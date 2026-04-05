Od lodiček k osvícení
Jé, ty máš krásný boty!“ „Díky…“ …
„Od lodiček k osvícení“
a tady by autorka mohla skončit. Ale kdepáááák. Protože já nejsem člověk. Já jsem case study.
Kdysi jsem byla typ, co řekl: „Byly ve slevě!“ Dnes už vím, že to nebyla sleva. To byla identita. Psychologie tomu říká kognitivní… (tady doplň libovolné slovo, ideálně latinsky). A víte co? Všichni to děláme. Já, vy, i ten pán, co prodává kurzy na „autenticitu“ na konci toho postu.
Protože když nakoupíš ve slevě, vyhraješ. A když vyhraješ, zasloužíš si…
kliknout na odkaz.
A teď pozor, nejdůležitější pointa: Když si pořád obhajujeme nákupy, snižujeme vlastní hodnotu. Což je strašné. A proto bychom měli zvýšit vlastní hodnotu tím, že… …si koupíme něco dalšího, tentokrát „vědomě“. No, přece kurz pro svůj kognitivní (tedy opakuj slovo latinské, výše uvedené) Btw, jestli s tím bojujete, mám na to komunitu. Za cenu jedné kávy. A kávy jsou přece srdcovka, že jo?
„Recept“ na skrytou reklamu
Ingredience:
- 1× všední situace (boty / rohlíky / děti / pondělí)
- 1× drobný stud / vina / trauma (ideálně „dělala jsem to roky a styděla jsem se za nákup“)
- 1× odborný termín (může být i vymyšlený, nikdo to nekontroluje)
- 1× univerzální pravda (“všichni to známe“)
- 3× emoji (povinně jedno facepalm)
- 1× obrat „dnes už to nedělám“ (vždycky boduje)
- 1× „btw“ s odkazem (tváří se mimochodem, ale je to hlavní chod)
Postup: Smíchej dojem intimity s pocitem, že čtenář je „součást příběhu“. Zahřej na mírném ohni validace (“nejste v tom sami“). Nakonec zakápni „řešením“ v podobě produktu. Podávej jako osvícení.
Autenticita, co je náhodou reklama
Zaškrtni si, kolik políček sedí:
- „Tohle jsem dělala roky.“
- „Znáte to?“
- „Psychologie tomu říká…“
- „A co je horší...“
- „Tímhle si snižujeme vlastní hodnotu.“
- „Dnes už to nedělám.“
- „Mám své srdcovky.“
- „Zbytek nemilosrdně škrtám.“
- „Když chci něco pro radost, koupím si to.“
- „Btw… komunita / kurz / e‑book / mentoring.“
- „Za cenu jedné kávy.“
- Emoji:
Výhra: Pokud máš 6+, je to nativní reklama v přestrojení za terapii.
Jen pár poznámek
Tenhle formát je tak populární, protože je to marketing převlečený za lidskost:
- Neprodává produkt. Prodává pocit, že ti někdo rozumí.
- Neříká „kup“. Říká „uzdrav se (a tady je link)“.
- Neargumentuje. Dělá emoční tunel: stud → úleva → řešení → platba.
A nejchytřejší trik? Že reklama začne jako zpověď, takže když ji prohlédneš, vypadáš „cynicky“. když ji neprohlédneš, vypadáš „pozitivně naladěně“. Win‑win… pro autora.
Takže ve zkratce
- „Děkuju za upřímnost. Odkaz je krásně schovaný pod kobereček emocí.“
- „Tohle miluju: nejdřív stud jako háček, pak komunita jako lék.“
- „Autenticita level: Btw, kup si autenticitu.“
- „Psychologie tomu říká: konverzní trychtýř.“
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.