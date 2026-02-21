Občanská válka o dětské talíře
37 % pokles strávníků v jídelnách, kde se podle nové metodiky vaří. To už snad stojí za pár teple ironických poznámek upečených v konvektomatu. Dnešní zpráva opravdu stojí za přečtení.
Můj původní článek před pár měsíci docela dobře upozornil na situace, které nastanou. Mnozí se nad tou tragikomedií dost nasmáli. Jenže já teď nevím, která polovina toho sousloví je pravdivá.
Vítejte v matrixu, kde se zítra podává cvrček zabalený do čočky a politické popularity
Tak nám to konečně prasklo. Ta moderní „příšerná vyhláška, co chce naše ratolesti místo poctivého českého vepře krmit něčím, co vypadá jako jídlo, fakt platí. A lekde se podle ní vaří. Na LinkedIn spouští nutriční specialisté obrovské kampaně za čočku a ostatní pochutiny. To jsme se dočkali pěkných věcí? Kampaní místo bílkovin? Super!!! Podle ohlasů se leckde v jídelně spustila apokalypsa a někde přímo cesta do ráje. I ten RUD nejspíš náklady pokryje, když se teď vaří méně obědů. Děti jinde baští boloňské špagety, ale ouha, v mletém mase je čočka, jáhly či cokoli jiného! ...
Ale než začneme vztekle máchat rukama na všechny strany, je potřeba se na chvilku zastavit. Protože tahle bitva, milí přátelé, není černobílá, ona je opravdu multikolorovaná. Tohle je totiž opravdu občanská válka o dětské talíře a všichni v ní mají namočené ruce. Všichni si je totiž už umazali.
Začněme u nutričních teroristů s logem z pohankového klasu. Tihle lidé, vedeni svatým přesvědčením, že vědí líp než vy, co má vaše dítě jíst, vytáhli do boje se vším nezdravým s vidinou nutričního ráje směrem k evropským metodikám. A jejich metody? Pašování, kamufláž a gastronomický gaslighting a kampaň. Paní kuchařka, která vede tyhle podzemní operace, hrdě hlásí: „Nikdo to nepozná.“ A v tom je ta genialita, ale zároveň ta zvrácenost. Místo aby se děti naučily, co je to jídlo, učí se, že jídlo je vlastně past. Že to, co vidíš, není to, co dostaneš. Že pod identitou „karbanátek“ se může skrývat cokoliv. A věřte tomu, že až bude třeba „nenápadně“ přidávat hmyzí bílkovinu do boloňské omáčky, budou tihle lidé první, kdo řeknou: „Nikdo to nepozná. Cvrčci jsou přece budoucnost.“ A děti? Ty budou cpát do sebe „karbanátky“, které chutnají tak nějak divně, ale co, vždyť se to jmenuje stejně. A paní učitelka bude dohlížet, aby se dojídalo. Babička dostane za skutečný masový karbanátek vynadáno, protože chutná jinak než ten školní...
Ale než začneme tyhle lidi lynčovat, přiznejme si jedno: mají sakra pravdu v tom, že se děti stravují, odpusťte mi, jako hyeny. Ten průzkum, který si nechala udělat Asociace společného stravování, ten, co ukazuje, že v jídelnách vařících „zdravě“ ubylo 37 % strávníků, je samozřejmě také docela směšný. Jasně že ubylo! Děti si místo oběda koupí bagetu s majonézou a energetický nápoj. To není chyba vyhlášky. To je chyba systému, který generacemi pěstoval závislost na cukru a soli a teď se diví, že děti nechtějí jíst normální jídlo. Ano, normální jídlo, které chutná jako... no, jako jídlo, ne jako chemická továrna. A v tomhle mají ti s pohankovým logem pravdu.
Ale pak jsou tady ti na druhé straně barikády. Tedy ti, co by nejradši vyhlášku zrušili a nechali „rozhodnout rodinu“. Pan ministr Šťastný, který s noblesou sobě vlastní prohlašuje, že ať si každej dělá, co chce. A s ním celá Potravinářská komora, která se třese o zisky z prodeje dehydratovaných bujónů s obsahem soli vyšším než Mrtvé moře. A samozřejmě ti, co vařit neumějí a nechtějí, protože „děti to stejně nekonzumují“. Ti, co doma vaří akorát koupenou pizzu, sushi či činský fastfood.
Tihle lidé mají taky svou pravdu. Protože ta vyhláška, jak je napsaná, je prostě hloupoučká. A metodické pokyny, které ji doplňují, z ní dělají prostě a jednoduše kabaret. Nařizovat učitelům, aby hlídali, aby děti z vlastního přineseného obědu nedali spolužákům ochutnat, je nápad vpravdě einsteinovský!! Jiný zákaz používání dehydratovaných výrobků je zas pro změnu v pořádku, ale kdo těm jídelnám koupí nové vybavení? Kdo zaplatí kuchařky, aby místo sypání pytlíku do vody fakt vařily? Kde jsou ty peníze? Nikde. A tak v praxi ta vyhláška znamená, že se do jídla začnou „pašovat“ věci, které tam nepatří, protože to je levnější a snazší, než vařit pořádně. A výsledek? Děti to stejně nedlabou, jen teď mají výčitky svědomí, že jsou „nevychované a nevděčné“, když si to nedají.
A politický argument, že „ať rozhodne rodina“? V normálním světě by to byla pravda. Jenže my nežijeme v normálním světě. Žijeme ve světě, kde „rozhodnutí rodiny“ často znamená, že dítě dostane dvě stovky na oběd a ty skončí v nonstopu za rohem u automatu na energetáky. A rodič si myslí, že se dítě najedlo ve škole. Takže tenhle argument taky trochu pokulhává.
A pak je tady třetí strana, ta nejdůležitější. Právě ty Děti. Ty jsou v téhle válce jen rukojmími. Někdo jim do řízku pašuje čočku, aniž by to věděly. Někdo jiný jim zakazuje kousnout si do spolužákova štrůdlu, protože by to narušilo pečlivě sestavené nutriční schéma. A až se rozhodne, že budoucnost je v hmyzu, budou to jíst taky, aniž by o tom věděly. Protože „nikdo to nepozná“.
A co na to politici? Andrej Babiš, ten pragmatik, by to nejradši odložil na věky věků, protože hlavní je, aby se děti nacpaly čímkoliv, hlavně ať je klid. A pan ministr Šťastný by to zrušil, protože „ať si každej dělá, co chce“. Oba hrají v tomhle cirkuse jen pro své vlastní publikum.
Takže jak to vidím já? Nutriční teroristi mají pravdu v tom, že se děti stravují příšerně a že je potřeba s tím něco dělat. Jenže jejich metody jsou tak pitomé, že to celé obrací vzhůru nohama. Cesta dlážděná nesmysly nikdy do nebe nedovede. A odpůrci vyhlášky mají pravdu v tom, že tahle konkrétní norma je nepromyšlená, nerealistická a spíš uškodí než pomůže. Jenže ani ty příkopy ničemu nepomůžou. Jejich argument „ať rozhodne rodina“ je v dnešní době stejně pokrytecký jako tleskání jednou rukou.
A děti? Ty budou dál dlabat to, co před ně postavíte. Až jim do karbanátku nasypete čočku, budou ho jíst, pokud bude chutnat. Až do něj nasypete cvrčky, budou ho taky dlabat, pokud bude chutnat. Když uděláme ze školní jídelny válčiště, kde se bojuje o sousedovu skývu, tak to také ničemu nepomůže. Leda se tak ukáže, že jídlo je mocenské bojiště.
A jediný, kdo z toho těží, jsou ti, kdo na tom vydělávají. Ať už výrobci instantních blebtů, nebo výrobci superpotravin, co by vás nejradši viděli, jak polykáte prášky z řas místo večeře. Všichni mají zájem na tom, aby se vás zmocnili. Ať už přes váš žaludek, nebo přes vaše svědomí.
Takže až budete příště stát nad talířem svého dítěte a přemýšlet, jestli je správné, že mu do řízku „pašujete“ čočku, nebo naopak jestli je správné, že mu dovolíte koupit si bagetu s majonézou, vzpomeňte si: „Tohle není o zdraví. Tohle je o moci.“ O tom, kdo má právo rozhodovat o tom, co skončí v žaludku vašeho dítěte. A jestli to má být stát, nebo vy. Nebo Potravinářská komora. Nebo parta nadšenců s pohankovým logem.
Já osobně si myslím, že by bylo nejlepší, kdyby se všechny tyhle strany sešly v jedné místnosti, zavřely se tam na týden a vařily spolu. Normálně. Bez pašování. Bez politiky. A výsledek by ochutnaly ty nejpřísnější kritici: děti. A pak by se uvidělo, co je opravdu „normální jídlo“. Ale to by chtělo, aby všichni zmlkli a začali poslouchat. A to je v téhle zemi asi ta nejtěžší věc.
Do té doby? Dobrou chuť. A jestli máte doma cvrčky, schovejte je. Až na ně přijde řada.
Děti s nadšením přivítaly novou stravovací metodiku
Notebook LLM podle vlastního textu
Milan Hausner
Jak uživit svou duši (a účet) na úkor celého světa
Superhrdina dnešní doby. Nenosí Batmanův plášť, zato plátěnou tašku s potiskem „Eco Warrior“(vyrobenou v Bangladéši, samozřejmě) a trekkingové sandály s ponožkami, protože „terén“ vyžaduje oběť.
Milan Hausner
Alois Jirásek nebyl historik, ale prognostik.
Poslouchejte, přátelé, vytáhl jsem z knihovny v prachu odděného Jiráska a najednou mi docvaklo, že ten starý Alois nebyl žádný romantický blouznivec, ale rovnou prognostik. Kdepak, to nedokázal ani pan prezident Zeman
Milan Hausner
Učitel může být robot. Jen nesmí nic říct...
Lidé vítají nového kantora a dokonce mu říkají „pane profesore“. Pak mu ovšem přilepí na ústa cedulku „MUTE“.
Milan Hausner
Když reportáž neprojede slalomovými brankami. U nás...běžná disciplína...
Zatímco zahraniční moderátorka na olympiádě blábolí po alkoholu o leguanech a kávě, naše moderátorky občas zvládají podobné výkony i bez té příslovečné kapky. A to je teprve ta pravá disciplína.
Milan Hausner
1.A slzy nad vysvědčením (22)
A pak přijde ten poslední den. Rituál, slavnost, den, kdy se škola mění v ceremoniál. Něco končí, ale také něco začíná. A tak je to i s tou sebrankou tady v naší 1.A.
- Počet článků 364
- Celková karma 9,34
- Průměrná čtenost 204x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.