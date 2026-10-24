Od mamuta k voličům
Jenže když se na to podíváte pozorněji, zjistíte, že jsme vlastně jen přešli z jeskyně do mnohem otevřenějšího prostoru.
Lovec mamutů stál před kmenem a říkal: „Ty jsi nás zavedl špatně. Mamut utekl.“ Druhý lovec odpověděl: „Neutekl. Jen změnil směr.“
„Protože ses k němu přiblížil moc brzy! Kdybys běžel rychleji, byl by mrtvý!“
Stařešina vstal, praštil klackem o zem a rozhodl: „Přestaňte řvát a hledejte stopy.“ Hádka skončila. Proč?
Protože realita byla neobyčejně krutá. Mamut buď ležel na zemi, nebo neležel. Večer bylo jasně vidět, kdo měl pravdu. Pravda měla podobu pár tun masa a několika měsíců přežití.
Dnešní parlament funguje jinak.
Poslanec A prohlásí: „Za současný stav můžete vy!“
Poslanec B odpoví: „Naopak. Vy jste položili základy současného stavu!“
Poslanec A vytáhne analýzu. Poslanec B protianalýzu.
Poslanec A experta. Poslanec B jiného experta.
Poslanec A průzkum. Poslanec B jiný průzkum.
Po pěti hodinách není jasné vůbec nic, kromě toho, že bude potřeba ještě další mimořádná schůze.
Lovci mamutů měli jednu obrovskou nevýhodu. Nemohli si dovolit dlouho lhát. Když se spletl stopař, kmen měl hlad. Když se spletl lovec, kmen měl hlad.Když se spletl stařešina, kmen měl hlad. Příroda byla nesmírně přísný auditor. Nepřijímala výmluvy, tisková prohlášení ani marketingové kampaně.
Dnešní člověk žije v pohodlnějším světě. Když se politik splete, vznikne pracovní skupina.Když se politik splete podruhé, vznikne expertní komise. Když se politik splete potřetí, vznikne strategie. A když se všechno pokazí úplně, vznikne vysvětlení, proč za to může někdo jiný.
I samotný jazyk se změnil.
Pravěký lovec řekl: „Tvá mysl nedosahuje ani úrovně obdělaného pazourku..“
Moderní poslanec pronese: „Domnívám se, že vystoupení ctěného kolegy vykazuje jisté známky argumentační insuficience.“
Obsah je stejný. Jen účet za stenografický záznam je vyšší.
Největší rozdíl mezi lovcem mamutů a poslancem ale neleží v jazyce. Leží v cíli. Lovci se hádali kvůli mamutovi. Museli ho skutečně ulovit. Na hádce nezáleželo. Záleželo na výsledku.
Poslanci se často nehádají kvůli výsledku. Hádají se kvůli publiku a kvůli t= hádce. Každá věta míří do kamer, na sociální sítě, do večerních zpráv a do příštích voleb.
Lovec potřeboval přesvědčit dvacet lidí u ohně. Poslanec potřebuje přesvědčit dva miliony lidí, kteří u toho ohně vůbec nesedí.
A tak jsme za deset tisíc let dosáhli pozoruhodného pokroku. Jeskyně se změnila v parlament. Kyj v mikrofon.
Malba na stěně v prezentaci. Jen člověk zůstal stejný.
Pořád se hádá, pořád bojuje o postavení a pořád hledá někoho, na koho by mohl svalit odpovědnost.
A přesto je mezi oběma světy jeden podstatný rozdíl.
Pravěký lovec by nepřežil bez mamuta. Moderní politik občas působí dojmem, že by bez voličů žil mnohem spokojeněji.
Jenže zatímco mamut se dal ulovit pouze jednou, volič se někdy nechá ulovit každé čtyři roky. A často úplně stejným lovcem a na úplně stejné kecy o těch druhých.
To je evoluční zázrak, nad kterým by nevěřícně kroutil hlavou i ten mamut. A zřejmě by si říkal, že vyhynul zbytečně. Protože nejméně přizpůsobivý tvor nakonec nebyl on.
Milan Hausner
Baterka na vlajku
Pan Jakab doplnil k mému minulému postu zásadní poznámku. Zjednodušil jsem text opravdu příliš. Jak ale souvisí intelekt s kmenovým příslušenstvím? Podívejme se na tento fenomén trochu zblízka.
Milan Hausner
„Kdo nedělá nic špatného, nemusí se bát.“
To je oblíbená věta lidí, kteří považují soukromí za podezřelou úchylku. Stejných lidí, kteří se třesou hrůzou při představě, že v čínském ethernetovém kabelu by mohl být špion.
Milan Hausner
Když je lež dražší než reklama:
Metě byla právě udělena pokuta v částce odpovídající třem dolarům za každého našince na Zemi, příslovečně řečeno. Nejde jen o data. Jde o důvěru. A o to, že i největší lež se dá prodat jako priorita“.
Milan Hausner
Hora pravdy a údolí vědění
Dunning-Krugerův efekt je fascinující. Člověk neví skoro nic. Ale protože neví skoro nic, netuší ani to, kolik toho neví. A právě tehdy získává sebevědomí, které by mu záviděl i Napoleon po třech republikách.
Milan Hausner
Voda, TikTok a laxativum
Krátká úvaha o tom, jak se z obyčejného napití stala civilizační událostí. Existují doby velkých objevů. Někdo objeví elektřinu. Někdo penicilin. A pak přijde naše doba a už víme, že po probuzení je dobré se napít vody.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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