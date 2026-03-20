Od mičudy...k řečništi...přes jedno pivko
Fotbalová Sparta. Priske... Slovácko... Pád, vzpamatování se, výhled na pád, pak zase pád. Nafouklý kecy o tradici, o srdci, o tom, že se „zvedneme“, zatímco tabulka ukazuje jasně: sice druzí, ale vlastně pád... Trenér mlží, hráči brečí, fanoušci platí a zuří.. Alespoň je to upřímné: padáte viditelně, v televizi, s diváky. Konec je jasný: Titul nebude a sláva taky ne. Bolí to, ale je to spravedlnost.
Zatímco sport padá, politika objevila antigravitaci. Pád je tu jen pro voliče. Ti pánové na výsluní lezou nahoru, i když se pod nimi boří mosty, rozpočty i sliby. Kecy se nafukujou do velikosti hal, ale nikdy neprasknou, protože vzduch do nich pumpuje systém. Každý pád je rychle překvalifikován na „zkušenost“ a ta je vstupenkou do vyšších pater. Leze se po zdech, po kolenou, po známostech. Důležité je nespadnout.
A pak je někde dole, pod tou přehlednou tabulkou sportu i pod tím politickým lanovím, prostý život. Ten, co vstává v pět, bere děti do školy, jede do práce, vrací se, vaří večeři, splácí hypotéku a večer si dá jedno pivo, protože zítra zas.
Tenhle život nepadá: ten nemá kam spadnout, stojí pevně na zemi. Tenhle život neleze nahoru: nemá na to lano ani kšeft.
Prostý život je největší satira ze všeho. Protože zatímco nahoře praskají ego balony a dole se střídají sestupující týmy, tady se platí složenky a řeší, jestli se podraží chleba a dnes ropa a plyn. Nikdo tady nemá tiskovku, nikdo tady nepíše paměti. A přitom: bez tohohle života by ty nafouklý kecy dávno ztratily svůj jedinej smysl: aby je někdo poslouchal.
Nejostřejší satira totiž není vymyšlená. Stačí otočit kameru z pléna do kuchyně, ze stadionu do čekárny u lékaře. A najednou zjistíte, že ten, kdo ani nepadá, ani neleze, dávno ví, že celý ten cirkus nahoře je jenom nafouknutý gumový míč, kterej už dávno prošel zárukou.
Jenže právě tady, dole na zemi, se padá úplně jinak.
Ne do tabulky. Ne z křesla. Ale z výšky, která se nedá změřit koeficientem popularity. Padá se, když přijde výpověď a ty nevíš, jestli hypotéku utáhneš příští měsíc. Padá se, když ve tři ráno sedíš na kraji postele a řešíš, jak říct dětem, že se rodiče rozvádějí. Padá se, když ti zavolá nemocnice. Tohle jsou pády, po kterých se netleská. Nemají primetime v přímém přenosu, nemají krizového managera, nemají vyjádření pro média. Jenom tichý náraz, pak zvednutí hlavy, pak další krok. Nebo někdy ne. Někdy se z toho pádu už nevstanou: do této šichty, do tohoto vztahu, do tohoto světa.
A přitom: právě tyhle pády drží celej tuto nabubřelou a nafouknutou vzducholoď nahoře. Protože se ví, že když se někdo z nich zvedne, půjde zas ráno do továrny, do kanclu, do školy. Že si otevře to pivo a neřekne o tom ani slovo. Že se jeho pád nestane sloupkem, plky v diskuzi, ani nějakou kauzou.
To nejhorší? Že tyhle pády jsou diskrétní. Nikdo je nevidí, nikdo je nepočítá, nikdo za ně nedává body za upřímnost. A přesto jsou jediné, u kterých doopravdy záleží na tom, jestli se člověk zvedne.
Protože pád Sparty? Za rok zapomenou. Pád ministra? Za měsíc je na jiným místě. Ale pád člověka, který ráno vstal, aby uživil rodinu, a večer zjistil, že to celý bylo k ničemu?
Ten se maže podstatou. Ten není k smíchu. Ten není k satiře.
A když už se k němu satira odváží přiblížit, zjistí, že si musí sundat boty. Protože tady se nechodí po kobercích. Tady se chodí po střepech. A každej, kdo tudy prošel, ví, že nafoukané bláboly jsou ten nejmenší problém. Tenhle život nepotřebuje kameru.
Ten potřebuje, aby si ti nahoře aspoň jednou uvědomili, že kdyby se z něj jednoho dne všichni přestali zvedat, tak nemají pro koho tu svou show hrát.
Milan Hausner
Od nevěry k obstipaci
Konečně pořádná „psychologie“ z dílny copywriterky jednoho z hojně čtených portálů, který dostal za úkol natáhnout text mezi dvacet reklamních bloků na letenky a podlahy. Tohle není publicistika, to je odvoz suti...
Milan Hausner
Jak vaše hejty formují vašeho budoucího šéfa
Když mi bylo deset, učitelé říkali, ať si dávám pozor, co píšu do sešitu, protože to jednou může číst paní ředitelka. Když mi bylo patnáct, říkali, ať si dávám pozor, co píšu na zeď, protože to jednou uvidí budoucí zaměstnavatel.
Milan Hausner
Lokomotiva cirkulární ekonomiky = mobil na splátky
Vážení a mimořádně důležití spoluobčané, pojďme si konečně přiznat, kde leží skutečný problém dneška. Není to zdražování energií, bytů nebo másla. To jsou přece výdaje, které se dají odložit...
Milan Hausner
Od hříšného mobilu v truhlíku k parlamentní klatbě a ... ke kampani
Zatímco žáček poslušně odevzdává mobil do školní truhly, stařík politik s úsměvem datluje na síť X: „Schvaluji zákaz, děkuji za podporu!“
Milan Hausner
Hračky..., co už fakt nejsou JEN hračky
Výzkumy i varování bezpečnostních složek potvrzují, že obavy z chytrých hraček jsou zcela oprávněné. Nejde zdaleka jen o teoretické hrozby, ale o konkrétní a ověřená rizika.
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...
V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“
Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...
Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?
Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...
Příští zastávka Hodkovičky. Mezi Belárií a Černým koněm už bagr trhá betonovou zídku
Demolice betonové zídky odstartovala stavbu nové zastávky MHD v pražských Hodkovičkách. Dopravní...
Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...
Pelhřimovští kriminalisté obvinili kvůli pervitinu čtveřici lidí
Pelhřimovští kriminalisté obvinili dva muže a dvě ženy z distribuce drog. Jeden z mužů skončil ve...
Přeceňovaní Hříšníci, zmatený DiCaprio i korejské lovkyně. Kde si pustíte letošní oscarové snímky?
Oscarová sezona je již několik dní za námi a 98. ročník cen Akademie přinesl několik výrazných...
Požár haly vyšetřuje policie jako terorismus. Přihlásila se organizovaná skupina
Policie se zabývá požárem průmyslové haly v Pardubicích. Za tím podle dostupných informací stojí...
Z problémové ubytovny v Jablonci odcházejí obyvatelé, zásahů policie ubývá
Problémová ubytovna Neptun v Jablonci nad Nisou se vyprazdňuje. Z původních zhruba 200 obyvatel...
Prodej stavebního pozemku (bývalá zemědělská usedlost)
Havlíčkova, Moravský Krumlov - Rakšice, okres Znojmo
4 630 000 Kč
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.