Od lodiček k osvícení

Občas narazíte někde na reklamu, která vás zaskočí. Tenhle příspěvek na LinkedIn (ne, odkaz nedávám, když tak si jej najděte) je tak hluboce procítěná reklama, že nemohu jinak než ji počastovat pár hřejivými slovy.

Jé, ty máš krásný boty!“ „Díky…“ …

„Od lodiček k osvícení“
Začíná to nevinně.
Jen jedny lodičky. Elegantní, prý ergonomické, prý „změní váš krok i energii“. Klikneš. Přidáš do košíku. A v tu chvíli se kolem tebe zavře past, kterou by behaviorální ekonomové popsali jako učebnicový příklad kognitivního obchvatu.
Najednou ti algoritmus začne šeptat: „Když už máte ty boty… nechcete i kurz uvědomělého utrácení?“ A ty si říkáš — proč ne, vždyť je to jen video. Jen pár rad. Jen malý krok k „vnitřnímu profitu“.
Jenže pak přijde další vrstva. Kurz, který ti vysvětlí, že tvé nákupy nejsou slabost, ale cesta. Že utrácet můžeš vědomě, posvátně, transformačně. A že pokud chceš opravdu pochopit, jak se stát „svobodným spotřebitelem“, stačí kliknout na odkaz dole. A tam už čeká prémiový balíček.
Svíčka, čaj, e‑book, mentoring, mastermind, certifikát.
A ty si uvědomíš, že jsi právě prošel celou spirálou moderního duchovního marketingu — od bot, přes kognitivní manipulaci, až po „osvícené utrácení“.
Stud? Ten je součástí produktu.
A analytik by jen tiše zatleskal, protože takhle čistě vystavěný tunel se nevidí každý den.

a tady by autorka mohla skončit. Ale kdepáááák. Protože já nejsem člověk. Já jsem case study.

Kdysi jsem byla typ, co řekl: „Byly ve slevě!“ Dnes už vím, že to nebyla sleva. To byla identita. Psychologie tomu říká kognitivní… (tady doplň libovolné slovo, ideálně latinsky). A víte co? Všichni to děláme. Já, vy, i ten pán, co prodává kurzy na „autenticitu“ na konci toho postu.

Protože když nakoupíš ve slevě, vyhraješ. A když vyhraješ, zasloužíš si…

kliknout na odkaz.

A teď pozor, nejdůležitější pointa: Když si pořád obhajujeme nákupy, snižujeme vlastní hodnotu. Což je strašné. A proto bychom měli zvýšit vlastní hodnotu tím, že… …si koupíme něco dalšího, tentokrát „vědomě“. No, přece kurz pro svůj kognitivní (tedy opakuj slovo latinské, výše uvedené) Btw, jestli s tím bojujete, mám na to komunitu. Za cenu jedné kávy. A kávy jsou přece srdcovka, že jo?

„Recept“ na skrytou reklamu

Ingredience:

  • 1× všední situace (boty / rohlíky / děti / pondělí)
  • 1× drobný stud / vina / trauma (ideálně „dělala jsem to roky a styděla jsem se za nákup“)
  • 1× odborný termín (může být i vymyšlený, nikdo to nekontroluje)
  • 1× univerzální pravda (“všichni to známe“)
  • 3× emoji (povinně jedno facepalm)
  • 1× obrat „dnes už to nedělám“ (vždycky boduje)
  • 1× „btw“ s odkazem (tváří se mimochodem, ale je to hlavní chod)

Postup: Smíchej dojem intimity s pocitem, že čtenář je „součást příběhu“. Zahřej na mírném ohni validace (“nejste v tom sami“). Nakonec zakápni „řešením“ v podobě produktu. Podávej jako osvícení.

Autenticita, co je náhodou reklama

Zaškrtni si, kolik políček sedí:

  • „Tohle jsem dělala roky.“
  • „Znáte to?“
  • „Psychologie tomu říká…“
  • „A co je horší...“
  • „Tímhle si snižujeme vlastní hodnotu.“
  • „Dnes už to nedělám.“
  • „Mám své srdcovky.“
  • „Zbytek nemilosrdně škrtám.“
  • „Když chci něco pro radost, koupím si to.“
  • „Btw… komunita / kurz / e‑book / mentoring.“
  • „Za cenu jedné kávy.“
  • Emoji:

Výhra: Pokud máš 6+, je to nativní reklama v přestrojení za terapii.

Jen pár poznámek

Tenhle formát je tak populární, protože je to marketing převlečený za lidskost:

  • Neprodává produkt. Prodává pocit, že ti někdo rozumí.
  • Neříká „kup“. Říká „uzdrav se (a tady je link)“.
  • Neargumentuje. Dělá emoční tunel: stud → úleva → řešení → platba.

A nejchytřejší trik? Že reklama začne jako zpověď, takže když ji prohlédneš, vypadáš „cynicky“. když ji neprohlédneš, vypadáš „pozitivně naladěně“. Win‑win… pro autora.

Takže ve zkratce

  • „Děkuju za upřímnost. Odkaz je krásně schovaný pod kobereček emocí.“
  • „Tohle miluju: nejdřív stud jako háček, pak komunita jako lék.“
  • „Autenticita level: Btw, kup si autenticitu.“
  • „Psychologie tomu říká: konverzní trychtýř.“
Autor: Milan Hausner | neděle 5.4.2026 11:00 | karma článku: 2,93 | přečteno: 99x

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Milan Hausner

  • Počet článků 436
  • Celková karma 9,37
  • Průměrná čtenost 204x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

