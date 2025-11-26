Od lidí, ne od tabulek
Uvedené lze vztáhnout na téměř jakýkoli projekt, který vyžaduje lidské zapojení. Proto začneme od lidí a bez tabulek...
„Skvělé, od kdy startujeme?“
A právě tady, mezi nadšením a akcí, leží propast, kterou všichni dobře známe. Propast, do které padají dobré úmysly. Pojďme se na ni upřímně podívat a říct si, proč to tak často nejde:
- Jsme v mlýnici. Přidáváme novou věc do už tak přeplněného batohu každodenních povinností. Nový úkol se tak stává dalším kamenem, ne příležitostí.
- Máme „syndrom nového kabátu“. Zažili jsme, jak projekty přicházejí a zase mizí. Vznikla oprávněná nedůvěra. „Vydrží to tentokrát?“
- Chybí nám energie. Když do něčeho dáme kus sebe, potřebujeme cítit, že to má smysl – nejen další únavu.
- Bojíme se vlastní velikosti. Někdy je pohodlnější zůstat „průměrný a přetížený“, než se stát „výjimečným a odpovědným“ za svůj vlastní potenciál.
- Někdy nás ovšem naše velikášství dožene, kdy si opravdu myslíme, že jsme ti jedineční. Pak je z toho projekt o samotném vojákovi v poli pod palbou ,dnes, dronů.
Tento dopis není výčitka. Je to diagnóza. A každá dobrá diagnóza je prvním krokem k léčbě. A ta léčba nemůže přijít z nového systému. Musí přijít z nás – z lidí.
Proto tenhle nápad spustíme jinak. Okamžitě. A přesně tak, jak to škola dělá, když to funguje: odspoda.
Konkrétní plán: „Od zítřka. Od lidí.“
1. ZÍTRA: Osobní kontakt. Ne: Hromadný e-mail.
- Ano: Půjdu osobně za Janou z matiky, Petrem z češtiny, za těmi, kdo o věcech přemýšlejí. Řeknu jim: „Přijďte ve čtvrtek na kafe. Chceme s vámi probrat, jak rozhýbat vnitřní sílu nás kantorů, která tam je, jen je nějak zakopaná. Nemáme hotový plán. Máme vůli.“
2. ČTVRTEK: První setkání „jádra“.Ne: Porada s zápisem.
- Ano: Kafe a koláč. A jedna jediná otázka: „Kdybyste měli jeden školní rok a plnou důvěru vedení na jednu věc, která by vás v učení bavila a posunula vaše žáky, co by to bylo?“
- Cíl: Naslouchat jejich vlastní vizi. Nechat je, ať se navzájem nakazí nadšením.
3. PŘÍŠTÍ TÝDEN: Podmínky pro život nápadu.
- Tady vedení promluví nikoli slovy, ale vlastním zapojením. Jsme tu jako služba, která odstraňuje překážky.
- Konkrétní nabídka: „Ty chceš nové projektové dny? Zajistím ti 6 hodin tvého úvazku na přípravu. Ty chceš technologie? Koupíme tu aplikaci a zaplatíme školení. Ty chceš sdílet? Dáme ti na každé poradě 5 minut ‚inspirační vstřik‘.“
- Cíl: Ukázat, že „plná důvěra“ nejsou prázdná slova.
4. CELÝ ROK: Život a šíření. Ne: Kontrolovat plnění.
- Ano: Ptát se: „Jak to jde? S čím potřebuješ pomoct? Koho jsi už nakazil/a?“
- Cíl: Aby se z neformálního jádra stal magnet. Aby ostatní viděli, že kolegové jsou nadšení, že je vedení kryje záda, a že jejich žáci ožívají. To je nakažlivější než deset nařízení.
5. ČERVEN: Oslava úspěchu. Ne: Závěrečná zpráva.
- Ano: Veřejná prezentace: „Pojďte se podívat, co Jana, Petr a Marie dokázali. A vyzkoušet si to.“Cíl: Ukázat, že tato cesta má hodnotu. Přetavit osobní úspěch v novou normu.
Co tím změníme?
Místo povinnosti → vytvoříme příležitost.
Místo jednotného úkolu → podpoříme diverzitu talentů.
Místo kontroly → nabídneme podporu.
Místo formálních struktur → vsadíme na neformální sítě a důvěru.
Spouštíme vlnu. Začneme malým kamenem – několika lidmi a jejich nápady – a necháme ji, ať se šíří. Ne proto, že musí, ale proto, že budou chtít.
Spouštíme to tedy od zítřka. Od lidí.
PS: Chápu, je to vize a mnohdy nereálná... nemůžu ale pořád psát jen ty intelektuální šprťouchlata, protože pořád věřím, že tam někde, hluboko v nás je síla pedagogického optimismu, bez kterého nelze tuhle práci dělat.
A žádné kyselé paní kolegyně a kolegové mi tu mou víru, ani na sklonku života nezhatí.
Milan Hausner
Zelená voda, tváře rudé
Se zelenou hladinou do zeleného ráje, aktivisté jsou jak z jiného kraje. Pokuty v kapse, virál v síti, Benátky čekají na činy, ne mýty.
Milan Hausner
Klobouk dolů před uhlíkovou stopou
Kdysi dávno, v šerém dávnověku, stačilo, když jste přišli do banky v čistém obleku a slíbili, že nezkrachujete. Nyní ovšem nastala éra zeleného bankovnictví.
Milan Hausner
Hlava v cloudu, rozum pozadu
Třída je tichá, jen křída škrábe po tabuli. Žáci hledají smysl v řádcích, které by jim cloud vyřešil lusknutím prstu. Ale právě v té pomalosti se rodí rozum – bez loginu, bez statusu, bez validace.
Milan Hausner
Co AI dáš, tak to zpátky máš
Notebook LLM je skutečně uchvatný nástroj. Grafika, audio, video... Je to takový politeistický bůh v binárním kódu. Co se ale stane, když mu necháte zpracovat potměšilý a veskrze ironický text?
Milan Hausner
Delfská mlha nad digitálním chrámem od A až do Z
Předpovědi s AI a její budoucnosti slyšíme denně „neurekom.“ Jen občas však zazní v prohlášení zástupce broligarchů zvláštní sluvko... iracionalita.
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
V Roudnici vlak opět strhl trakční vedení. Komplikace na trati potrvají do večera
Po noční poruše trakčního vedení v Roudnici nad Labem obnovila krátce po 11:00 Správa železnic...
Silné chumelení večer zeslábne, v noci ho vystřídá ledovka, varují meteorologové
Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) varuje před silným sněžením, které bude...
Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi...
Evropa se do mírového procesu zbytečně vměšuje, řekl Putinův poradce Ušakov
Rusko neoficiálními kanály dostalo několik verzí amerického mírového plánu pro ukončení války na...
- Počet článků 191
- Celková karma 9,13
- Průměrná čtenost 200x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.