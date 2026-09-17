Ochránci s nataženou dlaní: Katedrála z paragrafů a poplatků
Když se úředníkům zasteskne po moci, málokdy sáhnou po lopatě; raději sáhnou po cizím svědomí. Pod vznešenou zástěrkou záchrany dětí před démony internetu se začíná stavět další papírová katedrála. Zní to vznešeně, voní to morální převahou, ale pod lesklým nátěrem humanismu se skrývá stará známá pravda: nejlepší byznys na světě je prodávat lístky do nebe, které sami omylem zapálili.
Dětská úzkost, bezesné noci a tragické příběhy se v rukou politických alchymistů proměňují v měnu nejvyšší hodnoty. Jsou to dokonalá rukojmí. Kdo by se odvážil namítnout cokoliv proti „bezpečnému designu“ a odstupňovanému věku, když v pozadí tiše rezonují slzy rodičů? Jenže ouha.
Zatímco šéfka unijní exekutivy dojímavě hřímá o algoritmickém zlu, technická realita úřadu připomíná spíš tragikomický skeč. Jejich slavná ověřovací aplikace se zhroutila dřív, než vychladla tisková zpráva o jejím spuštění, a teenager s AI rozšířením v prohlížeči ji rozmontoval s elegancí dětské skládačky. A jaká je reakce moudrých hlavounů? Zlepšit produkt? Kdepak.
Zavést poplatky za dohled!
Tady se odhaluje pravé jádro celé této digitální šarády. Zrodil se nový druh výpalného pod hlavičkou ochrany spotřebitele.
Firmy budou platit, menší instituce se budou dusit v regulacích a úřady budou expandovat.
Výsledkem nebude o jediný byte bezpečnější internet, ale zato utěšeně nabobtnalý rozpočet pro ty, kteří v životě nevyrobili jedinou hodnotu, kromě hromad papíru.
Dnešní mládež obelstí jakýkoliv zákaz pomocí VPN dřív, než úředník stiskne tlačítko „schválit směrnici“. Algoritmy budou dál bzučet a scrollování pojede na plné obrátky. Ale na tom vlastně nezáleží. Podstatou celého divadla není ochrana dětí, nýbrž bezchybně promazaný mechanismus přerozdělování peněz.
Zatímco děti dál žijí ve svém virtuálním světě, byrokrat si spokojeně mnou ruce, mastí si kapsu z povinných poplatků za „dozor nad prázdnem“ a tváří se u toho jako spasitel lidstva. Přece jen – okrádat lidi pod záminkou, že je chráníte, je ten nejstarší a nejvýnosnější obor lidské historie.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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