna. Cifra, která po odečtení nákladů nepokryje ani zpáteční jízdenku do pražského studia. Pokud ale vyletíte v průběhu hry, produkce vás nenechá odejít jen tak. Pro ty, co vypadávají průběžně, je u východu připravena láhev od zdomácnělého vinaře přímo ve studiu, taky sedmička, že. Je to přesně to víno, které v zákulisí pravděpodobně fasují všichni zaměstnanci a externisti, co už půl roku neviděli honorář, protože jim pomáhá zapomenout na realitu. Není to nebezpečné? Možná ano, ale díky svému věku už tam tu lahev od zdomácnělého vinaře mají pravděpodobně všichni; soutěžící, štáb i diváci. Člověk tak sice nepostoupí, projede kalhoty za vlak, ale domů si hrdě veze tekutou anestezii.
Vlasta Korec: Profesionální sluníčko v údolí marnosti
A kdo tuhle přehlídku lidského zmaru moderuje? Kdo je tím pastýřem, který to stádo zmatených ovcí vede na porážku za cenu jednoho sedmičkového bolehlavu? Nikdo jiný než milý Vlasta Korec. Muž, jehož úsměv je tak dokonale zafixovaný, že máte podezření, zda netrpí permanentní obličejovou křečí nebo zda mu producenti před vysíláním neaplikují koňskou dávku botoxu přímo do dásní.
Korec je schopen s naprosto neochvějným, cukrovým optimismem, jiskrou v oku a tónem hlasu, jako by vám právě daroval klíče od nového auta, říct: „To je obrovská škoda, pane Jaroslave! Vy sice o syrovém koníkovi Basashi nic nevíte, domů jedete stopem a vaše čistá výhra je nula, ale to vaše zdůvodnění bylo naprosto kouzelné! Odvážíte si naši exkluzivní pozdní sklizeň z Barrandova na spláchnutí žalu! Potlesk pro Jaroslava!“
Tento kontrast mezi absolutní marností celého podniku a Korcovým zářivým podlézáním posouvá soutěž do sféry čistého surrealismu. Je to jako sledovat kabaret na palubě potápějícího se Titanicu, kde Vlasta Korec osobně diriguje orchestr a lidem, co zrovna padají přes palubu, s úsměvem podává sklenku levného veltlínu.
Zrádný mozek, doyen Jirásek a celostudiové Temno
Můžu vám totiž z vlastní, krví a potem vykoupené zkušenosti potvrdit, že tenhle masochistický cyklus funguje bezchybně. Stojíte tam, pod těmi levnými světly, a v hlavě máte jediný cíl: dokázat svou neomylnou vědomost celému světu, a hlavně své choti, která doma u televizního přenosu už ironicky zvedá obočí. Co tam zase lezl? To se musí furt předvádět? Víte o sobě, že nejste žádný hlupák, a v klidu byste z hlavy vysypali, že kremžská hořčice pochází z rakouského města Krems.
Jenže v té chvíli se nad celým studiem definitivně vznese doyen naší historie, Alois Jirásek. Nic nevysloví, na nic se neptá. Pouze s kamennou tváří přistoupí ke štábu, vezme si kameru do ruky a začne osobně snímat detaily vaší intelektuální porážky. A v tu chvíli se pod jeho přísným objektivem realizuje skutečné, celostudiové Temno. Čtyři možnosti na obrazovce se slijí do černé šmuhy, synapse odmítnou poslušnost a vy tam stojíte sami před sebou jako úplný blbec. Z úst vám vyletí nefalšovaná hovadina a Jirásek ji detailním zoomem zaznamená pro budoucí generace. Máte novou kapitolu národní marnosti, ze které má režie Vánoce a vaše drahá polovička doma u kuchyňské linky námět na vtipy do konce života.
Člověk by si řekl, že po takovém zatmění mysli dotyčný televizi prokleje a do studia už v životě nevkročí. Ale lidské ego je nepoučitelné. Uplyne půl roku, horkost v tvářích opadne, vzpomínka na Jiráska s kamerou i basaši se rozmaže a v hlavě se probudí ten starý známý pocit: „Minule to byl jenom zkrat. Příště jim a hlavně jí u té večeře ukážu!“ A tak se ti samí důchodci (and občas i my ostatní) po šesti měsících jako bumerang vracejí zpátky na místo činu. Touha dokázat světu, že na to máte, je silnější než jakýkoli pud sebezáchovy. Je to permanentní nábor do armády lidí, kteří se dobrovolně vracejí na moderní pranýř, jen aby ze sebe v duchu hesla Nikdo není dokonalý udělali národní exoty.
Zcela jiná liga: Soukup & Čermák v disciplíně přežití
Zatímco naši důchodci takto zápolí s historickým šerem za tisícovku a ti méně úspěšní průběžně fasují u dveří zředěné ředidlo, kdesi v paralelním televizním vesmíru soutěží krachující duo Jaromír Soukup a Jan Čermák. Ne, tihle dva rozhodně nesedí v porotě ani nerozdávají rozumy. Oni totiž hrají v docela jiné lize; v lize těžké finanční akrobacie bez záchranné sítě.
Jejich disciplína se nejmenuje Šťastná sedmička, ale spíš „Kdo dřív splatí miliardu a komu dřív exekutor olepí i kliku od toalety“. Je to fascinující podívaná. Soukup, muž, který ještě donedávna vlastnil celou stanici i s Korcovým úsměvem, dnes v přímém přenosu bojuje o holé přežití svého mediálního já. Sekunduje mu Čermák, krizový manažer, který do toho sice naskočil s chladnou hlavou investora, ale teď už pravděpodobně v zákulisí tajně upíjí z té samé lahve od zdomácnělého vinaře jako zbytek personálu bez výplaty. Sledovat jejich urputný souboj o to, kdo z nich nakonec zůstane sedět na té pověstné „poslední židli“, zatímco jim exekutoři odnášejí ze studia kamery i s kabely, to je ten pravý, brutální vrchol televizní zábavy.
Tak si to zase příště společně zopakujeme u nějaké další televizní perly a s nějakou jinou zapeklitostí, až nad námi Jirásek zase jednou zhasne světla a zapne červenou na kameře. A to je přece ta správná zábava.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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