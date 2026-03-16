Od hříšného mobilu v truhlíku k parlamentní klatbě a ... ke kampani
Veřejný zájem tentokrát nevychází z metodiky ministerstva — ta zůstává v šuplíku — ale z průzkumu, který se zrovinka hodí. A tak se z lokálního rituálu stává parlamentní klatba, z truhly volební nástroj, a z kampaně odpustek k nezvolitelnosti.
Městská klatba a parlamentní pergamen
V jednom regionálním městě se zrodila jednoduchá, fotogenická myšlenka: odebereme dětem mobily, vrátíme klid a zdravý rozum do lavic. Zní to přísně, zní to účinně a hlavně to jde skvěle na plakát. Místní rituál — truhličky na mobily, ceremonie odevzdání, selfie u odevzdávacího pultu — se rychle proměnil v lokální hit. Ne proto, že by to vyřešilo systémové problémy, ale protože to znělo jako řešení. Jak už jsem říkal... na plakáty, do novin... To, že to od samotného počátku odporovalo legislativě, nerespektovalo zákon, je jen nepodstatnou překážkou v cestě za slávou...
Bratrstvo jediné pravdy a poslanecká iniciativa
Inkvizitor nikdy nepracuje sám. Za každou dramatickou gestikulací stojí bratrstvo, které přepisuje městskou anekdotu do parlamentního jazyka. Lokální zákaz se přetaví v poslaneckou iniciativu, pergamen se vymění za tiskovou zprávu a svíce za mikrofon. Dokument se vepíše do eKLEPU. Navzdory existující školské regulaci? Navzdory pravomoci ředitelů? Navzdory stanovisku ministerstva! S výzvou, že tohle je tak vážné téma, že ho ředitelé sami nezvládnou. To opravdu myslí naši představitelé vážně? V tom všem, co na hlavu ředitelům nakládají!! Vězte, že ty mobily jsou to poslední, co musí principálové řešit. No, ve světle inkvizičního zákazu to jsou drobnosti, které se dají elegantně přehlédnout, když je třeba vytvořit nový národní narativ.
Ministerská metodika která dává smysl, ale není vidět
Mezitím ministerstvo školství dokonce vydalo zvláštní metodiku, která dává smysl: školy mohou a dokonce mají regulovat používání mobilů v rámci školního řádu, s ohledem na pedagogiku, bezpečnost a práva žáků. Je to praktický, promyšlený nástroj, jenže ne pro billboardy. Není to rituál, není to fotka s truhličkou a proto to zůstává v pozadí. Metodika pracuje s kontextem, s výjimkami, s dialogem mezi učiteli, rodiči a žáky. To ale neprodává tak dobře jako jednoduchá středověká klatba z řečniště.
Průzkum jako moderní odpustek
Aby se vše posvětilo, vytáhne se průzkum. Ne ten pečlivý, reprezentativní, ale ten, co umí vykouzlit pěkné procento. „Šedesát procent rodičů to chce!!!“ A je hotovo. Diskuze se uzavře, nuance se spálí a veřejný zájem se vyhlásí jako dogma. Metodika ministerstva, která by nabídla konkrétní postupy a zodpovědnost, zůstane v roli tichého odborného hlasu, zatímco průzkum hraje roli kázání. Najednou... ale JEN JEDNOU. Bude tomu tak pokaždé? Zrodil se veřejný zájem, v jehož jménu se spojí síly politické i ty lidské... Ach, jaká nás to čeká nová epocha. Nic takového jsme věru v posledních dekádách nezažili. Co nebylo, může ale být… a ještě to, jak se ve zprávě píše, se ušetří peníze daňových poplatníků. No, prostě, to nemůžeš nevzít...
A tak se z pedagogického opatření stává ... startovní pistole kampaně. Hlavní aktér si nasadí pózu ochránce dětí, udělá pár fotek u truhliček a už se tisknou letáky. Slogan zní dobře: „Ochraňuji děti, zachraňuji voliče. Jednoduchý zákaz se prodává lépe než dlouhodobá práce s učiteli, rodiči a školními řády. A když se blíží volby, jednoduché řešení je přesně to, co se hodí do kampaně. Když se spojí klatba, poslanecké bratrstvo, průzkum jako odpustek a senátorská ambice, vznikne politický příběh, který neřeší podstatu — ten se vyhlašuje. K tomu je síť X tím správným místem.
Ministerská metodika, která nabízí rozumné, viditelné a právně podložené řešení, zůstává v pozadí, protože není dost viditelná a nepotřebuje dramatická gesta. Bez nich se ovšem politik začínající svou senátorskou obrodu prostě neobejde.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.