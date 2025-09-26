Očekávané výsledy učení - Na cestě... gender...

Karlštejn se identifikuje jako zámek, číslo 8 se cítí jako písmeno, a výsledek 7×8 je 57, protože se tak z vlastní vůle výsledek rozhodl. Vítejte v krajině, kde logika má nárok na vlastní pocity a realita se omlouvá za existenci.

Očekávané výsledky učení jako docela rozumný modul pro konstrukci i hodnocení vzdělávacího procesu dostal v podobě metodické podpory vpravdě zajímavý rozměr. Nejen systémové kódování, ale dokonce tři stupně pochopení, který ovšem už tolik k pochopení nejsou. Nejdříve na počátku nevíme nic, pak Cestou něco pobereme, abychom na konci měli Splněno. To máte jako s tím genderem. Tento sociální konstrukt už nepochybně počáteční ostych prodělal a do učebních materiálů se docela hluboce propisuje. Nabízím tedy druhý stupeň metodické podpory, který by mohl docela dobře dokumentovat onu fázi Na cestě.

  • Když se řekne „pátá třída“, většina lidí si představí násobilku, pravopis a možná první trapné básničky o jaru. Jenže doba pokročila – a spolu s ní i vzdělávací priority. Dnes už nestačí, aby dítě vědělo, že 7×8 je 56. Musí také vědět, že 56 má právo se identifikovat jako 57, pokud se tak cítí.
  • Paní učitelka vstoupí do třídy s barevným flipchartem a místo „dobré ráno“ zazní: Děti, dnes si ukážeme, že pohlaví není jako pravopis – není jen jedno správné řešení.“ Na tabuli se objeví tabulka s dvaceti kolonkami: muž, žena, nebinární, fluidní, demi… a děti si mají vybrat, kam se dnes cítí patřit. Pepíček, který ještě včera řešil, zda je lepší Pokémon nebo Minecraft, teď váhá, jestli není náhodou „...“.
  • „Pokud máš dvě maminky a tři tatínky, kolik rodičů tě může vyzvednout z družiny?“
  • „Rozděl živočichy na samce, samice a ty, kteří se ještě nerozhodli.“
  • Ironie celé situace spočívá v tom, že zatímco rodiče řeší, zda jejich dítě umí psát čárky a háčky, škola už dávno řeší, zda se čárka sama necítí být vykřičníkem.
  • „Děti, dnes se naučíme, že zájmena nejsou jen on, ona, ono. Máme tu i oni, ony, ony, oničky, onatamti a samozřejmě oni/ony podle nálady. Každý si vybere, co mu sedí.“
  • „Přemysl Otakar II. byl známý jako král železný a zlatý, ale dnes bychom ho popsali jako fluidní monarchu s inklinací ke kovům.“
  • „Mapa ČR se kreslí pastelkou růžovou, modrou a fialovou, protože hranice nejsou důležité – důležitá je diverzita.“
  • Děti nehrají vybíjenou, protože by to mohlo působit toxicky. Místo toho se cvičí „inkluzivní běh na místě“, kde každý vyhraje, i když se ani nepohne.
  • Místo lidových písní se zpívá hymna „Já jsem, kdo jsem, a zítra budu někdo jiný“.
  • Rodiče se ptají: „A co čtení, psaní, násobilka?“ Škola odpovídá: „Nebojte, děti se to naučí na YouTube. My jim dáváme něco důležitějšího – schopnost vyplnit dotazník o genderu.“

A tak se stane, že dítě v páté třídě sice neumí vyjmenovaná slova, ale zato bravurně vysvětlí, že „gender je spektrum“. A když se ho zeptáte, co je to Karlštejn, odpoví: „To je přece hrad, který se identifikuje jako zámek.

Autor: Milan Hausner | pátek 26.9.2025 11:00 | karma článku: 9,20 | přečteno: 88x

Milan Hausner

  • Počet článků 98
  • Celková karma 8,55
  • Průměrná čtenost 215x
Občas si Vás, milé čtenáře, dovolím oslovit s nějakým tím blogem, teď už i mimo školství.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

