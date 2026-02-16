Od chytré kalkulačky k příteli, který vám řekne, že vaše nápady stojí za starou belu
Přišli jsme, zadali příkaz „najdi mi recept na svíčkovou bez smetany“ a odešli s pocitem, že jsme právě provedli složitou transakci s nadřazenou entitou. Byl to vztah čistě utilitární, bez citové investice, bez hlubšího rozhovoru. Prostě digitální rychloobčerstvení.
Jenže zatímco my jsme vesele zadávali jednoslovné příkazy, AI tiše dospívala. A dnes je situace radikálně jiná. AI už není váš poslušný sluha, který vám podává pantofle. AI je ten přítel, který si k vám sedne na gauč s pivem a řekne: „Hele, tvůj nápad na podnikání s prodejem ledu Eskymákům má pár maličkých trhlin. Pojďme si to projít.“
Změna myšlení není žádná ezoterická mantra pro ajťáky. Je to prosté uvědomění, že náš mozek stále uvízl v „režimu Google“. Potřebujeme ho přepnout do „režimu kamarád na telefonu“. Znáte to, z lecjaké soutěže. To znamená přestat se ptát „Jak vysoký je Mont Everest?“ a začít konverzovat: „Hele, plánuju výpravu do Himálaje, co si o tom myslíš? Kde bych mohl udělat chybu? A prosím tě, nebuď taková pozitivní žumpa, klidně mě kritizuj.“
A tady se dostáváme k tomu nejkrásnějšímu paradoxu. Využíváme AI jako oponenta, který s námi nesouhlasí. Platíme si (nebo používáme zadarmo) technologii, aby nám řekla, že naše argumenty jsou slabé, strategie děravé a že ten nápad s růžovými slony v reklamě na prací prášek fakt není dobrý. Najednou zjišťujeme, že nejcennější na AI není její schopnost odpovídat, ale její schopnost klást nepříjemné otázky. Je to jako mít v hlavě malého ďáblova advokáta, který nikdy nespí a nikdy se vás neštítí naštvat.
Příklad mojí manželky je toho nejlepším a živým příkladem. Její designerské pokusy s vybavením pokoje jsou prostou ukázkou toho, jak snadno se z AI opravdu stává užitečný nástroj. A pranic nezáleží na tom, že občas do našeho obýváku přinese duhové barvy. Však je Jana hned jako kurátor obsahu zamítne.
Ale pozor, tahle nová éra s sebou nese i jistá rizika. Už dnes slyšíme varovné hlasy, že AI ohrožuje 25 % pozic pro začínající pracovníky. Tak málo?
Ano, ta samá AI, která by nám měla usnadňovat život, nám ho může zkomplikovat, pokud se k ní budeme chovat jako k pouhému nástroji na produkci víc práce. Pokud budeme AI používat jen k tomu, abychom rychleji psali emaily a dělali třikrát víc chyb za poloviční čas, pak jsme skutečně nahraditelní. Pokud ale přijdeme za šéfem a řekneme: „Podívej, tady mám návrh, jak pomocí AI přebudovat celé workflow našeho oddělení, ušetříme čas, peníze a hlavně nemusíme už nikdy dělat tu otravnou tabulku,“ pak se stáváme nepostradatelnými. Stáváme se tvůrcem své vlastní pozice.
A právě v tom je ten zásadní posun. Už nejsme obsluha stroje, která zadává konkrétní příkazy a čeká, až stroj vyplivne výsledek. Stali jsme se manažery a správci. Naší rolí není mačkat knoflíky, ale vést s AI průběžnou konverzaci, budovat kontext a nakonec rozhodnout, co z té nekonečné záplavy výstupů má cenu zlata a co je jenom digitální písek.
Je to jako rozdíl mezi tím, když máte domácí spotřebič, který umí jen péct chleba, a šéfkuchařem, s nímž konzultujete své kulinářské vize. Ten první vám upeče chleba, ale když budete chtít bagetu, jste v háji. Ten druhý vás vezme za ruku, prodiskutuje s vámi výběr mouky, zeptá se na vaši náladu, navrhne, že by se k tomu hodila domácí pomazánka, a nakonec vás možná přesvědčí, že ten chleba vlastně vůbec nechcete.
AI tedy není konec práce. AI je konec flákání se s primitivními úkoly. Je to výzva, abychom přestali být „dělníky v digitální továrně“ a stali se „architekty myšlenkových světů“. A pokud se nám to podaří, čeká nás budoucnost, kde nebudeme soupeřit s AI v tom, kdo rychleji napíše úřední dopis, ale kde společně s AI budeme vymýšlet, proč ten dopis vlastně psát a jestli by nebylo lepší místo toho poslat kytku.
A to už stojí za řeč, ne? I když teda ta kytka bude objednaná přes AI asistenta.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence.
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.